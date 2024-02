La rutina completa de Alison Mandel en el Festival de Viña 2024

Alison Mandel fue la primera humorista en presentarse en el Festival de Viña 2024, en lo que fue su regreso a la instancia después de seis años.

Con una rutina centrada en su perspectiva de la vida familiar y diversos chistes sobre su esposo, el también comediante Pedro Ruminot, se coronó con las Gaviotas de Plata y Oro en el certamen.

De hecho, una de sus líneas más aplaudidas partió de la siguiente manera: “Yo me enamoré (de él) porque tiene algo que no tienen todos los hombres. No sé como decirlo para que no suene feo, pero el Pedro es flaite...”.

Con su rutina, no solo se llevó todos los premios para la casa sino que además, con su hora de presentación marcó 34,1 puntos de sintonía entre TVN y Canal 13, y un peak de 36.7, en la media noche.

Pero más allá del humor, tras ser galardonada, Mandel aprovechó la instancia para enviar un mensaje de apoyo a todas las mujeres que enfrentan complicaciones en el ámbito laboral por ser madres.