Chef extranjero intentó recrear completo chileno y se llenó de críticas

El completo es uno de los platos más queridos en Chile, debido a la buena mezcla de sabores que reúne, su bajo costo y lo rápido que es hacerse uno en casa o comprarlo en algún local.

Si bien su preparación no tiene grandes dificultades, para muchas personas el proceso debe ser seguido al pie de la letra para que realmente se trate de un completo auténtico y no un sándwich cualquiera.

Por lo anterior, de vez en cuando este clásico plato nacional está en el centro de la polémica por la manera en que alguien lo ejecuta, por ejemplo, si es que le cambia el orden de sus ingredientes o directamente los reemplaza por otros.

Algo así ocurrió en esta ocasión, luego de que un chef extranjero, llamado Santi Febles, publicara en redes sociales una receta sobre cómo se podía hacer un completo chileno. El resultado, según los usuarios, estuvo lejos de ser el ideal y fue duramente criticado.

Chef intentó hacer extraña receta del completo chileno

En su cuenta de TikTok, Febles acostumbra a subir diversas recetas sencillas y entretenidas de llevar a cabo. Recientemente comenzó a hacer una especie de desafío llamado “Copa Libertadores Gastronómica”, donde intentaría replicar algunos de los símbolos culinarios que representan a cada país de la región.

Fue bajo ese contexto que el tiktoker venezolano decidió que le tocaba el turno a Chile y su típico completo. Al comenzar el video, que ya lleva más de 300 mil reproducciones, ya se podía presagiar que el plato podría no ser del gusto de los usuarios chilenos: la imagen del resultado final evidenciaba que el completo era totalmente diferente a como se hace en nuestro país.

Hablando del proceso, la primera mala señal fue la manera en que hizo las vienesas. “En Chile se hierven, nosotros vamos a la parrilla”, comentó el chef. Luego pasó lo del pan: si bien se asimilaba al que se ocupa en territorio chileno, lo partió con el cuchillo por los costados y no por arriba.

Durante el video, el tiktoker alteró el orden de cómo se prepara un completo. Foto: Redes sociales.

El registro también expone que el tiktoker le puso mayonesa y mostaza al fondo de todo el pan, antes que cualquier otro ingrediente, pese a que lo habitual es poner los aderezos en última instancia. Incluso la forma en que cortó el tomate fue mal recibida, ya que lo dejó en forma de láminas.

“Ahora vamos con algo que a mí me gusta mucho, la palta como le dicen en Chile, o el aguacate como yo lo conozco”, se le escucha decir mientras suma el ingrediente. Y al igual que hizo con el tomate, decidió mantener la palta en forma de láminas. El paso final fue sumarle un poco de sal encima de todo.

“Vean el completo.. Qué maravilla. Pues este es el famoso completo chileno. Le doy un 8.9 de 10″, comentó Febles, quien pareció haber quedado contento después de haber probado la preparación.

Sin embargo, el video no fue bien recibido por los usuarios y sus respuestas no tardaron en llegar: la publicación quedó repleta de comentarios con críticas hacia la mala ejecución del plato nacional.

“Eso no es completo”, “En este caso el orden sí altera el producto”, “Vi el pan y me di cuenta que no terminaría bien” y “Nunca me había sentido tan insultado”, se lee entre los más de 4 mil comentarios que quedaron en el tiktok. Algunas personas más amables, en tanto, le escribieron al chef cómo podía hacer un completo más auténtico para la próxima.

