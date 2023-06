Es uno de los rostros más conocidos de Hollywood, pero también, uno de los que más ha desprestigiado su imagen en el mundo del cine. Tobey Maguire encarnó al vertiginoso superhéroe de Marvel, Spider-Man, en la trilogía dirigida por Sam Raimi entre 2002 y 2007.

De ahí —sobre todo con la primera entrega— asentó su fama con la imagen del tímido y amigable Peter Parker. Pero a pesar de que muchos de sus fanáticos lo siguieron recordando de esa manera, la realidad en el set de filmación era muy distinta. Incluso, desde el equipo de producción se quejaban de sus actitudes y en más de una ocasión surgieron nombres como el de Jake Gyllenhaal para reemplazarlo.

Esta es la historia de un actor que a más de 20 años de la primera película de El hombre araña (2002) con su participación, todavía es testigo de cómo sus escenas con Kirsten Dunst (quien encarnó a Mary Jane) aún se hacen virales (aunque en la mayoría de las ocasiones como un meme). Y cómo olvidar sus hostiles actitudes contra algunos de sus seguidores, paparazzis y los escándalos derivados por sus apuestas clandestinas en el póker.

La caída de Tobey Maguire: los escándalos del Spider-Man que organizaba apuestas clandestinas. Foto: Tobey Maguire.

La oferta de 100 dólares que marcó su futuro

Maguire nació el 27 de junio de 1975 en Santa Mónica, California, hace exactamente 48 años. Su padre y su madre, el cocinero Vincent y la secretaría Wendy, lo tuvieron a los 20 y 18 años respectivamente. Si bien, la pareja se casó después de que naciera el pequeño, no duraron demasiado y se separaron cuando él cumplió los dos años.

Según declaraciones del actor rescatadas por Infobae, en una oportunidad relató que se cambiaba constantemente de hogar. A veces estaba con su mamá, otras con su papá, luego volvía con su progenitora y así sucesivamente. En sus palabras, su infancia fue “una época de locos” en la que iba y venía sin quedarse en un lugar fijo.

Tras varios movimientos, finalmente se quedó con Wendy, quien lo mantenía con una ayuda estatal y su sueldo como asistente. Y pese a que Vincent trató de ayudar en un principio, más tarde terminó en la cárcel por delitos de robo. Quedaron a su suerte.

Ella veía en su hijo potencial para la actuación y trataba de convencerlo para que se dedicara a ello, pero los planes de quien más tarde se pondría en la piel de Spider-Man eran muy distintos: Tobey quería ser cocinero al igual que su papá.

Wendy le insistía, pero no había caso. De hecho, en un momento Maguire le contó que quería estudiar economía doméstica.

Fue ahí cuando su madre le hizo una oferta que no pudo rechazar: $100 dólares a cambio de que escogiera la actuación. Como es conocido, Tobey tomó el dinero y con el tiempo se posicionó como uno de los actores más cotizados del circuito.

Aún así, esas mismas ganas de obtener dinero fueron las que más tarde lo hicieron caer.

Los conflictos detrás de escena

Después de pasar por distintos papeles en ese ámbito, Maguire asumió la trilogía de Spider-Man del director estadounidense Sam Raimi. Si bien, las dos primeras fueron un éxito en taquilla, de la tercera —estrenada en 2007— no pudieron decir lo mismo. Y no solo porque la recepción en los cines no fue la que esperaban.

Las tensiones detrás de cámaras durante el rodaje también eran latentes. Tobey venía con la espalda lesionada por la grabación de la película anterior y tenía una serie de reglas que el equipo de producción debió acatar para contar con él.

Tenía un médico personal siempre presente en el set y en todo momento tenía que haber alguien que contara los pasos que daba. Si daba más de cierto límite, se retiraba.

Al mismo tiempo, la relación con sus colegas iba en picada hacia abajo, según informaciones reunidas por el citado medio. Fue tan así, que cuando pidió un aumento de sueldo incluso se pensó en Jake Gyllenhaal como una alternativa, lo que finalmente no se concretó.

