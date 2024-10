El magnate de la tecnología nacido en Sudáfrica, Elon Musk, trabajó ilegalmente en Estados Unidos cuando estaba iniciando su carrera empresarial, luego de haber abandonado un programa de estudios de posgrado en California.

Así lo informa una investigación periodística de The Washington Post, medio que entrevistó a antiguos socios comerciales y tuvo acceso a registros judiciales y documentos empresariales.

La situación reportada por el diario estadounidense despertó múltiples críticas.

En parte, porque Musk ha sido uno de los principales defensores del discurso de Donald Trump sobre que las “fronteras abiertas” y los inmigrantes indocumentados están destruyendo al país norteamericano.

Cabe recordar que el empresario de firmas como Tesla, SpaceX y X (ex Twitter) es uno de los mayores donantes y representantes de la campaña del exmandatario, quien actualmente es candidato para perseguir un segundo periodo presidencial en la Casa Blanca.

Incluso, ambos han sugerido que el magnate podría llegar a tener un papel en su eventual administración, si sale electo en los comicios del 5 de noviembre.

Después de que se viralizara un video en el que el actual presidente, Joe Biden, se refirió a la situación, Musk negó a través de su cuenta de X haber trabajado ilegalmente en Estados Unidos.

Sin embargo, cuando fue consultado por el Post vía correo electrónico, tanto él como su abogado Alex Spiro y el gerente de su oficina familiar no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Elon Musk trabajó ilegalmente en Estados Unidos, según revela una investigación. Foto: archivo / Elon Musk.

Qué dice la investigación sobre Elon Musk y el tiempo en que trabajó ilegalmente en Estados Unidos

El reportaje afirma —en base a los documentos y las fuentes— que Musk no tenía derecho legal a trabajar en Estados Unidos mientras desarrollaba la empresa que se convirtió en Zip2, que luego fue vendida por unos 300 millones de dólares en 1999.

Dicha transacción fue un puntapié inicial para que posteriormente pudiese fundar Tesla y las firmas que hoy lo posicionan como el hombre más rico del mundo.

La lista de multimillonarios de Forbes lo ubica actualmente en el primer puesto, con una fortuna de 270.4 billones de dólares.

La investigación periodística del Post dice que Musk —quien previamente había estudiado en la Universidad de Pensilvania— llegó a Palo Alto en 1995, para cursar un programa de posgrado en la Universidad de Stanford.

No obstante, nunca se inscribió en cursos.

Más bien, optó por enfocarse en trabajar en su empresa.

Especialistas consultados por el Post dijeron que, al dejar el posgrado, Musk quedó sin una base legal para permanecer en Estados Unidos.

El exabogado litigante de inmigración del Departamento de Justicia, Leon Fresco, explicó que los estudiantes extranjeros no pueden abandonar sus estudios para crear una empresa, incluso si no reciben un pago inmediato.

“Si haces algo que ayude a facilitar la creación de ingresos, como diseñar código o tratar de hacer ventas para promover la creación de ingresos, entonces estás en problemas”, enfatizó.

Su estado complejizaba que Zip2 pudiese convertirse en una empresa pública o lograra entrar en una fusión de alto perfil, dijeron exasociados.

En 1996, la firma de capital de riesgo Mohr Davidow Ventures invirtió 3 millones de dólares en la empresa de Musk.

El Post tuvo acceso a una copia del acuerdo, en el que se estableció que él y su hermano, Kimbal, tenían 45 días para obtener el estatus legal de trabajo.

De no cumplirse dicho punto, la firma podría recuperar su inversión.

El entonces miembro de la junta directiva de Zip2 y luego director ejecutivo, Derek Proudian, declaró: “Su estatus migratorio no era el adecuado para que estuvieran empleados legalmente y dirigieran una empresa en Estados Unidos”.

“No queremos que deporten a nuestro fundador”, se dijo en ese momento, según recordó Proudian.

