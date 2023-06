Es una de las redes sociales más populares cuando se trata de mensajería instantánea. WhatsApp ofrece a sus usuarios la capacidad de enviar textos escritos, fotos, videos y audios, además de la posibilidad de hacer llamadas telefónicas y videollamadas.

Si bien, esta aplicación es útil para mantenerse conectado durante la rutina, es altamente probable que en alguna oportunidad te hayas preguntado si uno de tus contactos te bloqueó. Si esa es tu situación, no te preocupes, ya que a continuación encontrarás una breve guía para saberlo.

De la misma manera, si estás en la otra vereda y quieres bloquear (o incluso reportar a alguien), podrás descubrir cómo hacerlo leyendo este artículo.

¿Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp? Esto debes revisar. Foto: referencial.

Cómo bloquear a un contacto en WhatsApp

A la mayoría de los usuarios se les ha pasado por la mente en más de una ocasión. Hay una infinidad de motivos de por qué se podría querer bloquear a alguien en la plataforma y así no recibir sus mensajes. Algunos de ellos son: que envía contenido no deseado o lo hace de forma insistente.

Para bloquear a esa persona que interrumpe tus actividades del día a día o te genera incomodidad, solo debes abrir WhatsApp, ir a “Configuración” (en la esquina inferior derecha), pulsar “Privacidad”, apretar “Bloqueados” y luego “Añadir nuevo”.

Una vez ahí, busca al contacto que quieres bloquear y selecciónalo. Así de simple.

En el caso de que sea un número que no tienes guardado en tu teléfono, puedes abrir ese chat en específico, apretar la barra superior (donde sale su número) y cuando se te abra el menú busca “Bloquear contacto”. Ahí elige “Bloquear” y ya habrás finalizado. Si además quieres reportar, te saldrá la opción justo abajo, al final.

Las señales para saber si te bloquearon

Según la revista especializada en tecnología, Wired, los desarrolladores de WhatsApp hicieron la aplicación de manera que no sea tan evidente cuando una persona te bloqueó, mientras que tampoco tienen permitido revelarte si eso efectivamente ocurrió o no.

A pesar de aquello, hay una serie de señales que sugieren que fuiste bloqueado.

La primera de ellas es que no podrás ver la información de su última conexión ni el estado de si se encuentra en línea o no. A ello se le suma que los mensajes que le envíes solo mostrarán una ticket de mensaje enviado, pero no los dos que se traducen en que fue entregado.

Y si intentas hacer una llamada telefónica a ese contacto, la app tampoco te dejará hacerlo.

Qué hacer para desbloquear a un contacto

Supongamos que bloqueaste a una persona y posteriormente decides volver a permitir que se comunique contigo por vía WhatsApp. Para desbloquearla, abre el chat que tienen en común, dale click a su nombre y selecciona la opción “Desbloquear contacto”.

Cabe recordar que al bloquear a alguien en la aplicación no recibirás sus mensajes ni llamadas.

Con estos datos, ya puedes evaluar si esta es la mejor opción para tu caso o no.