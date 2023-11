“Es una locura”: chileno se tatuó en su pierna a Fiu, la mascota de Santiago 2023.

Quedan pocos días para que termine la fiebre de los Juegos Panamericanos, el evento multidisciplinario que ha reunido a atletas de todo el continente. Sin embargo, aún faltan los Parapanamericanos, que partirán el próximo 17 de noviembre.

No es un secreto que uno de los mayores protagonistas de la competición ha sido Fiu, la mascota de Santiago 2023 que ha logrado robarse el corazón de gran parte de los chilenos por su adorable apariencia.

El icónico personaje corresponde a un pájaro siete colores, especie que se caracteriza por su tamaño pequeño, las vívidas tonalidades de su cuerpo y que habita en humedales con juncales y totorales. Desde que los Panamericanos partieron, la figura de Fiu se elevó prácticamente a la de una celebridad, hasta el punto en que todo el merchandising donde aparece, se agota.

En esa línea, hubo alguien que tomó la decisión de llevar a otro nivel su pasión por el simpático Fiu y los Panamericanos: se tatuó a la mascota en su pierna.

La historia del primer chileno que se tatuó al Fiu

Quien no lo pensó dos veces en plasmar en su piel al siete colores fue José Hernández, buzo comercial y miembro del equipo de rescate de la competencia de vela en Algarrobo.

“La Fiu locura llegó a niveles galácticos”, detallaba la publicación de Instagram de Santiago 2023 que inicialmente anunció lo que hizo Hernández.

El tatuaje de José Hernández.

Todo partió cuando la cuenta oficial del evento deportivo anunció un concurso cuyo premio consistía en 25 pines de diferentes países, todos participantes en los Panamericanos. El desafío era que los participantes escribieran en los comentarios lo que estaban dispuestos a hacer para ganarse el premio.

“Si me los gano, me tatuaré a Fiu”, fue la frase que escribió Hernández. Su promesa no pasó para nada desapercibida, y a la vista de los jueces, era quien merecía ganarse los pines, que en las últimas semanas se han convertido en un verdadero tesoro.

Después de que Hernández se coronó como ganador, la organización viajó hasta Algarrobo para ser testigos de la llamativa experiencia.

Según se aprecia en el video publicado por Santiago 2023, el joven rescatista relató que si bien la idea del tatuaje “es una locura”, también sería un recuerdo del emocionante momento que se vive ahora, dado que los Panamericanos son evento deportivo más grande que ha experimentado Chile.

Hernández escogió su pantorrilla izquierda para llevar al carismático Fiu, y el encargado de hacer el trabajo fue el tatuador Matías Román. Luego de una sesión que se extendió por una hora, Hernández pudo ver a la ave en su piel.

“Esta nueva marca en mi piel la tendré de por vida. Es una muestra de mi admiración por lo bueno que han sido estos Juegos y una demostración de cariño para el pájaro de siete colores”, comentó Hernández, quien quedó fascinado con el resultado de su tatuaje. Poco después la organización le entregó los 25 pines, un libro y otros objetos de recuerdo de la competencia.