El giro de Elon Musk hacia la política: un análisis de 300.000 palabras del multimillonario creador de Tesla y SpaceX

Los patrones de publicación de Elon Musk en las redes sociales han cambiado considerablemente en los últimos cinco años.

A inicios de 2019, el magnate de la tecnología manifestó en su cuenta de X —en ese entonces Twitter— que se consideraba “abiertamente moderado” políticamente.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el empresario fue manifestando cada vez más sus posturas sobre distintos tópicos a través de sus posts.

Desde críticas al presidente Joe Biden hasta comentarios sobre la invasión rusa en Ucrania, la inmigración y la identidad de género.

Esos son solo algunos de los temas que ha abordado en la plataforma que compró en 2022, en donde acumula casi 200 millones de seguidores.

Ya a mediados de julio de 2024, Musk confirmó su “apoyo pleno” al exmandatario Donald Trump para las elecciones presidenciales de noviembre.

Para examinar cómo se dio esta transición de ser “moderado” a participar activamente en discusiones políticas (con posturas más bien definidas), el Wall Street Journal realizó un análisis de las publicaciones que ha hecho el empresario desde 2019 hasta julio de 2024.

Desde el periódico estadounidense anticipan que entre enero y julio de 2024 ha publicado alrededor de 13.000 veces, una cifra similar a la de 2023.

Aquello se traduce en alrededor de 61 publicaciones al día.

En cambio, en 2019, hizo nueve diarias aproximadamente.

Las palabras de Musk por sí solas sumaron más de 300.000 entre dichos años, sin contar los emojis.

De la misma manera, en las casi 42.000 interacciones revisadas por el Jornal, se identificaron más de 500 variaciones de palabras y frases relacionadas con temas políticos o sociales.

Más en detalle, en 2024 tuvo cerca de 230 veces más intercambios al mes que aludieron a temas políticos, en comparación a 2019.

En julio de 2019, aproximadamente dos tercios de sus publicaciones eran sobre automóviles o el espacio, áreas en las que está involucrado con sus firmas Tesla y SpaceX.

Por otro lado, en el mismo mes de 2024, solo una quinta parte se refería a esos ámbitos, mientras que casi el 60% trataron sobre política, actualidad, los medios o temas culturales.

El giro de Elon Musk hacia la política: un análisis de 300.000 palabras del multimillonario creador de Tesla y SpaceX. Foto: Elon Musk.

Cómo se dio el giro de Elon Musk hacia la política en redes sociales

El 2 de febrero de 2019, Musk manifestó ser “abiertamente moderado”.

Un año después, con la agudización de la pandemia por el Covid-19, escribió que “el pánico por el coronavirus es tonto”, el 6 de marzo de 2020.

En sus publicaciones posteriores, criticó las medidas de confinamiento que tomó el gobierno y, en mayo de ese mismo año, hizo una referencia a la película Matrix.

Dicho filme ha sido utilizado como un estandarte simbólico de algunos adherentes de la extrema derecha.

“Tómate la pastilla roja”, dijo el 17 de mayo de 2020.

Cabe recordar que, en la cinta, la píldora de ese color es la que permite al protagonista ver la realidad detrás de la ilusión.

En noviembre de 2020 Joe Biden ganó las elecciones, para luego asentarse en la Casa Blanca en enero de 2021.

Este último año, Musk presentó críticas contra el presidente y otros representantes de su partido.

Cuando la administración Biden hizo un evento con fabricantes de automóviles eléctricos en agosto de 2021, solo invitó a las firmas con fuerza laboral sindicalizada.

Elon Musk, propietario de Tesla, no fue convocado.

“Biden es un títere de la UAW (United Auto Workers)”, escribió el empresario en la red social el 31 de octubre de 2021, junto al emoji de un calcetín.

Junto con ello, protagonizó una discusión con la senadora demócrata Elizabeth Warren, representante de Massachusetts.

El 13 de diciembre de 2021, la parlamentaria compartió un artículo periodístico en el que se informaba que Musk fue elegido como “persona del año” por la revista Time.

“Cambiemos el amañado código fiscal para que la ‘persona del año’ pague impuestos de verdad y deje de aprovecharse de todos los demás”, escribió Warren.

Ante tales comentarios, Musk le respondió el 14 de diciembre: “Y si abrieras los ojos durante dos segundos, te darías cuenta de que pagaré más impuestos que cualquier estadounidense en la historia este año”.

