El mejor restaurante del mundo está en un estadio de fútbol danés. Le sigue uno peruano

El mejor restaurante del mundo es Geranium en Copenhague.

En Geranium, la especialidad es la comida escandinava de temporada, servida en el octavo piso de un estadio de fútbol con vistas al parque. Fue inaugurado en medio de la crisis financiera, en 2010. “Todas las probabilidades estaban en nuestra contra”, dijo el chef propietario Rasmus Kofoed, en un discurso después de ganar.

Es el segundo año consecutivo que un restaurante de la capital danesa encabeza la lista. El año pasado, fue el turno de Noma.

El segundo mejor restaurante del mundo este año es Central, en Lima, el número 3 fue para Disfrutar, en Barcelona.

La ceremonia tuvo lugar en Londres en Old Billingsgate, un mercado de pescado en el Támesis en medio de la brutal ola de calor de Londres; la noche estaba proyectada para ser la más caliente en la historia de la ciudad con alrededor de 30 grados Centígrados. El evento fue presentado por el actor Stanley Tucci. Hubo poca mención de la ola de calor en la ceremonia.

Durante la ceremonia, algunos ganadores anteriores del No. 1, incluido Jean Roca de El Celler de Can Roca en Girona, España, aparecieron para entregar los premios. El más sorprendente fue Will Guidara, ex copropietario de Eleven Madison Park, quien tuvo una ruptura muy publicitada con el chef Daniel Humm, actual propietario del restaurante, que recientemente fue golpeado por la prensa con historias negativas sobre salarios dignos para el personal.

En febrero, World’s 50 Best anunció que trasladaría la premiación de la ubicación original en Moscú, en respuesta a la invasión rusa a Ucrania. No hay restaurantes en Rusia en la lista de este año, aunque el año pasado hubo dos lugares en Moscú entre los 30 primeros.