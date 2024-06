La inolvidable lección de vida que recibió de su padre el basquetbolista Shaquille O’Neal

Con la mirada nostálgica, el exjugador de la NBA, Shaquille O’Neal, compartió una de las anécdotas más personales de su vida. Estaba conversando con Upsomedia cuando el entrevistador le hizo una pregunta que lo afectó.

“Tienes una debilidad por la gente sin hogar… ¿Cómo sucedió?”, le preguntó.

Fue entonces que el ex jugador de básquetbol decidió relatar el día en que su padre adoptivo, Phillip A. Harrison, le dio una inolvidable lección de vida.

Había tenido un partido contra los New York Knicks que fue “terrible” y que lo hizo sentir absolutamente presionado. Su padre lo llamó, le dijo que fuera a casa y al llegar lo esperó una conversación que lo cambió para siempre.

La lección de vida sobre la presión que compartió Shaquille O’Neal

“Fui a casa. Aterrizamos tarde”, comenzó a contar el exjugador. Al llegar a su hogar, su padre lo recibió y le dijo que debía despertarse a las 5 de la mañana.

Shaquille no entendía por qué quería salir tan temprano. De todas formas, se despertó a la hora indicada y se subió al auto con su padre.

“Si mi padre no habla, tú no le hablas. No le hablas hasta que él lo haga, nunca. Dije algo y él quedó como, ‘¿qué?’. Se molestó y me dijo: ‘¿Qué? ¿No pudiste lidiar con la presión?’”.

En el auto, llegaron bajo un puente donde había una familia sin hogar durmiendo. “Estaban durmiendo en una pequeña tienda. Nos sentamos a esperar. 5 de la mañana… 5:30 de la mañana… 6 de la mañana. A las 6:30 un tipo sale y mi padre me dice ‘eso es presión’”.

La imagen que estaban viendo ambos era desoladora. Poco después salió una mujer con dos bebés y el padre del basquetbolista volvió a romper el silencio.

“Eso es presión. No saber de dónde ni cuándo vendrá tu próxima comida. Ustedes, los atletas ricos, creen que entienden la presión, pero no tienen ni idea. Incluso en un mal día en el trabajo, siguen recibiendo su salario. Esto es presión”.

Después de terminar de contar la anécdota, el basquetbolista miró nuevamente al entrevistador y le dijo: “La presión no es fallar en un partido. La presión es luchar por sobrevivir día a día”.