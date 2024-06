¿Alguna vez te preguntaste qué te diría tu yo del futuro? Aunque la tecnología ha avanzado considerablemente los últimos años, todavía no se han inventado máquinas del tiempo que nos lleven al pasado o al futuro.

No obstante, la Inteligencia Artificial podría acercarnos un poco más a esa realidad. Y es que desde el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), inventaron un chatbot que permite hablar con nuestro yo más adulto, quien nos ofrecería consejos y sabiduría.

Según explicaron en la página del proyecto, el objetivo sería alentar a las personas a seguir siendo mejores cada día y motivarlas, en especial a quienes suelen procrastinar demasiado, han perdido sus negocios, tienen malos hábitos o simplemente están pasando por un mal momento.

Así es cómo funciona esta IA.

Experimento: joven pudo hablar con su yo del futuro gracias a una Inteligencia Artificial

Cómo funciona la IA que te deja hablar con tu yo del futuro

La experiencia para el usuario es inédita: el proyecto que está desarrollando el MIT permite que la persona pueda verse en el futuro, incluso con la piel más arrugada, canas en el pelo y, simplemente, con el paso del tiempo sobre su cuerpo.

Además, después de proveer la información necesaria (sobre la propia personalidad, amigos, familiares, hobbies, sueños y experiencias), esta Inteligencia Artificial es capaz de generar recuerdos “sintéticos y plausibles” y contarle una historia de cómo será su vida en el futuro, centrándose en repasar anécdotas de felicidad y éxito.

Es decir, tu yo del futuro te contará lo linda que es su vida varios años más tarde para que persistas y continúes trabajando y creciendo, pues lo que viene será mejor, según las decisiones que vayas tomando en el camino.

“El objetivo es promover el pensamiento a largo plazo y el cambio de comportamiento. Esto podría motivar a las personas a tomar decisiones más inteligentes en el presente que optimicen su bienestar y sus resultados de vida a largo plazo”, explicó uno de los investigadores que trabaja en el proyecto, Pat Pataranutaporn.

Experimento: joven pudo hablar con su yo del futuro gracias a una Inteligencia Artificial

Una estudiante quiso probar esta herramienta. Ella sueña con ser profesora de biología, por lo que le preguntó al chatbot —una versión suya, pero de 60 años— cuál fue el mejor momento de su carrera.

La IA le contestó que a sus 60 años, se había jubilado en Boston y uno de los mejores recuerdos que guardaba era que, mientras era profesora de biología, ayudó a un estudiante que quería mejorar sus notas y que “fue muy gratificante ver el rostro del alumno iluminarse con orgullo y logro”.

Por otra parte, el investigador también hizo prueba del robot y dijo que tuvo una conversación muy profunda, cuando su yo más viejo le dijo que sus padres no estarían ahí para siempre y que debía pasar más tiempo con ellos mientras pudiera. Esto lo marcó profundamente: “La sesión me dio una perspectiva que todavía me impacta hasta el día de hoy”.

Pero no se trata de una predicción. El proyecto les dice a los usuarios que su “yo futuro” es una persona en la que podrían convertirse potencialmente, pero no es una realidad que vaya a cumplirse con certeza.

En cambio, se trata de una especie de autoayuda para quienes les cuesta imaginar su futuro o se sienten desmotivados. Así, se darán cuenta que tomando mejores decisiones, como persistir en su trabajo o en la educación, adoptar estilos de vida más saludables y tener una mejor estrategia y planificación financiera, podrían llevarlos a ser tan exitosos como el futuro que muestra la Inteligencia Artificial.

El proyecto todavía no está disponible para la población en general, pero podría estarlo muy pronto.

¿Qué le preguntarías a tu yo del futuro?