Por esa misma época, también tuvo varios enfrentamientos con los paparazzis y sus fanáticos. Maguire estaba hastiado con la fama que cosechó y cada vez que alguien se acercaba a él para saludarlo, fotografiarlo o grabarlo, tendía a responder con miradas notorias de enojo, insultos o simplemente pasaba de largo. En una oportunidad, hasta llegó a botarle la cámara a una persona.

Varios de esos registros todavía circulan permanentemente en redes sociales como Instagram y TikTok.

A ello se le sumaba que desde hace años tenía una fuerte adicción al alcohol. Asimismo, cargaba con otro vicio más: el juego y las apuestas.

La caída de Tobey Maguire

En octubre de 2004 —meses después de que se estrenara el segundo filme de Spider-Man— , el actor participó en la Serie Mundial de Póker, instancia en la que ganó un primer premio de más de $95.000 dólares en el Hollywood Park Casino de Los Ángeles.

A partir de ahí, fue adentrándose en el mundo de las cartas, los números y las grandes sumas de dinero sobre una mesa, listas para multiplicarse o desaparecer fugazmente de un instante a otro.

Ya en 2005, se unió al productor Houston Curtis para organizar juntas de póker en las que invitaban amigos de alto poder adquisitivo y estrellas del mundo del espectáculo.

Según una revisión del citado medio al libro Billion Dollar Hollywood Heist (Skyhorse, 2020) —del cual Curtis es coautor— , las partidas se hacían la noche de los martes entre 2005 y 2009, mientras que celebridades como Matt Damon, Ben Affleck y Leonardo DiCaprio acudían a los eventos, los cuales se realizaban en The Viper Room o en el Beverly Hills Four Seasons Hotel.

En palabras de Curtis, veían a sus invitados como “presas” para sacarles la mayor cantidad de dinero posible.

El negocio era redondo. Pese a que había millonarios que perdían grandes montos en apuestas, podían irse con una serie de historias que contar, nada más ni nada menos que junto a rostros de la gran pantalla.

Las operaciones contaban con la ex esquiadora olímpica Molly Bloom como anfitriona. En sus controvertidas memorias, tituladas Molly’s Game (Harper Collins, 2018), describió a Maguire como un personaje deplorable, “el que peor propina daba, el mejor jugador y el peor perdedor absoluto”.

Por noche, ella se podía hacer hasta $50.000 dólares en propinas, según rescata Infobae, lo que despertó el enojo del actor. Según ella, un día trató de humillarla pidiéndole que “ladrara y aplaudiera como una foca” a cambio de una dicha de $1.000 dólares.

Como es de esperar, Curtis niega en su libro que los relatos de Bloom sean ciertos, hasta el punto en que rechaza que ella haya tenido un mayor protagonismo en las citas de apuestas.

“Molly no tuvo nada que ver con nada (...) inicialmente, solo servía bebidas y le dimos números para llamar a los muchachos”, escribió.

Todo parecía funcionar en sus eventos, pero un evento marcó la caída: el inversor de capitales Brad Ruderman —quien había llegado a perder más de cinco millones de dólares en solo un juego— fue arrestado en abril de 2009 por cargos relacionados a fraude, por lo que buscó recuperar su dinero.

Así, se unió a otras 22 personas para presentar una demanda en contra de Maguire, quien según el libro de Curtis, “podría haber ganado entre 30 y 40 millones de dólares con los juegos”.

Y pese a que ni él ni sus compañeros de cartas fueron arrestados por sus polémicas partidas de póker, su imagen —que ya venía deteriorándose— se hundió aún más.

Hoy, la mayoría de sus fanáticos prefieren recordarlo como el Peter Parker que miraba ilusionado a Mary Jane mientras combatía el crimen con su disfraz de El hombre araña, en vez de como el actor que tras ser una sensación de Hollywood no volvió a figurar de la misma manera. Al menos, no por sus capacidades de actuación.