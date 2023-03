Cáncer, depresión y abuso de drogas: los años de silencio de Ed Sheeran

Parecen tener vidas de ensueño, pero no siempre es así. Detrás de la fachada de un artista famoso, se encuentran todo tipo de problemas, pues nunca dejan de ser humanos. Así lo demostró Ed Sheeran, el popular cantante pop británico que, en entrevista con la revista Rolling Stone, reveló los oscuros matices que vivió en sus años fuera de la música.

Pero ahora, el aclamado artista está de vuelta, y no solo con el lanzamiento de su nuevo disco Subtract, sino para hablar de salud mental y los sucesos que cambiaron su vida en los últimos años.

Cáncer, depresión, luto y adicciones: los años de silencio de Ed Sheeran

“No quería vivir más”

La depresión lo había acompañado desde pequeño. Así lo sintió cuando iba a la escuela primaria, período que, en lugar de ser una linda experiencia, fue mas bien traumático: “Fui a una escuela muy, muy orientada al deporte. Tenía el pelo rojo brillante, grandes anteojos azules y tartamudeaba. No podía practicar deporte porque tenía un tímpano perforado”.

Siendo así, fue muy fácil que lo excluyeran e hicieran bullying, lo que provocó que la depresión se apoderara de él, pero no fue hasta ahora, ya mayor, que decidió tomar las riendas.

Y es que los oscuros sentimientos volvieron a aflorar en él, cuando diagnosticaron un tumor a su esposa, Cherry Seaborn, antes de dar a luz a su segunda hija, además de haber perdido a sus dos mejores amigos: Jamal Edwards y Shane Warne.

“Estás bajo las olas, ahogándote. Es como si estuvieras dentro de esta cosa. Y no puedes salir de eso”, relató, pues tenía sentimientos de querer terminar con su vida. Además que pensar que era padre de dos niñas le hacía sentir que sus pensamientos eran “egoístas”: “Especialmente como padre, me siento muy avergonzado por eso”.

Ed Sheeran y su esposa, Cherry Seaborn

La búsqueda de un respiro

El cantante contó que su esposa, Cherry, fue quien lo alentó a buscar ayuda. Y es que Ed creció en un mundo donde la terapia seguía siendo un tabú: “Nadie habla realmente de sus sentimientos. La gente en Inglaterra piensa que ir a un terapeuta es algo extraño”.

Además, como les pasa a muchos famosos, afirmó que las personas creen que por tener una vida más privilegiada que la del resto, no tiene derecho a tener problemas, principalmente de salud mental.

Por eso la terapia fue una gran ayuda, pues finalmente pudo desahogarse y no sentirse culpable por ello, no obstante, afirmó que “la ayuda no es un botón que se presiona y automáticamente estás bien. (La depresión) es algo que siempre estará ahí y solo tienes que manejarlo”.

Su paso por las adicciones

Jamal Edwards fue el hombre que le dio a Sheeran su primer gran empujón hacia el éxito musical, y se había convertido en una persona muy cercana a él. Pero en febrero de 2022, falleció por un ataque al corazón después de consumir cocaína y alcohol. “Mi mejor amigo murió, y no debería haberlo hecho”, dijo entre lágrimas.

Este fue un punto de quiebre para el cantante de 32 años, pues hasta ese momento, había estado consumiendo drogas a diario desde que era un veinteañero. “Recuerdo que estaba en un festival y me dije: ‘Bueno, si todos mis amigos lo hacen, no puede ser tan malo’”, contó sobre su inicio a las adicciones.

“Pero luego se vuelve un hábito que haces una vez a la semana y luego una vez al día, y luego dos veces al día y luego pasa igual que como ocurre cuando no hay alcohol”, se sinceró. Sin embargo, la muerte de su amigo fue lo que lo cambió todo: “Nunca, nunca volvería a tocar nada, porque así es como murió Jamal. Y eso es una falta de respeto a su memoria”.

Y su salud mental se vio todavía más afectada cuando a su esposa, estando embarazada de su segunda hija, Júpiter, se le detectó un tumor que no podía ser operado hasta que naciera la bebé. Ed se sentía impotente, que no podía hacer nada al respecto.

Pero después del nacimiento, pudo someterse a una cirugía que fue exitosa, aunque en la fecha en que se hizo el procedimiento, el cantante se estaba presentando en el estadio de Wembley, en Londres, donde se echó a llorar en el escenario. “No ha tenido tiempo para procesar y estar en paz con sus pensamientos”, explicó su esposa.

Y entre medio de todo, estaba en la corte defendiéndose por una demanda por plagio de su hit Shape of You que, finalmente, ganó.

El nuevo disco de Ed Sheeran

Esta historia de sufrimiento, dolor y esperanza estará plasmado en Subtract, su nuevo disco que estrenará el 5 de mayo y que afirmó que es uno de los trabajos más importantes de su carrera, pues lo ha estado trabajando por 10 años, “intentando esculpir el álbum acústico perfecto”.

De hecho, hoy, 24 de marzo, estrena su sencillo Eyes closed, que trata de “perder a alguien. Sentir como cada vez que sales y esperas tropezar con ellos, y todo te recuerda a ellos y cosas que hicieron juntos. A veces tienes que salir de la realidad para adormecer el dolor de la pérdida, pero ciertas cosas te traen de vuelta a ella”, explicó en su cuenta de Instagram.

“El azul era el color de Jamal, pero ahora es todo lo que siento. Y supongo que la música ayuda a sanar, así que estoy bailando con los ojos cerrados para tratar de superarlo” agregó.