El veredicto de dos chilenos que probaron los completos de un local en Japón: esta fue su reacción

Japonesito Yuma es un creador de contenido que, después de vivir por unos meses en Chile, se decidió por comenzar a vender completos italianos en su natal Japón.

A principios de julio, el influencer contó en sus plataformas que recién había estrenado su emprendimiento llamado “Once”, en homenaje a la hora del té chilena. Los primeros en consumir el bocadillo chileno fueron sus amigos japoneses.

Ahora, dos chilenos se atrevieron a visitar a Yuma en su local situado en Nishinomiya, prefectura de Hyōgo, para probar sus completos.

La reacción de dos chilenos al probar completos en Japón

En un nuevo video que subió a sus plataformas, el influencer comunicó que dos chilenos que están viviendo en Japón, llamados Vicente y Carlos, habían ido a verlo recientemente.

“Me enteré porque vi en las redes sociales chilenas de que un japonés había puesto (un negocio) de completos italianos en Japón”, partió contando Vicente.

Luego, complementó que “no hay mucha (comida chilena). En Japón hay máximo 3 restaurantes, hay uno en Kobe, en Tokio y tú”, haciendo referencia a Yuma.

Minutos después, los dos chilenos recibieron los completos en sus manos y comenzaron a degustar.

“El pan espectacular, muy rico. No es como el pan completo que venden en el supermercado, este está blando y a buena temperatura. El tomate agradable y la palta bien fresca”, opinió Carlos.

Carlos y Vicente en el negocio de completos de Japonesito Yuma.

Vicente, por su parte, también tuvo una opinión positiva de la preparación culinaria. “Está buenísimo”, sentenció.

Posteriormente Carlos se animó a consumir un completo estilo mexicano que el youtuber vende en su local. “Está bien de picante, tiene sabor a nachos”, aseguró tras dar un bocado.

A pocas horas de su estreno, el registro suma casi 8 mil visualizaciones en Youtube y dejó varias reacciones en la sección de comentarios. “Siento que llegará el momento en que estará lleno de gente comiendo completos”, “Siempre va a haber un chileno en cualquier país del mundo” y “Pronto será toda una atracción tu local”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los cibernautas.

Quién es Japonesito Yuma y por qué vende completos

Japonesito Yuma, cuyo nombre real es Yuma Ogihara, muestra en su canal en Youtube los viajes que ha realizado por el mundo y las preparaciones típicas de cada país.

En una entrevista que concedió a La Tercera, el creador de contenido contó que después de viajar varios meses por Latinoamérica y Europa, quiso detenerse un poco y regresó a su país natal. Fue ahí que surgió la idea de vender completos italianos en un establecimiento, ya que la preparación chilena le apasiona.

“Para mí era un desafío, porque desde hace un tiempo que quería tener mi propio negocio. Acá en Japón no hay completos, pero para mí es una delicia y los otros también tienen que saber cómo se comen completos”, explicó.

Yuma también relató que, entre los japoneses que han ido a probar el bocadillo, la recepción ha sido buena. “A casi todos les gustó mucho. En Japón también consumimos palta, tomate y obviamente pan, pero no como completo. Se come hot dog, entonces no es tan distinto”, dijo.