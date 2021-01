Carmen Gloria López: “Creo en el ser humano y su enorme poder creativo, colaborador y social”

* Leo: La Narrativa completa, de Adolfo Couve, y Cómo estar solo, de Jonathan Franzen, ambas tareas atrasadas de @elbuentaller de Matías Rivas. Entremedio, American Short Story.

* Veo: Borgen, un capítulo diario para que no se termine. Gambito de reina, porque me tincó su visualidad y la recomendó Patti Smith. Ya se me acabó: me encantó la dirección, la fotografía, la paleta de colores, el personaje protagónico, todo. También vi hace poco el documental de David Attenborough Una vida en nuestro planeta. Justo y necesario.

* Creo: En el ser humano y su enorme poder creativo, colaborador y social. En la humanidad porque leo historia y cada vez que lo hago veo que avanzamos dando tumbos, pero hacia adelante. Hace poco no existían los derechos humanos, las mujeres eran legalmente ciudadanos de segunda clase, por el color de tu piel eras esclavo. Hoy al menos podemos denunciar las violaciones de esos acuerdos sociales.

* Uso: Desde este año… anteojos para leer y todavía no me acostumbro.

* Tomo: Una copa de carmenere todas las noches.

* Bailo: Lesiones varias me dejaron sin baile este año. En otra vida quiero trabajar en Broadway en el elenco de Chicago; ese es el baile que me gusta.

* Como: Si no hubiera visto Mi profesor pulpo en Netflix, querría comerme un pulpo a la gallega con una sangría a la orilla de algún río.

* Escucho: Mientras escribí mi novela escuché solo música clásica para meterme en la cabeza de Ana: Mahler cuando las cosas andaban mal; Beethoven, Mozart y Mendelssohn cuando estábamos de mejor ánimo. Al caminar o manejar, escuchaba música romántica muy pop para meterme en la cabeza de Marco.