Agregó que querían resolver el asunto antes de que algún factor pudiese “arruinar” el camino de la compañía.

Seis exasociados y accionistas de Zip2 afirmaron que, en ese entonces, Musk le aseguró a sus compañeros de trabajo que estaba en el país con una visa de estudiante.

En sus declaraciones públicas, Musk nunca ha reconocido haber trabajado en Estados Unidos sin el estatus legal adecuado.

En una instancia en 2013, dijo a modo de broma que estuvo en una “zona gris” en los inicios de su carrera empresarial.

Siete años más tarde, en 2020, aseguró que obtuvo una “visa de trabajo estudiantil” tras aplazar sus estudios en Stanford.

Durante su participación en un podcast en dicho año, manifestó: “Estaba legalmente ahí, pero se suponía que debía hacer trabajo estudiantil”.

“Se me permitió hacer un trabajo que apoyara lo que fuera”, agregó.

Un correo electrónico revisado por el Post contiene declaraciones en las que Musk se refirió a su situación legal durante ese periodo.

Desde el citado medio detallan que fue enviado en 2005 y en este reconoció que no tenía autorización para estar en el país cuando fundó Zip2.

Los destinatarios de ese correo fueron los cofundadores de Tesla Martin Eberhard y JB Straubel, mientras que el mail se presentó como prueba en una demanda por difamación en California, que está cerrada.

Se afirma que, en ese escrito, Musk dijo que solicitó entrar en Stanford para permanecer legalmente en Estados Unidos.

“En realidad, no me interesaba mucho el título, pero no tenía dinero para un laboratorio ni derecho legal a quedarme en el país, así que me pareció una buena manera de resolver ambos problemas (...) Luego apareció Internet, que parecía una apuesta mucho más segura”.

En mayo de 2009, Musk afirmó que llamó al jefe del departamento de Stanford dos días después del inicio de semestre, para decirle que no iba a asistir al programa de posgrado.

Junto con ello, comentó que empezó a trabajar en Zip2 en agosto o septiembre de 1995. Dicha firma originalmente se llamó Global Link Information Network.

Durante los últimos meses, Musk ha realizado múltiples publicaciones sobre el tema de la migración en Estados Unidos.

Incluso, acusó falsamente a la vicepresidenta —y candidata a la presidencia— Kamala Harris y a otros representantes del Partido Demócrata de “importar votantes”.

Cabe recordar que los inmigrantes indocumentados no pueden votar en elecciones estatales y federales.

Aunque Musk nació en Sudáfrica, pudo obtener ciudadanía canadiense a través de su madre y, en 2002, consiguió la estadounidense, según rescata CNN.

El abogado especialista en visas de trabajo y autor del libro The Academic Immigration Handbook (Alan House Publishing, 2022), Adam Cohen, explicó al Post que Musk podría haber obtenido autorización de trabajo como estudiante.

Sin embargo, precisó, habría requerido que estuviera realizando un curso completo de estudios en Stanford.

Hizo hincapié en que, de no ser así, “eso habría sido una violación”. También dijo que, si no asistió al programa de posgrado, “no estaba manteniendo su estatus”.

El hermano del magnate, Kimbal Musk, ha dicho en distintas ocasiones que ambos trabajaron como inmigrantes ilegales, según rescata el Post.

Incluso, declaró en una entrevista en 2013: “De hecho, cuando nos financiaron, se dieron cuenta de que éramos inmigrantes ilegales”.

Cuando fue consultado por el periódico estadounidense, tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

En una publicación de X correspondiente al 21 de septiembre, Elon Musk escribió: “Soy extremadamente pro inmigrantes, siendo yo mismo uno de ellos”.

“Sin embargo, al igual que cuando se contrata para una empresa, debemos confirmar que toda persona permitida en el país sea talentosa, trabajadora y ética. La apertura de fronteras de facto es tan insana como permitir que cualquiera se incorpore a una de tus empresas sin siquiera pasar por una entrevista”.

