A Francisco Meneses, un residente del sector El Trébol, en la región de Los Ríos , se le habían perdido varios gatos, sin ninguna explicación aparente. Sin embargo, todo cambió hace un par de días cuando, en la madrugada, una cámara de seguridad de su casa captó algo inédito.

Se trataba de un puma que, colgando de su hocico, llevaba un gato como presa.

Ante el hallazgo, Meneses conversó con sus vecinos, quienes también habían perdido “misteriosamente” a sus propios gatos y otros animales.

Esto es todo lo que se sabe sobre el puma, hasta ahora.

El inédito registro donde un puma se llevó a un gato doméstico en la comuna de Los Lagos. Foto: Referencial.

El avistamiento de un puma en la comuna de Los Lagos, región de Los Ríos

En conversación con Biobío Chile, Francisco Meneses, el hombre que capturó al puma con su cámara de seguridad, aseguró que ingresaron una denuncia al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) .

Y es que tanto él como vecinos que residen en el alrededor del sitio del suceso, aseguraron haber perdido distintos gatos y otros animales, cuyas desapariciones no tenían ninguna explicación, hasta ahora.

Pero con el avistamiento del puma, Meneses y los demás residentes parecieron entender que, si bien es la primera vez que lo capta una cámara, aparentemente este animal salvaje visitó la comunidad en reiteradas oportunidades para llevarse a sus mascotas.

Según detalló el hombre al mismo medio, el lugar donde vive parece ser propicio para que aparezcan los pumas: es un cerro que tiene un bosque alrededor y está cercano a una forestal.

Qué hace el SAG ante la presencia de un puma en una comunidad

Según los protocolos establecidos en la página del SAG, cuando se denuncia el avistamiento de un puma cerca de zonas residenciales o rurales, ellos se encargan, primero, de verificar la información entregada.

Después, se coordinan con otros equipos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) , Carabineros y especialistas en fauna silvestre para determinar si el puma está solo de paso en el lugar y si representa un riesgo.

Para ello, instalan cámaras trampa para poder seguirle el rastro.

Si determinan que el puma no representa un peligro para la comunidad, se hace el llamado a mantener la calma y no molestar al animal. No obstante, si está en una zona peligrosa, atrapado o desorientado, puede ser capturado mediante el uso de dardos tranquilizantes.

En esos casos de captura, los especialistas lo trasladan a un área segura dentro de su hábitat. Antes de liberarlo, evalúan su estado de salud.

También suelen organizar reuniones para informar e instruir a los residentes cómo actuar ante la presencia de un animal salvaje cerca de sus hogares. Se enseña la información básica sobre el puma, cuál es su comportamiento, reproducción y presencia en la región, entre otras características.

Además, como en el caso de la región de Los Ríos, que el animal está atacando a animales domésticos, el SAG debiese trabajar con las autoridades locales para decidir qué medidas tomar para resguardar la seguridad de los residentes, pero también del puma.

Y es que se trata de una especie protegida, cuya caza o eliminación está completamente prohibida sin contar con una autorización oficial.