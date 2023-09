Cuál era la gran inseguridad que tenía Michael Jackson, según su hijo Prince.

Han transcurrido 14 años desde que el mundo se enteraba de la muerte de Michael Jackson. Pese al tiempo que ha pasado, el denominado “Rey del pop” continúa siendo recordado como una de las figuras más icónicas en la historia de la industria musical, por lo mismo, es habitual que las historias de su carrera o secretos de su vida personal despierten el interés del público.

En esta ocasión, el mayor de los hijos del artista, Prince Jackson, decidió sincerarse sobre el legado musical que dejó su padre, la infancia que pasó en Neverland y también de un importante detalle que impactaba en la vida del artista.

Durante un episodio del podcast Hot Boxin’ with Mike Tyson, conducido por el boxeador Mike Tyson, el joven de 26 años conversó abiertamente de una inseguridad que arrastraba Jackson.

Específicamente, Prince profundizó en que el intérprete de Remember the time tenía el vitiligo, trastorno de la piel que lo acompañó hasta el momento de su fallecimiento.

De acuerdo a Mayo Clinic, el vitiligo es una enfermedad que provoca la pérdida del color de la piel en algunas zonas del cuerpo, lo que se manifiesta en manchas. La enfermedad es causada cuando las células productoras de melanina -pigmento natural que le da el color a la piel- están dañadas y dejan de funcionar como deberían.

Si bien cualquier persona puede padecer vitiligo, quienes tienen piel morena o negra están más expuestos a tenerla.

Prince es el hijo mayor de Michael Jackson.

Qué dijo Prince Jackson sobre el vitiligo de su padre

Minutos después de que el capítulo del podcast iniciara, el presentador le comentó a Prince que todo el mundo pensaba que Jackson “cambiaba de piel porque quería ser blanco. Se la cambiaba porque quería brillar, quería ser una luz”.

“¿Te dijo eso?” le respondió el hijo de Jackson. Ante eso, Tyson le dijo: “Recuerdo que justo el año (en que murió), él quería brillar, quería iluminar”.

Fue ahí cuando Prince decidió hablar de la enfermedad cutánea que afectaba a Jackson. “Cuando era más joven, él siempre me explicaba y hablaba de eso (..) Creo que estaba incluso en el informe de la autopsia. La causa es objeto de especulación, pero es vitiligo o alguna forma de lupus que contribuyó al vitiligo”.

El joven, que hoy se dedica a la producción audiovisual, dijo que esta afección impactaba directamente en el autoestima de su padre: “Tenía mucha inseguridad a su alrededor, parecía un poco manchado en su apariencia. Así que quería ver si podía suavizar su apariencia, para ayudar con la seguridad de su apariencia física”.

Luego, Prince dijo que el deseo de “brillar” mencionado por Tyson probablemente era parte de eso. “Él era visionario en su forma de pensar”, concluyó.

En 1993, durante la mítica entrevista con Oprah Winfrey, el mismo Jackson había mencionado este trastorno de la piel que tenía y que no había buscado de forma intencional el polémico cambio de color.

“Tengo un trastorno de la piel, que destruye la pigmentación de mi piel. Es algo que no puedo evitar”, diría el artista en el diálogo.

“Cuando la gente inventa historias de que no quiero ser quien soy, me duele. Es un problema para mí, no puedo controlarlo. Pero ¿qué pasa con todos los millones de personas que se sientan al sol para oscurecerse, para volverse diferentes de lo que son? Nadie dice nada sobre eso”, agregó.

El autor de éxitos como Thriller y Beat It también apuntó que el trastorno estaba presente en otros miembros de su familia y que era algo que se iba de sus manos. “Trato de controlarlo, y usar maquillaje lo nivela porque tengo manchas en la piel y tengo que igualarlas. ¿Pero sabes qué es gracioso? ¿Por qué es eso tan importante? Eso no es importante para mí”.

Las palabras de Jackson de esa entrevista fueron puestas en duda durante muchos años. Sin embargo, la autopsia que se le realizó tras su muerte en 2009 ratificó que efectivamente el artista padecía esa enfermedad.