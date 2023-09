“La belleza fue una forma de esconderme”: Ariana Grande se confiesa sobre el uso de bótox y relleno de labios.

Es habitual que actrices, cantantes y modelos sean invitadas por la revista Vogue para que relaten sus rutinas de cuidado de la piel y maquillaje a través de videos que luego quedan alojados en Youtube, Instagram y TikTok. La idea es que puedan compartir ante los espectadores los productos que más usan y las técnicas que prefieren a la hora de maquillarse.

Ahora fue Ariana Grande quien se grabó frente a la cámara para exponer cómo era una de sus rutinas de belleza. Sin embargo, la intérprete de 7 rings terminó confesándose sobre la relación problemática que tuvo con la belleza y su aspecto físico hace unos años, reconociendo que usaba “toneladas” de bótox y relleno de labios para ocultarse.

La confesión de Ariana Grande sobre el abuso de bótox

“Siento que mi relación con la belleza ha cambiado mucho a lo largo de los años. Especialmente porque comencé muy joven, ya sabes, estando expuesta a tantas voces a una edad temprana”, parte reflexionando la fundadora de R.E.M. Beauty, su marca de cosméticos, sin saber que terminaría abriéndose tanto sobre su problema.

Para Grande, durante la juventud “es muy difícil saber que vale la pena y qué no” al oír comentarios que la gente dice sobre tu apariencia física. “Cuando tienes 17 años realmente no lo sabes todavía”, cuenta la cantante, quien se hizo famosa a esa misma edad por interpretar a Cat Valentine en las series Victorious y Sam & Cat de Nickelodeon.

“A lo largo de los años usé maquillaje como disfraz o algo detrás de lo que me podía esconder”, se le escucha comentar. Grande dice en el video que antes pensaba que mientras más cantidad de cabello y delineador llevara, era mejor.

“Eso puede ser tan hermoso a veces, todavía me gusta. Pero creo que a medida que crezco ya no me encanta que esa sea la intención, ahora lo considero una forma de autoexpresión y acentúo lo que ya hay en mí”, relata.

Poco a poco, Grande se muestra emocionada mientras conversa frente a la cámara. “Nuestras relaciones con la belleza son tan personales, aquí estamos hablando de secretos de belleza. ¿No es el secreto que todos simplemente queremos sentirnos lo mejor posible y ser amados?”, dice.

Es ahí cuando la intérprete comienza a admitir sobre su relación con el bótox, sustancia química que también es llamada toxina botulínica y que se usa en medicina estética para impedir el movimiento de un músculo o suavizar líneas de expresión en el rostro.

“Me puse toneladas de relleno de labios a lo largo de los años y bótox. Dejé de hacerlo en 2018 porque sentía que era demasiado para mí. Tenía ganas de esconderme”, asegura, para luego agregar que no esperaba sentirse tan emocionada por la confesión.

“Durante mucho tiempo la belleza fue una forma de esconderme y ahora siento que tal vez no lo es”, apunta la artista. Sugiere que eso fue cambiando desde que dejó de realizarse ese tipo de procedimientos.

Si bien Grande deja ver que las personas son libres de sentirse bellas con lo que estimen conveniente, por ejemplo, usando intervenciones estéticas, en su caso pensó que deseaba volver a ver sus “bien ganadas líneas de llanto y de sonrisa”.

“Espero que mis líneas de sonrisa se hagan cada vez más profundas”, asegura en la conversación. La intérprete de Positions y Thank u, next cree ahora que “envejecer puede ser algo tan hermoso”, pero al mismo tiempo, bromea con que es posible que se haga un estiramiento facial en diez años más.

“Estos son sólo pensamientos que creo que deberíamos poder discutir. Si estamos aquí sentados hablando de secretos de belleza, joder, dejémoslo todo ahí afuera”, concluye.

Cabe recordar que no es la primera vez que la compositora se refiere a su aspecto físico. En abril de este año publicó un video en su cuenta de TikTok donde pidió explícitamente al público que detuvieran las críticas hacia su cuerpo, dado que en redes sociales abundaban los comentarios sobre una repentina pérdida de peso por parte de Grande.