Exsocios comerciales del magnate afirmaron al Post que Musk probablemente se benefició de la falta de atención inicial de los patrocinadores a su condición.

Un inversor de su primera compañía, quien habló bajo condición de anonimato, dijo: “Tal vez ingenuamente nunca examinamos si era un ciudadano legal”.

Al recordar cómo lo veía en ese entonces, comentó que “tenía un deseo ardiente de tener éxito” y que, entre los inversores, lo veían como alguien “que estaba realmente motivado”.

Qué dijo el presidente Joe Biden sobre el informe de que Elon Musk trabajó ilegalmente en Estados Unidos

Después de que se publicara el reportaje del Post, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió al asunto durante un acto por la campaña de Harris en Pittsburgh, Pensilvania, el sábado 26 de octubre.

“Es el hombre más rico del mundo y resultó ser un trabajador ilegal aquí”, dijo el mandatario.

“Hablo en serio. Se suponía que debía estar en la escuela cuando llegó con una visa de estudiante. Pero no fue a la universidad. Violó la ley. ¿Y ahora está hablando de todos esos (trabajadores) ilegales que vienen a este país? Vamos, hombre”.

Qué respondió Elon Musk tras el informe de que trabajó ilegalmente en Estados Unidos

Luego de que se viralizaran las declaraciones del presidente en un video, Musk escribió en X: “De hecho, se me permitió trabajar en Estados Unidos. El títere de Biden está mintiendo”.

Más tarde, afirmó haber obtenido “una visa J-1 que se transformó en una H1-B”.

Informaciones rescatadas por el Post detallan que la primera permite a los estudiantes extranjeros obtener capacitación académica en el país norteamericano.

Por otro lado, la H1-B es una visa para empleo temporal.

“Ellos lo saben porque tienen todos mis registros. Perder las elecciones los está desesperando”, agregó Musk, sin precisar cuándo se dio ese cambio de su estatus en el país.

Expertos consultados por CNN aseguraron que las afirmaciones que hizo Musk a través de X plantean preguntas adicionales.

El abogado de inmigración, Greg Siskind, quien también contribuyó al libro de Adam Cohen, dijo que la transición de una visa J-1 a una H-1B es un camino posible.

No obstante, precisó que una visa J-1 no proporcionaría autorización de trabajo a alguien que abandonó un programa de estudios.

Según Siskind, en el momento en que Musk lo dejó, habría perdido su estatus y no habría quedado autorizado para trabajar.

“Tendría que haber cursado un curso completo de estudios (al menos 12 horas académicas por semestre) para poder trabajar siendo estudiante con visa J-1. Y Stanford tendría que haber aprobado el trabajo”, escribió el abogado en una publicación de X.

Antes de que se publicara el reportaje del Post, un vocero de Stanford dijo a CNN que la universidad no tenía registros de que se hubiera inscrito ahí.

Eso sí, precisaron que había sido aceptado en el programa de posgrado de Ciencias de los Materiales e Ingeniería de la escuela.

Cuando se le consultó a dicho portavoz si Musk tuvo alguna vez una visa de estudiante relacionada con la universidad, declaró que no lo sabía y que no tenían más documentación disponible.

Por su parte, el abogado de inmigración con sede en Atlanta, Charles Kuck, dijo a CNN que el hecho de que Musk haya dicho que tenía una visa J-1 ya sugiere que trabajó ilegalmente.

“Claramente, ahora está admitiendo que, de hecho, trabajó ilegalmente y violó su estatus. La única pregunta es, en ese punto, ¿qué hizo para solucionar la violación de su estatus?”, planteó.

Junto con ello, planteó: “Las visas de estudiante son algunas de las visas más complicadas que existen, y el trabajo relacionado con ellas también es extraordinariamente complicado. Y descartarlo en un tuit de dos líneas, ‘bueno, tenía una J-1 y pasó a ser una H-1B’, sí, créanme, siempre hay mucho más que eso”.