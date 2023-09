El miedo de que tu pareja te abandone: cómo identificar que sufres ansiedad en una relación

Esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario: quienes luchan contra la ansiedad en las relaciones están tan preocupados por ser abandonados que intentan no estar en desacuerdo, disentir o causar tensión en la relación. Por ejemplo, un paciente de la psicóloga participó en actividades sexuales no deseadas solo para mantenerlo “lo suficientemente satisfecho como para quedarse”.

Necesidad recurrente y constante de tranquilidad: Tienen una necesidad insaciable de seguridad y, a menudo, requieren afirmaciones verbales continuas de que son amados y que la relación no terminará pronto. Por ejemplo, pueden preguntarle a su pareja: “¿Todavía me amarías si subiera de peso?”.

Problemas para tomar decisiones: las personas con ansiedad en las relaciones carecen de confianza en sí mismas, no de motivación. Tienen ideas y planes, pero a menudo necesitan que sus parejas los ejecuten para asegurarse de que no serán rechazados si continúan.

Interpretar erróneamente los comentarios como un rechazo: tienden a ver la mayoría de los comentarios, incluso los positivos, como rechazo o evidencia de que su pareja no está satisfecha con la relación. Por ejemplo, si su pareja dice: “Me gusta tu camisa de hoy”, podría responder: “¿Eso significa que no te gusta cómo me visto normalmente?”.