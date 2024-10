“Comen mayonesa como si no hubiera un mañana”: mexicano enumeró 5 cosas que le sorprenden de Chile

Cada vez que viajamos nuevo país nos enfrentamos a experiencias novedosas como probar una comida típica, descubrir paisajes deslumbrantes y conocer costumbres distintas a las nuestras.

Y ahora, en la época dorada de las redes sociales, muchos usuarios comparten de forma pública las impresiones que han tenido de los destinos que visitan.

En esta oportunidad fue el creador de contenido mexicano @Salogama quien contó cómo ha sido su experiencia desde que llegó a vivir a Chile. Específicamente, el influencer se centró en abordar aquellas cosas que le han causado sorpresa durante su estadía.

Esto fue lo que dijo.

Las cosas de Chile que le sorprendieron a un mexicano

En una serie de videos que compartió en su cuenta de TikTok, el creador de contenido mexicano relató 5 situaciones que ocurren en Chile y que “le sacan de onda”.

La primera en la lista fue la presencia de la araña de rincón en los hogares chilenos. Se trata del arácnido más peligroso que habita en nuestro país, pues su mordedura, de no ser tratada a tiempo en un centro de salud, podría causar la muerte.

“Viven con una araña mortal. Sí, la araña de rincón, la violinista, vive en las esquinas y ellos normal. Ven una, le echan veneno y listo. No saben el grito que me sacó la primera vez que vi una”, explicó.

En segundo lugar mencionó el consumo de mayonesa, que desde su visión, considera un poco anormal. “Qué onda con que comen mayonesa como si no hubiera un mañana. A todo le ponen mayonesa. Pero no le ponen una embarrada de mayonesa en el pan, lo atascan de mayonesa. ¿Sabe bien? Sabe bien. ¿Diario? No sé si comería a diario”, argumentó.

El tiktoker mexicano @Salogama aseguró que le sorprendía la presencia de la araña de rincón en las casas chilenas.

Luego nombró a la educación vial de Chile, centrándose en el respeto a los pasos peatonales. “Dios mío, tú pones un pie en el ceda el paso y los autos se frenan y te dejan pasar. Y ponen sus direccionales, sus intermitentes ahí para que puedas pasar tranquilamente”, destacó.

La cuarta situación que el influencer puso en su lista fue el consumo de pan. Si bien reconoció que el pan de Chile “es bueno”, agregó que él aún no está acostumbrado a comer con tanta frecuencia. “En México comemos muchas tortillas, sí, pero comemos pan y también tortillas. Eso equilibra un poco, es mi opinión”, dijo.

Por último, hizo referencia a tomar agua del grifo. “Yo vivo en Talca, que es una ciudad pequeña, y puedes tomar agua de ahí. Eso para mí es fascinante, porque puedes tomar agua de casi cualquier lugar y es limpia”, aseguró el tiktoker en uno de los videos, ya lleva miles de visualizaciones en la plataforma china.

“Comen mayonesa como si no hubiera un mañana”: mexicano enumeró 5 cosas que le sorprenden de Chile

Las reacciones

Los registros del influencer mexicano provocaron diversas reacciones entre los usuarios.

“Concuerdo contigo, no sé qué les pasa a los chilenos con la mayonesa”, “Faltó mencionar la inmunidad contra los terremotos” y “Me preocupa que todos los países se sorprendan de que se respetan los pasos de cebra”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en las publicaciones.

Revisa el video de Salogama aquí.