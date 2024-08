El impresionante descubrimiento de agua líquida por primera vez en Marte

Un equipo de científicos acaba de realizar un sorprendente hallazgo sobre Marte. Se trata de un enorme reserva de agua líquida subterránea que se encuentra en el planeta rojo.

De acuerdo a los investigadores, el depósito de agua es tan grande que podría cubrir la totalidad de la superficie de Marte con océanos de una profundidad de 1 a 2 kilómetros.

El descubrimiento se originó a partir del análisis de datos sismológicos obtenidos por Insight, misión de la NASA que aterrizó en Marte en 2018 con el propósito de analizar sus capas más profundas.

El hallazgo de agua líquida en Marte por primera vez

El estudio, que fue publicado el pasado 12 de agosto en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, ofrece importantes respuestas sobre la existencia de agua líquida en Marte y ayuda a conocer más de su historia geológica.

Según el equipo investigador, liderado por el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos), actualmente el agua está atrapada entre grietas y poros de roca en la mitad de la corteza marciana, aproximadamente a 11,5 y 20 km bajo la superficie. Por lo mismo, si otros astronautas quisieran acceder a la reserva en el futuro, la misión representaría todo un desafío.

Durante su estadía en Marte, que se extendió hasta el 2022, el módulo de aterrizaje Insight logró recoger información clave sobre los rincones del planeta rojo, entre ellos, el espesor de su corteza y la composición de su núcleo.

Con la ayuda de un sismómetro, el vehículo documentó cuatro años de señales sísmicas en el interior de Marte. Durante todo ese periodo se registraron casi 1.140 sismos.

Pese a que la misión Insight finalizó hace dos años, investigadores continúan analizando la información obtenida durante ese viaje. Uno de los aspectos esenciales era estudiar la velocidad en la que los sismos viajaban por el planeta, lo que al mismo tiempo permitiría descubrir la clase de sustancias que pueden existir en el interior del planeta rojo y por cuál material era más probable que se desplazaran los sismos.

La misión Insight de la NASA estuvo en Marte desde 2018 hasta 2022. Foto referencial.

Para ello emplearon un modelo matemático de física de rocas. “Se trata en realidad de las mismas técnicas que utilizamos para buscar agua en la Tierra, o para explorar petróleo y gas”, detalló en un comunicado Michael Manga, profesor de la Universidad de California en Berkeley y uno de los autores de la investigación.

Fue a partir de ese análisis que descubrieron que había una reserva de agua que se ubicaría a una profundidad aproximada de 10 a 20 km.

“Comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior”, explicó Vashan Wright, geofísico del Instituto Scripps de Oceanografía. “Un punto de partida útil es identificar dónde se encuentra el agua y cuánta hay”.

Para Manga, saber que existe esta inmensa reserva de agua líquida “permite tener una idea de cómo era o podía ser el clima” en el planeta rojo.

“El agua es necesaria para la vida tal como la conocemos. No veo por qué (el depósito subterráneo) no es un entorno habitable. Sin duda es así en la Tierra: minas muy profundas albergan vida, el fondo del océano alberga vida. No hemos encontrado ninguna evidencia de vida en Marte, pero al menos hemos identificado un lugar que, en principio, debería ser capaz de sustentar la vida”, sentenció.

Diversos estudios de la superficie de Marte indican que, en el pasado lejano, tuvo ríos, lagos y océanos. Sin embargo, eso se perdió hace casi 3.000 millones de años, cuando su atmósfera se volvió más fina. “Se cree que gran parte de esta agua quedó secuestrada en el subsuelo o se perdió en el espacio”, dice el estudio.

Desde la visión de Manga, si en la Tierra la mayoría de las reservas de agua son subterráneas, “no hay razón para que no sea así también en Marte”.

Además, si bien se ha identificado la existencia de agua congelada en los polos del planeta rojo, esta es la primera ocasión en que investigadores han encontrado agua líquida.

La roca hallada en Marte que podría dar indicios de vida marciana

Recientemente, el rover Perseverance de la NASA también realizó otro importante descubrimiento en Marte.

Se trata de una misteriosa roca encontrada en la zona Neretva Vallis, que antiguamente fue un canal de río en el planeta rojo, y que podría dar pistas de vida antigua.

De acuerdo a la agencia espacial, el objeto fue recolectado el pasado 21 de julio y fue bautizado como Chevaya Falls, en referencia a una de las cascadas del Gran Cañón de Estados Unidos, y tiene punta de flecha.

El hallazgo despertó la curiosidad de los investigadores por varios motivos. Uno de ellos es que se detectó material orgánico, específicamente, unas pequeñas manchas blancas con aureolas negras, con un aspecto muy similar a las manchas de leopardo.

La roca Chevaya Falls.

Lo anterior sugiere que la roca puede haber expuesto a reacciones químicas y que la vida microbiana “puede usar como fuente de energía”, de acuerdo a Ken Farley, científico del proyecto Perseverance para el instituto Caltech de Pasadena.

Adicionalmente, las vetas blancas de sulfato de calcio en la roca podrían indicar que el agua, elemento fundamental para la vida, también tuvo contacto con la estructura.

“Este viaje por el lecho del río de Neretva Vallis dio sus frutos, ya que hemos encontrado algo que no habíamos visto nunca antes, lo que dará a nuestros científicos mucho que estudiar”, dijo en un comunicado Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA en Washington, Estados Unidos.

De acuerdo a Farley, Chevaya Falls es “la roca más desconcertante, compleja y potencialmente importante que Perseverance haya investigado hasta ahora”.