Fotos: aparecieron nuevas obras callejeras de Banksy.

No es una, sino que tres. Banksy, el enigmático artista callejero británico, sorprendió esta semana al confirmar la autoría de nuevas obras de arte, esta vez protagonizadas por animales.

Se trata de una práctica inusual en él, ya que generalmente sus creaciones van apareciendo con algunos meses de diferencia.

Antes de esta serie animal, su última intervención había sido en junio de este año durante el festival de Glastonbury, donde lanzó en medio de la multitud un bote inflable lleno muñecos que representaban a inmigrantes.

Cuáles son las nuevas obras de Banksy

Banksy inició su serie animal en el barrio de Kew Green, Richmond, al suroeste de Londres. La pieza retrata a una cabra parada sobre el conducto de una pared, como si estuviera a punto de perder el equilibrio. En la foto también se aprecia que el animal pareciera estar siendo vigilado por una cámara de seguridad.

Luego siguió con dos elefantes que asoman la cabeza por ventanas tapiadas, al mismo tiempo en que se miran mutuamente. Esta obra apareció en un edificio del barrio Chelsea.

Los elefantes de Bansky. Foto: Redes sociales.

El miércoles el artista británico confirmó en sus redes sociales la autoría de una tercera obra, ubicada en un puente de la estación de metro de Shoreditch Street. Se trata de la silueta de tres monos colgando de distintas maneras, como si estuvieran a punto de caer a la calle.

Un día después publicó el cuarto integrante de la serie, también ubicado al suroeste de Londres. Se trata de un lobo de pie y que fue pintado en la superficie de una antena parabólica, que está sobre el tejado de un local en el barrio de Peckham. En este caso, el artista subió una doble fotografía en Instagram, para retratar a la pieza de noche y de día.

Sin embargo, poco después de que el graffitero compartiera esa publicación en las plataformas, la obra fue robada por un grupo de encapuchados.

Banksy suele realizar el mismo método cada vez que realiza sus intervenciones. A través de su cuenta de Instagram, comparte una imagen de ellas -que tienen un estilo inconfundible- para dar a conocer que él es el autor. Eso desata que sus millones de seguidores empiecen a teorizar cuál es el lugar exacto de cada pieza y cuál podría ser significado.

La cabra fue la primera obra de la serie animal de Banksy.

Con respecto a la cabra, usuarios que siguen el trabajo del artista del graffiti sugirieron de que podría representar que actualmente no hay ningún lugar donde realmente exista la privacidad.

Mientras que en los elefantes una de las teorías mencionadas fue que está basado en la expresión “elefante en la habitación”, que apunta a que hay verdades claras que son ignoradas, o un problema obvio que no se quiere discutir.

Sobre los tres monos colgando, se especuló que podría significar una crítica a las conductas un poco caóticas que existen en la sociedad.

El misterio de la identidad de Banksy

Banksy comenzó a hacerse conocido en la década de 1990, cuando pintaba con aerosol sus obras por las paredes de Bristol. Más tarde se mudó a Londres. Con el paso de los años se ha transformado en uno de los artistas más aclamados a nivel global.

A través de su arte callejero busca visibilizar problemas sociales, políticos y medioambientales que están sucediendo en el mundo, lo que ha provocado que se convierta en un referente para muchos artistas.

Simultáneamente, sus creaciones suelen ser muy cotizadas en el mercado. Un ejemplo es la pieza Love is in the Bin (El amor está en la papelera, en español), que fue vendida en 2021 por la suma de 21,25 millones de euros.

El lobo creado por Banksy fue robado poco después de que el artista confirmara su autoría.

Pero más allá de la popularidad y reconocimiento que gira en torno a su figura, durante décadas su identidad ha sido un gran enigma. Esto, ya que por decisión propia, Banksy ha preferido mantener el anonimato frente al mundo.

Uno de los aspectos que sí se conocen con mayor certeza es que sus orígenes fueron en la ciudad de Bristol. Además, en 2010 debutó como realizador cinematográfico con la película Exit Through the Gift Shop, con la que incluso fue nominado a los Oscar en la categoría de mejor película documental.

Con respecto a su identidad como tal, se ha sugerido que sus posibles nombres serían Robert, Robbie o Robin.

Durante una entrevista que concedió a la BBC en el verano de 2003, a propósito de la inauguración de una exposición, fue consultado por el reportero Nigel Wrench si es que su nombre real era “Robert Banks”. Ante eso, Banksy respondió que era “Robbie”.

Una de las hipótesis que ha tomado más fuerza es que Banksy es Robin Cunningham. Se trata de un hombre de aproximadamente 50 años que creció en los suburbios de Bristol, asistió a la Cathedral School y está casado con una exinvestigadora del Partido Laborista, Joy Millward, consigna Daily Mail.

También se le ha asociado al británico Robert Del Naja, líder de la banda Massive Attack y artista del graffiti en los 80. Esta teoría, eso sí, ha reducido su fuerza en el último tiempo.

Durante esta semana, el mismo medio británico publicó imágenes que podrían corresponder a Banksy creando una de las obras de la serie animal, específicamente, la de la cabra.

Según el Daily Mail, el hombre de mascarilla sería Banksy.

Los registros, obtenidos por una cámara de seguridad en la madrugada del lunes, muestran que dos hombres vestidos con ropa reflectante de color naranjo y cascos estaban en la parte trasera de un vehículo con plataforma elevadora. Uno de ellos lleva su cara tapada con una mascarilla y se cree que sería Banksy.

Con el pasar de las horas, trabajadores de una compañía de ingeniería descubrieron la silueta de la cabra en una pared. Mientras que desde Boss & Co, empresa que fabrica armas exclusivas, explicaron al medio que vieron la pieza cuando llegaron a trabajar y luego corroboraron la escena al revisar las cámaras de seguridad.

Desde la compañía también aseguraron que no tenían planes de retirar el dibujo de su pared y que podrían protegerlo con metacrilato. “Debe valer al menos 10.000 libras”, agregaron.