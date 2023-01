Las claves para armar tu primera pedalboard de guitarra

Jimi Hendrix en el Woodstock de 1969, David Gilmour en el Dark Side of the Moon (1973) de Pink Floyd y Eddie Van Halen en los solos más icónicos de su elogiada carrera. Son muchos los sonidos de guitarra eléctrica que han cautivado a generaciones a lo largo de la historia, por lo que la intención de replicar esas texturas se ha convertido en una necesidad para numerosos músicos profesionales y principiantes alrededor del mundo.

Es conocido que los tres elementos esenciales para que puedas tocar tus canciones favoritas son una guitarra, un cable y un amplificador, pero también hay otros que pueden hacer que tu audio se asemeje al de los álbumes que te han influenciado.

Sí, hablamos de los pedales de efectos, esas pequeñas cajas con botones, perillas y luces que se pueden ver en los escenarios de conciertos y en los estudios de grabación.

Pedalboard referencial. Foto: Music Radar.

¿Quieres armar tu primera pedalera (pedalboard, en inglés) y no sabes por dónde partir o qué elementos considerar para obtener el audio que deseas? Pues no te preocupes, porque a continuación encontrarás una guía sencilla para que puedas hacerlo y sigas disfrutando de tu pasatiempo favorito.

Cómo armar tu primera pedalera de guitarra

A grandes rasgos, existen dos maneras principales para que puedas tocar tu guitarra eléctrica con efectos. La primera, es comprar una pedalera multiefecto, las cuales suelen incluir decenas de sonidos en una sola carcasa.

Entre las más destacadas por un precio accesible según el medio especializado Guitar World, se encuentran la Zoom MS-70CDR, la Mooer GE-200 y la Boss GT-1, las cuales tienen precios que varían entre los $180.000 y los $300.000 pesos chilenos, aproximadamente.

Pero, ¿qué pasa si sientes que no necesitas una amplia cantidad de sonidos o no te gusta como suenan algunos de ellos? Es ahí cuando entra la segunda opción, en donde tú mismo escoges pedales en formato individual, para luego conectarlos entre sí y dar a luz a tu propia pedalera hecha a la medida bajo tus criterios.

Pedalboard referencial. Fotos: Guitar.com.

Entre la amplia cantidad de productos que se ofrecen en el mercado, se pueden generalizar tres categorías principales de efectos: los de ganancia, los de modulación y los de tiempo.

Los primeros ayudan a que el canal limpio de tu amplificador suene de manera más saturada (como en casi todos los clásicos del rock), mientras que los segundos alteran la señal para que tenga un mayor movimiento o profundidad (piensa en los inicios de “Come As You Are” de Nirvana o “Solitude is Bliss” de Tame Impala). Por su parte, los terceros añaden repeticiones a las notas que estás tocando, como se puede apreciar en “Run Like Hell” de Pink Floyd o “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” de U2.

Cada uno de estos tipos de pedales son considerados como esenciales por la mayoría de los guitarristas y puedes encontrar opciones para todos los bolsillos y gustos, ya sea si quieres tocar baladas en clave de pop o si quieres convertirte en el guitarrista principal de una banda de heavy metal. La decisión sobre cuáles ocupar dependerá netamente de los sonidos que más te gusten.

En búsqueda del audio preciso

Existen miles de marcas que fabrican pedales de estas y otras categorías. Algunos son más simples y ofrecen cambios instantáneos a través de una perilla, mientras que otros tienen cientos de parámetros para mover o incluso te permiten guardar configuraciones. Aunque esta última opción podría resultar tentadora, no necesariamente es la que más se adecuará a los objetivos que tienes en mente.

En el ámbito de los pedales de ganancia, hay tres subtipos de efectos que son principales: los overdrives, las distorsiones y los fuzz.

Pedalboard referencial. Foto: PMT Online.

Los primeros tienden a ofrecer menos saturación y están hechas para que lleves al límite la potencia que ya estás consiguiendo con tu amplificador. Uno de los más populares es el Ibanez Tube Screamer, el cual ha sido utilizado por artistas como Stevie Ray Vaughan, Eric Johnson, John Mayer, Gary Moore y Joe Bonamassa, entre muchos otros.

