La creadora de La reina Charlotte, una historia de Bridgerton: “No se puede estar en ese mundo sin explorar la raza y las clases sociales”

Los preciosos detalles en los vestidos, los extravagantes peinados, grandes carruajes al mando de caballos de pelaje brillante, agonía, misterio y mucho (muchísimo) romance. Las series de época son, sin duda, la máquina del tiempo perfecta para devolverse en la historia a épocas de antaño que nos gustaría vivir, todo desde la comodidad de nuestro sillón.

Por eso, Bridgerton fue uno de los grandes aciertos de Shonda Rhimes, la creadora, showrunner y productora ejecutiva, cuyo proyecto ya va encaminado hacia su tercera temporada.

Pero en ese universo, decidió expandir el reinado con una precuela en formato de miniserie de una de las personajes más queridas y llamativas: La reina Charlotte. Con ella, nos hace viajar al pasado para conocer a una joven y recién casada Charlotte (interpretada por India Amarteifio) mientras saltamos en el tiempo para seguir a la reina ya adulta que todos conocemos (Golda Rosheuvel).

Con la intensa y decidida actitud de la monarca, Rhimes cuenta, en una conversación a la que La Tercera accedió, que no pensó dos veces cuando se le presentó la oportunidad de llevarla a la pantalla de Netflix.

La reina Charlotte de adulta, interpretada por Golda Rosheuvel. Foto: Liam Daniel/Netflix © 2023

¿Qué te llevó a crear esta serie?

Primero, siempre he estado obsesionada con la Reina Charlotte. Es un personaje fascinante. Y siempre me obsesionaron Lady Danbury, Violet y todas esas personas cuyas historias no suelen contarse en profundidad.

Pero lo que me terminó de impulsar a hacerlo fue que Ted Sarandos (CEO de Netflix) me llamó y me dijo que su suegra estaba obsesionada con la reina Charlotte. Y me preguntó si quería hacer algo sobre ella. Y dije que sí de inmediato. No solo porque me lo pedía Ted, sino porque me encantó la idea.

La reina Charlotte de joven, interpretada por India Amarteifio. Foto: Liam Daniel/Netflix © 2023

La reina Charlotte existió de verdad, ¿cómo abordaste la creación del personaje que, obviamente, está basado parcialmente en una figura histórica?

Tenemos muy en claro que este mundo y la reina Charlotte —que es una figura histórica real— no son una lección de historia. Esta es una ficción inspirada en hechos. Es muy importante para mí que las personas comprendan eso, porque estoy contando la historia de la reina Charlotte de Bridgerton, no de la reina Carlota de Inglaterra. No es ese mundo. Es vital hacer esa distinción, para poder narrar la historia con la libertad que necesitas para hacerlo.

Lady Agatha Danbury, una personaje muy querida de la serie Bridgerton, cuyo pasado también se explora en la nueva serie La reina Charlotte. Foto: Liam Daniel/Netflix © 2023

¿Y qué te resultó más emocionante de profundizar en una época distinta al periodo al que pertenece la historia de Bridgerton?

Me encantó la posibilidad de sumergirme en otro periodo completamente distinto. La moda es diferente, el mobiliario es diferente, las costumbres son diferentes... Disfruté mucho poder explorar ese mundo. Contrastar a la Inglaterra georgiana con la Inglaterra de la Regencia fue, en mi opinión, muy interesante.

El rey George (interpretado por Corey Mylchreest) junto a la joven reina Charlotte. Foto: Liam Daniel/Netflix © 2023

¿Cuáles son algunos de los hechos históricos reales que decidiste incluir?

Uno fue el hecho de que el rey George era un granjero. Lo llamaban «granjero George» y «el rey granjero» en ese entonces. Y también la idea de que le gustaba mucho la astronomía. Es verdad que construyó uno de los primeros observatorios de su especie, no necesariamente en ese periodo o en ese lugar, pero construyó el observatorio, realmente sucedió.

Y el tránsito de Venus es un fenómeno astronómico verdadero, que sucedió en esa época. Lo investigamos. Otro hecho real, pero con el cual también nos tomamos libertades, es el apuro de Charlotte por producir un heredero. Eso sucedió, ese apuro fue real.

La verdadera reina Charlotte era mucho más grande cuando ocurrió y no vivió para ver nacer a la niña que se convertiría en la reina Victoria. Pero me encantó la idea de ella queriendo garantizar su legado. Y me encantó la idea de ella queriendo ver los frutos de esa empresa, lo cual fue genial.

En un intento por salvar la apariencia de la monarquía británica, la madre del rey George (Michelle Fairley) se sorprende de que la reina Charlotte sea de tez morena, por lo que idea "el gran experimento" que es eliminar la segregación social y darle títulos a los miembros negros de la aristocracia. Foto: Liam Daniel/Netflix © 2023

¿Qué temas relacionados con la raza, las clases sociales y la realeza querías explorar con esta historia?

No pensé en eso tan específicamente, en términos de explorar la raza, las clases sociales y la realeza, pero es inherente. No se pueden escribir esos personajes o estar en ese mundo sin explorar la raza y las clases sociales. Y, en algunos momentos, me pareció imprescindible mostrar la diferencia entre la vida que la reina Charlotte solía tener y la vida que tiene ahora. Y cómo cae en la cuenta de ese cambio. Proviene de un lugar que ya está integrado y bien formado, pero aquí, en Inglaterra, es una extraña, es nueva.

Lady Agatha Danbury, de joven (interpretada por Arsema Thomas), junto a su esposo Lord Danbury. Foto: Liam Daniel/Netflix © 2023

¿Qué te gustaría contarnos sobre el Gran Experimento, que es parte del recorrido que hace la joven Charlotte?

El Gran Experimento es una de las grandes cosas que quería explorar en esta serie. En especial, en torno a la llegada de Charlotte a Inglaterra. En los años de Bridgerton, siempre hablamos sobre cómo la reina Charlotte y el rey George hicieron posible esta nueva Inglaterra, en la que vemos una sociedad completamente integrada, en la que todos tienen títulos.

Así que quería mostrar cómo se logró eso, y el rol de lady Agatha Danbury y de la madre del rey George en eso. Fue muy interesante ver cómo se gestó todo. Así que quería mostrar esta idea de que la sociedad que conocimos tan bien en Bridgerton fue, en un momento, un experimento.

