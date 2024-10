Cómo Arabia Saudita podría desencadenar una crisis para la economía de Rusia

Arabia Saudita podría crear una crisis para la economía de Rusia, país que ya lleva más de dos años en el desarrollo de su invasión militar a Ucrania.

Esto, con el objetivo de recuperar el control de los precios en el mercado del petróleo, según han afirmado analistas a medios como Business Insider.

Desde Riad han sugerido que el crudo podría caer hasta 50 dólares por barril si la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no se compromete a reducir su producción.

Lo anterior, según interpretan distintos especialistas, se traduce en una insinuación de que podrían inundar el mercado con oferta de petróleo.

Aquella medida reduciría los precios y penalizaría a los miembros de la OPEP que no han cooperado en la reducción de los flujos.

Esto último también incluiría al país presidido por Vladimir Putin.

El investigador de la London School Of Economics, Luke Cooper, escribió un artículo académico para IPS Journal en el que planteó: “Con Rusia vendiendo ya su petróleo a precios reducidos y con mayores costos de producción, un entorno de precios bajos en los mercados petroleros puede afectar su capacidad para financiar su agresión en Ucrania”.

Por qué Arabia Saudita podría desencadenar una crisis económica para Rusia

Según rescata Insider, Arabia Saudita está tratando de mantener el petróleo por encima de los 100 dólares por barril.

Sin embargo, el crudo internacional está por debajo de los 80 dólares.

Para los objetivos de Riad, es clave que los miembros de la OPEP reduzcan su producción.

Fuentes consultadas por el Financial Times afirmaron que, se presume, que las autoridades saudíes optarán por esta estrategia en diciembre de 2024.

El director del Programa Bernstein sobre Política Energética y del Golfo en The Washington Institute for Near East Policy, Simon Henderson, fue enfático al decir a Insider que “Arabia Saudita está harta”.

Por su parte, Rusia se encuentra entre los sobreproductores de petróleo de la OPEP+, según reflejan los datos de la firma S&P Global Ratings.

De hecho, las últimas cifras disponibles corresponden a julio y reflejan que el país produjo 122.000 barriles por sobre su cuota diaria.

Cómo Arabia Saudita podría desencadenar una crisis para la economía de Rusia. Foto: campo de petróleo Ashalchinskoye, ubicado cerca de Almetyevsk, en Rusia, el 27 de julio de 2017.

Qué tan importante es el petróleo para Rusia

El petróleo es una importante fuente de recursos para Rusia, incluso a pesar de las sanciones occidentales que se le han impuesto al Kremlin por su invasión en el territorio ucraniano.

Los ingresos por el crudo son, para Moscú, especialmente relevantes en medio de un contexto de guerra.

Se estima que, para 2025, las áreas de defensa y seguridad representarán —en su conjunto— el 40% de todos los gastos federales del país presidido por Putin.

Aún así, respecto al crudo, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, declaró a principios de octubre en una entrevista con medios afines al Kremlin: “En general, en este momento, estamos tratando de minimizar la influencia de los precios del petróleo en el presupuesto”.

“Si hace unos años este indicador se situaba en el 35%-40%, en 2025 bajará al 27% y en 2027 al 23%”, prometió el titular de la cartera.

Luego, agregó en declaraciones rescatadas por la agencia internacional de noticias Reuters: “Estamos avanzando hacia la reducción de la proporción de ingresos volátiles y la reducción de la dependencia de Rusia del petróleo y el gas en favor de impulsar nuestra economía interna”.

A principios de 2024, se reportó que Rusia se convirtió en el principal suministrador de crudo a China en 2023.

Informaciones rescatadas por Deutsche Welle aseguran que se trató de la primera vez desde 2018 en que venden más petróleo al país asiático que Arabia Saudita.

Cómo podría afectar a Rusia si Arabia Saudita inunda el mercado con oferta de petróleo

El analista de The Washington Institute for Near East Policy explicó a Insider que, si Arabia Saudita inunda el mercado con oferta de petróleo, podría verse un escenario similar al de 2020.

Dentro de dicho año hubo desacuerdos en torno a los recortes de producción, por lo que ambos países liberaron la oferta.

De esta manera, se generó la llamada “guerra de precios del petróleo” entre Rusia y Arabia Saudita, la cual llevó a que ambos países compitieran para ver cuál podía resistir más tiempo con precios bajos.

No obstante, en 2024 está la diferencia crucial de que el Kremlin está en medio de una invasión militar que se ha extendido por más de dos años desde el pasado 24 de febrero de 2022.

Tal operación armada, entre otras repercusiones económicas, ha llevado a que el seguro del país contra los bajos precios del petróleo se haya disipado y a que el fondo de riqueza nacional disminuyera a casi a mitad a inicios de año.

A esto se le suma que Rusia ya no puede obtener monedas occidentales para variar sus reservas de divisas, agregaron expertos al citado medio especializado en negocios.

Aún así, Henderson hizo hincapié en que es complejo predecir las acciones estratégicas que podría tomar el Kremlin.

Pese a lo anterior, Cooper, el investigador de la London School of Economics, sugirió en su artículo para el IPS Journal que una nueva guerra de precios contra Arabia Saudita podría tener repercusiones significativas para el Kremlin y sus ambiciones en Ucrania.

“A diferencia de Arabia Saudita, su petróleo no es barato de extraer, lo que hace que esté mal equipada para lidiar con condiciones de precios bajos”.

“Esto impulsa una lógica de escalada de corto plazo para la guerra de Rusia contra Ucrania, que requiere éxitos rápidos en el campo de batalla antes de que surjan condiciones de mercado de petróleo de bajo precio”, agregó Cooper.

Según informaciones reunidas por Reuters, está previsto que la OPEP+ celebre su cumbre semestral el 1 de diciembre de 2024 para decidir la futura política de producción.