Las publicaciones de Musk sobre temas políticos y sociales se incrementaron en 2022.

De acuerdo a la revisión del Journal, más de 250 intercambios del empresario ese año incluyeron términos como “libertad de expresión” y “desinformación”.

Ese año expresó su interés de comprar Twitter, red social a la que acusó de tener “un fuerte sesgo de izquierda”.

“La libertad de expresión es esencial para el funcionamiento de una democracia. ¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio?”, preguntó en una encuesta de la plataforma el 25 de marzo de 2022.

Luego, agregó como respuesta al post: “Las consecuencias de este sondeo serán importantes. Por favor, vota con cuidado”.

La opción ganadora entre sus seguidores fue “No”, con un 70,4%, mientras que el “Sí” obtuvo 29,6%.

Unos meses después, en octubre de 2022, concretó la adquisición de la red social, que pasó a llamarse X.

Pero uno de los episodios más significativos de ese año en cuanto a política se dio en un post que hizo el 18 de mayo de 2022.

Ahí, dijo explícitamente que no tenía intenciones de apoyar al Partido Demócrata.

“En el pasado voté por los demócratas, porque eran (en su mayoría) el partido de la bondad. Pero se han convertido en el partido de la división y el odio, así que ya no puedo apoyarlos y votaré por los republicanos. Ahora, mira cómo se desarrolla su campaña de trucos sucios en mi contra…”.

Luego, el 30 de mayo de ese año, reiteró: “Apoyo la libertad de expresión, pero no a ningún candidato en particular. De hecho, le di dinero y voté por Hillary (Clinton) y luego voté por (Joe) Biden. Sin embargo, dados los ataques no provocados de los principales demócratas contra mí y la indiferencia hacia Tesla y SpaceX, tengo la intención de votar por los republicanos en noviembre”.

Con esto último aludió a las elecciones a la Cámara de Representantes.

La posición de Elon Musk sobre el conflicto de Ucrania, la identidad de género y la inmigración

Fue el 24 de febrero de 2022 cuando Rusia inició su invasión militar en Ucrania.

El 4 de marzo, manifestó su apoyo al país en un post en el que dijo: “Manténganse fuertes”.

No obstante, más tarde expresó su preocupación por los gastos de Estados Unidos en el apoyo al país del presidente Volodimir Zelenski, así como también por el riesgo de una guerra nuclear.

El 3 de octubre de 2022 sugirió una serie de bases para lograr “paz entre Ucrania y Rusia”. Estas fueron:

“Rehacer las elecciones de las regiones anexadas bajo la supervisión de la ONU. Rusia se va si esa es la voluntad del pueblo”.

“Crimea forma parte formalmente de Rusia, como lo ha sido desde 1783 (hasta el error de Jruschov)”.

“Se garantiza el suministro de agua a Crimea”.

“Ucrania sigue siendo neutral”.

Aquello despertó anticuerpos en Kiev, principalmente por su proposición de que se cediera Crimea al Kremlin.

El mismo presidente Zelenski compartió una encuesta ese 3 de octubre, en la que consultó: “¿Qué Elon Musk les gusta más?”.

Las opciones fueron: “Uno que apoya a Ucrania” o “uno que apoya a Rusia”.

El resultado dio como ganadora a la primera alternativa, con un 78,8% por sobre un 21,2%.

Tras aquel emplazamiento, Musk respondió: “Sigo apoyando firmemente a Ucrania, pero estoy convencido de que una escalada masiva de la guerra causará un gran daño a Ucrania y posiblemente al mundo”.

Para 2023, el magnate citó o retuiteó al menos 18 veces a líderes extranjeros, tales como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el primer ministro indio Narendra Modi.

De ese número, siete estuvieron relacionados con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, conocido por posicionarse en un espectro ultraconservador.

El 17 de octubre de 2023, el político publicó una fotografía con el mandatario ruso Vladimir Putin.

“Todos en Europa se preguntan lo mismo: ¿puede haber un alto el fuego en Ucrania? ¡Es crucial para Europa, incluida Hungría, que termine la avalancha de refugiados, sanciones y combates!”, escribió Orbán

Musk le respondió en la misma publicación: “Buena pregunta”.

Entre las cuentas con las que más interactuó desde 2023 se encuentra una llamada “End Wokeness”, la cual citó o retuiteó en más de 470 oportunidades.

