“Invasivo y cruel”: habla la mujer que aseguró que pasajero “no real” iba a bordo de un avión.

A inicios de julio, una mujer llamada Tiffany Gomas vio cómo un video de ella se había viralizado en redes sociales, especialmente en TikTok. Minutos antes de que partiera un vuelo de American Airlines (AA) desde el Aeropuerto Dallas Fort-Worth en Texas (Estados Unidos), Gomas se robó las miradas luego haber asegurado que otro pasajero “no real” iba a bordo del avión, por lo que exigía bajarse.

El hecho causó gran molestia entre el resto de los viajeros e implicó que el vuelo tuviera que retrasarse por tres horas. Todo el actuar de la ejecutiva en mercadotecnia quedó imortalizado en un video, donde se observa que no paraba de gritar y lanzar insultos hacia el final de la nave.

“Pueden creerlo o no, no me importa. Pero se los digo ahora mismo que esa persona, esa persona que está atrás, no es real”, afirmaba la mujer, mientras los otros pasajeros. miraban atónitos la situación.

A poco más de un mes de ese suceso, Gomas nuevamente está en el centro de atención, pero por otro motivo: desea dejar atrás lo ocurrido, por lo que ha ofrecido disculpas públicas por su comportamiento.

Habla la mujer que denunció que pasajero “no real” viajaba en avión

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, TikTok y Twitter, la estadounidense de 38 años decidió sincerarse sobre su actuar “inaceptable” durante el vuelo de AA y el registro que la volvió famosa. No había querido referirse sobre los hechos, dijo, pero ahora sintió que ya era momento de hacerlo.

“Soy yo, Tiffany Gomas, probablemente más conocida como la chica loca del avión, lo cual está completamente justificado”, partió diciendo la texana en su declaración.

Luego dijo que lo primero que deseaba hacer era “asumir toda la responsabilidad”, por sus acciones. “Fueron completamente inaceptables. Angustiada o no, debería haber controlado mis emociones y ese no fue el caso”.

Gomas reconoció que haber usado tantas blasfemias “fue completamente innecesario”. Y agregó: “Quiero disculparme con todos en ese avión, especialmente con los que tenían niños a bordo. No puedo imaginarme pasar por eso y tratar de explicarle a mi hijo lo que acaba de ocurrir”.

“Todos tenemos malos momentos, algunos mucho peores que otros y el mío fue captado por la cámara para que todo el mundo lo viera, varias veces”, confesaba la estadounidense frente a la cámara. Tras una breve pausa por emocionarse, mencionó que esto fue “muy cómico para todos” e incluso ella ha disfrutado de algunos de los memes que ha visto. Sin embargo, también ha sido “muy invasivo y cruel”.

“No sé qué haría sin el amor y el apoyo de mis amigos y familia. Son leales hasta el extremo y no sé qué hice para merecerlos”, añadió. Al finalizar el registro, Gomas dijo que deseaba “poder utilizar esta experiencia y hacer un poco de bien en el mundo”.

“Espero que ustedes puedan aceptar mis disculpas y yo pueda comenzar a seguir adelante con mi vida”, concluyó la mujer. El video, que hasta la fecha acumula casi 250 mil visualizaciones en TikTok, tiene un mensaje escrito donde Gomas invita a los espectadores a “promover la salud mental positiva y luchar contra el ciberacoso”.

Si bien se trata de la primera vez que la estadounidense se refiere frente a la cámara a esta incómoda situación de la que fue protagonista, hace unos días había declarado al sitio británico Daily Mail que su vida había “explotado” desde el incidente.

“Nadie conoce la historia de nadie más y nadie debería juzgar”, expresó al medio. “Están vigilando mi casa, están vigilando a mis vecinos”. En Instagram, en tanto, había subido una publicación donde escribió: “Un momento no te define”.

Además del registro original que mostraba a Gomas estando alterada, en las últimas semanas también han aparecido otras imágenes que exhiben que oficiales de policía, auxiliares del avión y pasajeros intentaron hablar en reiteradas ocasiones con Gomas, pero ella se negaba a cooperar. También surgió un video en que un pasajero aseguraba que ella lo había agredido dentro del avión.