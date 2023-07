Ya se estrenó en los cines uno de los filmes más esperados de esta temporada: Oppenheimer (2023). La película dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy basa su trama en el libro American Prometheus (Vintage Books, 2006), una biografía del científico conocido como el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer.

Si bien, la cinta y los hallazgos nucleares del físico se han posicionado entre las tendencias como tema de conversación durante las últimas semanas, un aspecto que no era conocido en profundidad es cómo el director se inspiró en Sting para grabar su reciente obra.

¿Cómo Sting inspiró a Christopher Nolan a filmar Oppenheimer? Esto reveló el cineasta. Foto: Christopher Nolan.

La inspiración que Christopher Nolan sacó de Sting para filmar Oppenheimer

El cineasta abordó dicha arista en una reciente conversación con Entertainment Weekly, en la que aseguró que la figura del científico le llamó la atención desde su adolescencia en la década del 80, cuando la amenaza de un ataque nuclear era latente.

Aquella época coincidió con la publicación del primer álbum solista de Sting tras la separación de The Police, The Dream of the Blue Turtles (1985), el cual incluye un tema llamado “Russians”.

“Yo era un adolescente en los 80 en Inglaterra y era el momento álgido de la Campaña para el Desarme Nuclear, la Greenham Common; la amenaza de una guerra nuclear era el mayor miedo que todos teníamos. Creo que conocí a Oppenheimer en esa relación; creo que se hacía referencia a él en la canción de Sting sobre los rusos y habla de los ‘juguetes mortales’ de Oppenheimer. Entonces formaba parte de la cultura pop, sin que supiéramos mucho de él”, aseguró Nolan al citado medio.

El título de Sting al que se refirió el cineasta, “Russians”, hace alusión a las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, a través de frases explícitas.

“¿Cómo puedo salvar a mi hijito del juguete mortal de Oppenheimer?”, recita el músico en su letra.

¿Cómo Sting inspiró a Christopher Nolan a filmar Oppenheimer? Esto reveló el cineasta. Foto: J. Robert Oppenheimer.

Durante la entrevista, el director también aseguró que cuando comenzó a investigar sobre la bomba nuclear, se dio cuenta de que los científicos tuvieron temor ante la probabilidad de que esta encendiera la atmósfera y, como consecuencia, destruyera la Tierra.

“No podían matemáticamente, teóricamente, eliminar por completo esa posibilidad; siguieron adelante de todos modos. Y eso me pareció la situación más dramática (...) es una responsabilidad que nadie más en la historia del mundo había enfrentado”, declaró Nolan.

Aquello le pareció tan desgarrador, que incluso en otro de sus filmes más aclamados, Tenet (2020), incluyó una referencia a Oppenheimer en un diálogo entre los personajes de Dimple Kapadia y John David Washington.

“Esa película trata de una extrapolación de ciencia ficción de esa noción: ¿Se puede volver a poner la pasta de dientes en el tubo? El peligro del conocimiento es que, una vez desvelado, una vez conocido, una vez que es un hecho, no se puede dar marcha atrás al reloj y guardarlo”, enfatizó.

Escucha “Russians” de Sting a continuación.