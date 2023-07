Después de tres décadas de investigación, el historiador sevillano Esteban Mira Caballos concluyó que el descubrimiento de América y su colonización no es como lo entendíamos hasta ahora. Y es que, en su reciente libro El Descubrimiento de Europa, afirma que España no conquistó nuestro continente por sí solo.

Sobre los nativos que se quedaron en América, se sabe mucho. Pero el autor cuenta la historia de los indígenas que viajaron al Viejo Continente, cómo reclamaron beneficios por haber participado en la conquista y de qué forma se inmiscuyeron en lo más alto de la nobleza y oligarquía española.

Historiador afirma que la colonización fue pactada entre indígenas y españoles: “El 95% de los conquistadores eran indígenas”

Las evidencias de que los indígenas participaron de la colonización de América

“La gente piensa que España conquistó, colonizó y administró América, pero el 95% de los conquistadores eran indígenas”, aseguró Esteban Mira, el autor de El Descubrimiento de Europa en entrevista con la BBC.

“¿Quién se va a creer que Francisco Pizarro, con 180 hombres, conquista Tahuantinsuyo con 2 mil kilómetros cuadrados? ¿O que Hernán Cortés, con 508 efectivos, conquista la federación mexica?”, se preguntó.

La historia data que España descubrió América el 12 de octubre de 1492, pero unos pocos meses después, en el viaje de regreso de Cristóbal Colón, los indígenas comenzaron a llegar a Europa.

Y es que, según sus múltiples fuentes, los propios indígenas que se aliaron con los españoles, después de la conquista quedaron como “sargentos y alguaciles mayores y otros cargos. Permanecen combatiendo rebeliones de otros nativos. España mantiene toda la estructura indígena de cacicazgos, curacazcos y jefaturas”.

Según data, los indígenas se presentaron en España para reclamar que Hernán Cortés no habría conseguido nada sin ellos y exigían privilegios como prebendas, tierras, subtierras y títulos nobiliarios.

“Y lo conseguían. Se llamaban a sí mismos tan conquistadores como Hernán Cortés”, aseguró.

De hecho, Mira comprobó que hay grandes nobles españoles que fueron descendientes directos de Huayna Cápac, el antepenúltimo inca del Tahuantinsuyo, o del tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, emperador del imperio mexca.

¿Esto significa que la esclavitud y la violencia de la colonización no sucedió?

No, esa parte de la historia no cambia en el libro de Esteban Mira. “Conozco bien el horror de lo que cometieron los españoles, auténticas matanzas como en la Antillas. Eso no se puede negar. Nadie los llamó para ir allí y civilizar ni salvar a nadie”, aseguró el autor.

Sin embargo, cuando se cuenta la historia, siempre se hace desde la idea de un flujo unidireccional. Pero la tesis del autor radica en que, desde el primer momento que comenzó la conquista, el flujo fue bidireccional y los indígenas también tuvieron participación en el proceso de conquista y que, definitivamente, llegaron a Europa y no solo como esclavos.

La herencia de los indígenas en Europa

Siguiendo esta línea, el autor reflejó que hay muchas cosas “europeas” que no habrían sido posible sin los indígenas. Entre ellas, la comida, las palabras que se ocupan en el día a día y las costumbres.

“A nivel gastronómico, dos de los grandes platos españoles, el gazpacho y la tortilla española, tienen ingredientes protagonistas totalmente americanos”, aseguró, refiriéndose al tomate (que es estadounidense) y las papas (que son de Perú).

También obras de arte, como los crucificados devotos españoles, como el de la Hermandad del Baratillo de Sevilla, que es adorado en España pero que pocos saben que fue fabricado en América, en los primeros años del siglo XVI y por indígenas.

“Son cosas que le cuentas a la gente y no se lo puede creer”.