Además, según la revisión del Journal, tuvo cerca de 450 intercambios con el comentarista político conservador Alex Lorusso en ese periodo.

Como contexto, a grandes rasgos, el término “woke” —que en un sentido literal alude a “despertar”— es utilizado por los grupos más conservadores para referirse despectivamente a quienes tienen pensamientos más progresistas.

Aquel concepto figuró en más de 400 de los intercambios de Musk desde 2023.

Por ejemplo, el 21 de marzo de 2024, publicó: “Esto es una batalla a muerte contra el virus de la mente despierta (woke mind virus) y anticivilizatoria”.

“Mis posiciones son centristas: fronteras seguras, ciudades seguras y limpias, no arruinen a Estados Unidos con el gasto, el racismo contra cualquier raza es incorrecto, no se permite la esterilización a menores de edad”.

“¿Esto es de derecha?”, cuestionó Musk.

El género y la diversidad también han sido temas que ha abordado. De hecho, en julio de 2024 manifestó su oposición al tratamiento médico para niños transgénero y dijo que se sintió “engañado” al firmar documentos por el caso de su hija trans.

Aseguró que su intención es “destruir el virus woke” y que ya está haciendo “algunos avances” en este sentido.

Previamente, el 21 de junio de 2023, respondió al comentario de un usuario de X que afirmó haber recibido críticas por rechazar el término “cis”.

Se denomina cisgénero a las personas que se sienten identificadas con su sexo biológico.

Después de leer la queja, Musk acusó: “El acoso reiterado y selectivo contra cualquier cuenta provocará que las cuentas acosadoras reciban, como mínimo, suspensiones temporales. Las palabras ‘cis’ o ‘cisgénero’ se consideran insultos en esta plataforma”.

El 15 de diciembre de 2023 también despotricó contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, conocidas como DEI (por sus siglas).

“DEI debe MORIR. El objetivo era acabar con la discriminación, no sustituirla por una discriminación diferente”, expresó el magnate en X.

Según el análisis realizado por el diario estadounidense, desde 2023 más de 1.400 de sus intercambios incluyeron los términos “DEI”, “racista”, “trans”, “género” u otros similares.

El 26 de febrero de 2023, acusó que “los medios son racistas”.

“Durante mucho tiempo, los medios estadounidenses fueron racistas contra las personas que no eran blancas, ahora son racistas contra los blancos y los asiáticos. Lo mismo sucedió con las universidades y escuelas secundarias de élite en Estados Unidos. Tal vez puedan intentar no serlo”, agregó esa misma fecha.

El 7 de noviembre de ese año, una cuenta de la red social compartió un video en el que se le consultaba a personas si se sentían “orgullosas de ser blancas”.

Dicho perfil de X acusó que “consiguieron convencer a toda una población de que, de alguna manera, son culpables y deberían avergonzarse de su color de piel”.

“El racismo contra los blancos es el único tipo de discriminación que se permite”, agregó esa cuenta en su posts.

Bastaron unas horas para que Musk respondiera “es un desastre y debe parar”.

Estas son solo algunas de las interacciones que el empresario ha tenido en la plataforma.

A principios de 2024, específicamente el 2 de febrero, afirmó que “la estrategia de Biden es muy simple”.

“1. Conseguir que el mayor número posible de ilegales entren al país”.

“2. Legalizarlos para crear una mayoría permanente: un estado de partido único”.

“Por eso están fomentando tanta inmigración ilegal. Simple, pero eficaz”, acusó el magnate.

La inmigración es precisamente uno de los puntos que genera mayor debate en la antesala de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, previstas para el 5 de noviembre de 2024.

Elon Musk también dirigió sus dardos hacia el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un post realizado el 3 de febrero.

Ahí, planteó que deberían destituirlo por “violar deliberadamente la ley y aumentar masivamente la inmigración ilegal más allá de todo precedente histórico”.

El 20 de abril de 2024, aseguró: “Mis políticas son (creo) bastante moderadas de todos modos”.

“Ciudades seguras, fronteras seguras, poder judicial neutral, gasto sensato, pro medio ambiente”, enumeró el magnate.

Ya el 13 de julio confirmó abiertamente su apoyo a la candidatura presidencial de Donald Trump, después de que el exmandatario fuese víctima de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania.

Desde ese entonces, Musk se ha mantenido firme en esa postura e, incluso, le hizo una entrevista que duró más de dos horas para potenciar su campaña.