Tres personas están siendo investigadas por estar vinculadas en la muerte de Liam Payne. Esto es lo que las autoridades argentinas revelaron en los últimos días, además de sugerir que es probable que el cantante no se quitó la vida, sino que cayó inconsciente por las drogas que tenía en el cuerpo.

Se trata de un vuelco repentino que a casi un mes de su muerte continúa dejando varias incógnitas sobre las últimas horas del ex One Direction en Buenos Aires, Argentina.

Aunque la fiscalía no reveló los nombres de los tres imputados, distintos medios locales han logrado dar con la identidad de algunos de ellos.

Se mencionó al amigo de Payne, el empresario argentino Rogerio “Roger” Nores de 35 años, quien habría estado con él en las últimas horas pero que abandonó el Hotel CasaSur Palermo antes de la tragedia.

Las otras dos personas serían un empleado del hotel y el supuesto traficante que le vendió drogas. Este último fue identificado como Braian Nahuel Paiz, quien decidió romper el silencio ante la prensa argentina.

Estas fueron sus declaraciones.

La declaración del supuesto traficante de Liam Payne que está siendo investigado por su muerte. Foto: AP.

Quién es el supuesto traficante de Liam Payne

Braian Nahuel Paiz tiene 24 años y es uno de los tres sospechosos en el caso de Liam Payne, el cantante y ex One Direction que falleció tras caer de un tercer piso en un hotel en Buenos Aires.

El joven fue señalado de ser el “traficante” de Payne y, aunque no está detenido, sí retuvieron su pasaporte y tiene prohibido salir del país mientras la investigación continúe en curso.

El pasado sábado, Paiz decidió conversar con la prensa argentina para defenderse. En esta instancia, le dijo al periodista Guillermo Panizza de Telefe que sí se había reunido en reiteradas ocasiones con el compositor pero que nunca le habría entregado drogas.

Eso sí, habrían consumido estupefacientes juntos en esas reuniones.

Qué dijo uno de los imputados en el caso de Liam Payne

El argentino Paiz reveló que conoció a Liam Payne cuando era mesero de un restaurante donde el cantante y su novia Kate Cassidy fueron a cenar. Esto fue el 2 de octubre de este año.

Fue en ese momento cuando Payne habría compartido su “cuenta secreta de Instagram” con el joven para que continuaran hablando, pues habrían entablado una especie de amistad.

“Nunca le suministré drogas a Liam. El primer contacto de Liam conmigo fue en mi lugar de trabajo. Nos intercambiamos detalles y nos vimos más tarde esa noche. Todo fue normal. Él bajó de su habitación de hotel para buscarme porque me había perdido”, contó el imputado.

También dijo que en esa junta nocturna “me mostró algo de la música que iba a sacar. He oído a gente decir que se estaba drogando, pero la verdad es que cuando llegó al restaurante donde yo trabajaba ya estaba bajo los efectos de las drogas y en realidad no comió nada”.

La segunda vez que se vieron, estuvieron juntos toda la noche mientras Payne supuestamente consumía cocaína y Paiz marihuana. “Nos drogamos juntos, pero nunca le llevé drogas ni acepté dinero de él”.

“Nos drogamos, pasó algo íntimo. No lo vi mal, lo vi bien. En ningún momento fue agresivo, me trató bien, fue redulce, me preguntaba si yo estaba bien, si me encontraba bien”, se sinceró sobre el encuentro que tuvo con el cantante.

La declaración del supuesto traficante de Liam Payne que está siendo investigado por su muerte. Foto: REUTERS.

Después de enterarse de su muerte, el joven argentino declaró haberse sentido confundido.

“Cuando vi las fotos del interior de la habitación de hotel de Liam, nada tenía sentido para mí. El paquete de jabón Dove estaba allí cuando estuve en el hotel, pero no podía entender para qué era, ni las velas ni el vaso de agua”.

Continuó: “Yo sé que él no se tiró, no se hubiera tirado, la baranda es alta. (...) Él estaba asustado, cuando yo me fui se quedó sentado en el inodoro mirando al frente, asustado. Tenía miedo. Algo raro estaba pasando”.

También confesó que después de que se conociera su implicación en el caso de Payne, fue despedido del restaurante donde trabajaba.

La policía registró su casa y fue entrevistado. Sin embargo, no ha sido detenido hasta el momento.