El significado de la palabra “éxito” puede variar dependiendo de las motivaciones de cada persona, pero si hay un factor que es común en la mayoría de los casos, es la búsqueda del bienestar, tanto a nivel psicológico como físico y material.

Si bien, a lo largo de tu rutina es probable que te encuentres con una extensa lista de elementos que dificulten alcanzar ese estado, la clave no está en evitar las dificultades, sino que más bien, en enfrentarlas para poder superarlas.

Así lo manifestó la académica de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard, Luana Marques, quien recientemente escribió un artículo para CNBC en el que abordó las principales dificultades para alcanzar el éxito.

Durante sus más de 20 años de experiencia atendiendo pacientes y participando en investigaciones, la experta ha identificado una tendencia que llamó “evitación psicológica”.

Dicho término hace referencia a “cualquier respuesta a una amenaza percibida que produce un alivio emocional inmediato, pero que acarrea consecuencias a largo plazo”.

Aquello puede ser dificultoso, ya que en palabras de la especialista, “debemos aprender a afrontar nuestros retos y miedos” para mantener una vida plena y perseguir los objetivos que se tienen en un momento determinado.

Independiente de cuál sea el éxito que tú quieres alcanzar a favor de tu bienestar, Marques enumeró tres rasgos comunes de la “evitación psicológica” y las formas de enfrentarlos, para así avanzar en este propósito.

Estos son los 3 principales obstáculos para el éxito, según una especialista de Harvard. Foto: referencial.

1. Retirarse en primera instancia

Es común que cuando se tiene miedo aparezca la sensación de querer escapar. De hecho, ese instinto es extremadamente útil, ya que así se pueden prevenir ciertos riesgos como, por ejemplo, los ataques de un animal salvaje.

Sin embargo, esto no se justifica de igual manera en la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana.

Por ejemplo, acciones como inventar una excusa para faltar a una reunión —por temor a la posibilidad de hablar en público— pueden contribuir a que pierdas una valiosa oportunidad social o laboral.

Frente a casos como ese o similares, Marques sugirió adoptar un comportamiento racional y diferenciar entre los distintos factores que rodean a una situación específica, para así no encasillarlos todos dentro de un mismo punto.

En este sentido, la experta de Harvard ejemplificó que en situaciones así se podría decir: “Nadie se dará cuenta si asisto” o “no tengo miedo a las alturas, simplemente no me gustan las montañas rusas”.

Lo esencial acá es identificar el pensamiento que causa temor y preguntarse qué datos concretos se tienen que respalden o justifiquen ese miedo.

“Las pruebas empíricas que obtengas pueden ayudarte a salir de esa mentalidad perjudicial”, enfatizó la especialista.

2. Reaccionar en forma desmedida

Marques, quien también es autora de libros como Almost Anxious: Is My (or My Loved One’s) Worry or Distress a Problem? (Hazelden Publishing, 2013) y Bold Move: A 3-Step Plan to Transform Anxiety into Power (HarperOne, 2023), aseguró que es crucial reaccionar a los escenarios que puedan presentarse manteniendo el control.

“Esto puede consistir en enviar una ráfaga de mensajes de texto para decir la última palabra, pedir una décima opinión hasta que consigas una que se alinee con tu punto de vista o gritar para que se entienda tu punto de vista”, explicó.

En vez de caer en esas situaciones, la también ex presidenta de la Anxiety and Depression Association of America recomendó tomar una pausa, para luego “acercarse al malestar en lugar de intentar eliminarlo”.

Acciones como sentarse a pensar por unos minutos, respirar hondo e intentar poner nombre a las sensaciones que se experimentan pueden ayudarte.

Probablemente el problema seguirá ahí, pero tras ese receso podrás recapitular la información y ordenar tus ideas para encontrar la mejor forma de combatirlo.

3. Permanecer en situaciones incómodas o dañinas

El tercer obstáculo principal para alcanzar el éxito, según Marques, es mantenerse en relaciones o situaciones que te generan malestar.

Con esto hace referencia tanto a la vida personal (por ejemplo, un vínculo tóxico de pareja o amistad) como a ámbitos como el trabajo (un entorno que te sobresatura y no reconoce tus logros).

“Nos decimos a nosotros mismos que la situación actual no es ‘tan mala’ o que ‘todo se arreglará’. Normalmente, nos quedamos cuando estamos evitando la incertidumbre del cambio”, aseguró la experta de Harvard.

Para combatir este punto, aconsejó identificar “lo que realmente te importa” y dar “un pequeño paso cada día para avanzar en esa dirección”.

“Si valoras a tu familia, dedica un tiempo diario a estar en contacto con tus seres queridos. Si tiene un sueño creativo, reserve un pequeño espacio de su agenda para dedicárselo. Incluso cinco minutos antes de ir a trabajar pueden marcar la diferencia y ser un catalizador para el crecimiento y el éxito a largo plazo”, sentenció Marques.