“Hoy a Pablo le apetecía ayudar a los valencianos”: la polémica ayuda de Roro a los afectados por la DANA en España

Más de 200 víctimas fatales, calles inundadas y edificios completamente destruidos. Esas son algunas de las consecuencias que dejó el fenómeno meteorológico DANA, que la semana pasada azotó al suroeste de España, especialmente Valencia.

La catástrofe también ha provocado una ola de solidaridad de miles de personas que, desde otras zonas del país, han llegado a ayudar a los municipios valencianos afectados. Entre ellas estuvo la influencer Roro, que en las últimas horas ha generado gran revuelo por llegar como voluntaria junto a una organización apoyada por Vox.

Quién es la influencer Roro

Roro, cuyo nombre real es Rocío López Bueno, es una joven española de 22 años que saltó a la fama por videos donde se le ve consintiendo a su novio con diferentes recetas aparentemente sencillas, pero que en realidad exigen varias horas de elaboración.

“Hoy a Pablo le apetecía...”, “Pablo ha pedido…” y “Pablo quería…”, son solo algunas de las frases famosas con las que suele comenzar sus registros. En TikTok, la plataforma donde realiza esas publicaciones, ha logrado cosechar una comunidad de más de 6 millones de seguidores en menos de un año.

La influencer se define a sí misma como “una chica fashion que ama cocinar”. Y si bien sus videos preparando comida a su novio suelen ser muy elogiados, eso también le ha traído una ola de críticas por parte de usuarios que aseguran que promueve la tendencia tradwife, término que hace referencia a mujeres que dedican todo su tiempo a su esposo o a ser ama de casa por decisión propia.

Roro se hizo famosa por videos donde le cocina a su novio.

La polémica ayuda de Roro en Valencia tras DANA

En esta oportunidad, Roro volvió a estar en el centro de la polémica tras participar en una iniciativa de ayuda por DANA en Valencia. Esto, ya que junto a su novio Pablo, acudió como voluntaria de Revuelta, una organización juvenil que es apoyada por el partido de extrema derecha Vox.

Las imágenes que muestran a la tiktoker y su pareja en la recolección de alimentos en esa zona de España fueron difundidas por la misma entidad a través de las redes sociales y se hicieron virales. “Hoy a Pablo le apetecía salvar a todos los valencianos”, escribieron en X (antes Twitter), imitando la frase con la que Roro suele iniciar sus videos de recetas.

El hecho desató, rápidamente, una avalancha de comentarios negativos en internet. Algunas figuras conocidas, como el exvicepresidente de España Pablo Iglesias, y la humorista Ane Lindane, también manifestaron su descontento ante la colaboración de Roro con Revuelta.

Qué respondió Roro tras ayuda por DANA

Luego de recibir una oleada de acusaciones y críticas, la misma influencer decidió publicar un video para pronunciarse sobre los hechos y detallar por qué había participado con la polémica organización.

“Me veo obligada a contar qué es lo que ha ocurrido. En verano, cuando me acusaste de ser tradwife, no me pronuncié porque solo me afectaba a mí como persona, pero ahora hay nuevas acusaciones que están afectando a otras personas dadas las circunstancias”, partió relatando.

De acuerdo a Roro, su grupo -que venía desde Madrid- necesitaba transporte hacia Valencia para participar como voluntarios, pero no tenían a nadie que los llevara. Luego, detalló que la colaboración con Revuelta comenzó cuando fue a dejar alimentos a un punto de recolección.

“Les pregunté que si en alguno de los trailers tenían espacio para nosotros para transportarnos y nos dijeron que sin problema. Entonces lo que hicimos fue ir a Arganda. Allí había más de 100 personas haciendo cadenas humanas, llevando cajas de un lado a otro, descargando camiones”, complementó.

La tiktoker aclaró que en un principio desconocía la relación de la organización con Vox. “Yo no tenía idea de quiénes eran. Pensé que era una ONG”, reiteró.

Luego, cuando supo de qué entidad se trataba, pensó de todas formas que no había problema. “Ahí nos dijeron que era una asociación financiada por Vox y la verdad es que no me importó, no veo el problema. La gente estaba ayudando y eso es lo que falta ahora mismo, ayuda. Yo he aceptado una ayuda que se me proporcionó y que nadie me había querido dar y ya está”, enfatizó.