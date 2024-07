AI DJ de Spotify: qué es y cómo usarlo para tener una sesión musical personalizada con Inteligencia Artificial

Spotify está frecuentemente probando nuevas herramientas para llevar a otro nivel la experiencia de escuchar canciones o podcasts.

En esta ocasión, el servicio de streaming acaba de estrenar un novedoso formato para que los usuarios descubran y conecten con su diverso catálogo de música. Se trata de AI DJ, destinada únicamente a los usuarios premium de Spotify.

Qué es AI DJ

AI DJ es una función de Inteligencia Artificial que conoce en profundidad el gusto musical de cada usuario y su principal propósito es ofrecer una lista de recomendaciones musicales. Pero a diferencia una playlist común, en este formato cuenta con una voz realista que va comentando las pistas y los artistas que las interpretan.

“Seleccionará la música más reciente y recordará algunas de tus canciones favoritas antiguas, tal vez incluso recupere esa canción que no has escuchado durante años. Luego, revisará lo que podrías disfrutar y te ofrecerá una serie de canciones seleccionadas solo para ti. Y lo que es más, actualiza constantemente la lista en función de tus comentarios”, señala Spotify en su sitio web.

Spotify.

La herramienta ya había sido estrenada en el mercado angloparlante a inicios de 2023 de la mano de X, el AI DJ en inglés.

Y ahora Spotify presentó a Livi, quien será la DJ para los usuarios en español. La encargada de darle vida a la voz fue Olivia Quiroz Roa, editora senior de la plataforma.

“Hola, hola, ¿qué tal? Estoy feliz de estar aquí contigo. Mi nombre es Livi, vivo en Ciudad de México y a partir de este momento voy a ser tu DJ personal en Spotify. Y sí, antes de que me lo preguntes, fui creada con Inteligencia Artificial. Yo sé que se habla mucho del tema, pero no te preocupes, no estoy aquí para apagar o prender luces, ni tampoco para escribir ensayos. Te prometo que mi única meta es conectarte con tu música favorita. Así que aquí voy a estar todos los días con algo diferente”, indica la voz realista.

Cómo usar AI DJ

La nueva función lanzada por el servicio de música está disponible para los usuarios premium en España y países de Latinoamérica, entre ellos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En el caso de que estés en uno de esos países, puedes comenzar a usarla siguiendo estos pasos:

Abre la aplicación Spotify en tu dispositivo móvil.

Ingresa al buscador y escribe DJ.

Haz clic en el primer resultado: DJ - Playlist.

Desde ese momento la herramienta comenzará a funcionar por sí sola y no solo será posible escuchar a Livi, la DJ en español, sino que también a X. Para ello, debes presionar los tres puntos en la esquina superior derecha y cambiar el idioma de preferencia.