La joven que descubrió que era bipolar tras provocar la evacuación de un aeropuerto

En ocasiones, llegar al diagnóstico de un trastorno mental es complicado. Y es que no se habla tanto de la salud mental como de la física. Así le pasó a la modelo Rosie Viva, que a los 22 años tuvo un brote de manía en un aeropuerto de Londres que provocó que todos los pasajeros tuviesen que evacuar el lugar.

La joven no creía que se trataba de “la vida real”. Momentos antes, ya estaba teniendo problemas de salud mental que no comprendía y que atribuía a otras cosas, pero fue este hecho el que la llevó a su diagnóstico: tenía desorden bipolar tipo 1, un trastorno que comprende al menos un episodio de manía, que no había logrado identificar ni tratar, hasta ese momento.

Aeropuerto de Stansted, Londres.

Los síntomas de bipolaridad previos a la evacuación

La joven no se sentía bien desde hace mucho tiempo, y sus reacciones solían ser más “extremas”, en comparación a las de sus amigos. “Si algo realmente insignificante me molestaba, sufría tres semanas de depresión que simplemente no tenían sentido”, contó a BBC Access All, un podcast de salud.

Intentó hablar con su médico, pero al no saber cómo articular lo que estaba sintiendo y viviendo, no recibió mucha ayuda.

Pero el mayor punto de inflexión fue que, después de terminar con su novio, Rosie no estaba triste. Al contrario, se llenó de energía y comenzó a tener pensamientos “súper espirituales y religiosos”. De hecho, sus padres habían perdido al hermano de Rosie por leucemia a los siete años y ella aseguró que empezó a sentirse como “su reencarnación”.

Sin duda, la joven estaba en un estado de manía. Dejó de dormir y comenzó a experimentar una psicosis donde oía y veía cosas que en la vida real no existían.

La evacuación del aeropuerto

Rosie no pudo dormir en toda la noche, porque estaba emocionada de volar a Croacia para reunirse con su familia, por vacaciones. Desde su ruptura, había tenido serios problemas de sueño y no dormía casi nada, pero a pesar de ello, se sentía eufórica.

Por eso, esa madrugada, decidió salir a correr por las calles de Londres y cuando amaneció, se dirigió al aeropuerto porque pensó que estaba soñando. Allí, comenzó a hacer cosas que, lúcida, nunca habría hecho.

Primero, besó a un extraño en un café, robó cosas de las tiendas y le pagó el desayuno a todos los pasajeros que estaban sentados en un McDonald’s. “Estaba convencida de que no era la vida real”, describió.

Pero de pronto, comenzó a cuestionarse lo que estaba pasando, llamó a su mamá y en cuanto contestó la llamada, “la ilusión se rompió. Me di cuenta de que era la vida real y que había llegado a un punto de quiebre. Tuve una enorme sensación de pánico”.

Tras ello, vio un hueco en la pared y se fue corriendo. Saltó por encima del lugar donde se recoge el equipaje y pasó al lado de una alarma de incendios que golpeó con la mano. Inmediatamente, el aeropuerto comenzó a evacuar y los policías llegaron.

Viendo a Rosie en ese estado, se dieron cuenta de que necesitaba ir a un hospital y que estaba alucinando. Permaneció en urgencias 24 horas, su hermana mayor la acompañó y su madre voló desde Croacia para verla. La ingresaron a un pabellón psiquiátrico para garantizar su seguridad y que recibiera el diagnóstico y tratamiento adecuado por tres meses.

Así le diagnosticaron desorden bipolar tipo 1, una enfermedad que es para toda la vida pero que puede ser manejada por fármacos y otros tratamientos: Rosie comenzó a tomar un fármaco antipsicótico y, una vez fuera, le ofrecieron tres años de soporte para un plan basado en dieta y ejercicio. Ahora, a los 27, sigue siendo modelo y ha aprendido a vivir con el trastorno.