A pesar de que existen numerosas adaptaciones de esta pieza que puedes escuchar en millones de grabaciones, algunas de las más recomendadas por el medio especializado Premier Guitar son el Maxon OD808, el Way Huge Green Rhino, el Earthquaker Devices Plumes y el JHS Bonsai, el cual te permite escoger entre nueve versiones inspiradas en distintas épocas y ediciones.

Otro overdrive elogiado es el Klon Centaur, el cual se caracteriza por tener un sonido más transparente. Si bien, está descontinuado y encontrar uno en internet podría significar una suma millonaria, hay recreaciones basadas en él que rescatan su esencia, tales como el Wampler Tumnus, el J. Rockett Audio Archer, el Keeley Oxblood y el Electro-Harmonix Soul Food, los cuales fueron seleccionados entre los mejores por Tone Island.

En cuanto a las distorsiones, Music Radar destacó en su lista anual el MXR M75 Super Badass Distortion, el ProCo Rat 2 y el Friedman BE-OD, basado en el amplificador de la misma marca que han usado nombres como Dave Grohl y Chris Shiflett de Foo Fighters, Daron Malakian de System of a Down y Richie Sambora de Bon Jovi.

Por otro lado, algunos de los efectos de fuzz más cotizados son el Dunlop Fuzz Face, conocido por ser uno de los favoritos de Jimi Hendrix y las distintas variaciones del Electro-Harmonix Big Muff, las cuales se han ganado un espacio entre los elementos de músicos como Jack White de The White Stripes, Billy Corgan de The Smashing Pumpkins y J Mascis de Dinosaur Jr.

Estos destacan porque, en términos sencillos, hacen que el sonido de tu guitarra sea más “grueso” y “descontrolado”, en caso de que se suba la perilla de volumen.

Las modulaciones y los efectos de tiempo

Los subtipos de modulación más populares son el chorus, el phaser y el flanger, siendo estos dos últimos los más invasivos en el tono en la mayoría de los casos. El primero es audible tanto en “Come As You Are” de Nirvana como en “Walking On the Moon” de The Police, mientras que el segundo figura en de “Eruption” de Van Halen, y el tercero en “Afrodisíacos” de Soda Stereo y los sonidos similares a los de un despegue de avión que se escuchan en “Girls and Boys” de Blur. Asimismo, Kevin Parker de Tame Impala es un usuario habitual del phaser.

Entre las modulaciones más destacadas a nivel general, se encuentran el MXR Phase 90, y los flangers y chorus de Boss.

Respecto a los delays, puedes encontrar opciones inspiradas en sonidos más clásicos o vintage, como en el caso del MXR Carbon Copy o el Boss DM-2W, pero también hay otros que permiten modificar más parámetros, tales como el TC Electronic Flashback 2, el Line 6 DL4 o el Strymon Timeline.

Cabe destacar que el hecho de que un pedal tenga más funciones también implica un mayor tiempo de dedicación para entender qué hace cada perilla, por lo que no es recomendable partir con productos complejos si no has experimentado con otros simples anteriormente.

Y a ello se le suma que tener más efectos tampoco asegurará que te guste más el resultado que escuchas. Si bien, algunos guitarristas tocan con una gran cantidad, otros como Eric Clapton solo usan un número escaso o, en ciertas ocasiones ninguno. Por ejemplo, Angus Young de AC/DC construyó su carrera a partir de una guitarra Gibson SG y un amplificador Marshall, en el cual subía el volumen a tope para conseguir su característica distorsión.

Ahora que ya analizaste los videos enlazados en este artículo y ya decidiste qué elementos podrían ser de tu interés, ya sea individualmente o en conjunto, solo falta descubrir qué necesitas para conectar todo y asegurarte de que funcione correctamente.

El orden y funcionamiento de tu pedalera

La mayoría de los pedales operan de dos formas: a través de una batería o mediante un transformador. En ambos casos, tienes que fijarte en que el nivel de voltaje sea el mismo que se detalla en las instrucciones o en las etiquetas.

En el caso de que quieras conectar más de uno y quieras evitar comprar muchas baterías o transformadores, puedes recurrir a una fuente de poder, como la Cioks DC10, la MXR M238 Iso-Brick, la T. Rex Fuel Tank Junior o la Truetone 1 Spot Pro CS7, dependiendo de cuantos artefactos quieras usar.

Supongamos que tienes tres y quieres utilizarlos con tu equipamiento, ahí la señal debería ir de la siguiente manera: guitarra eléctrica - cable - primer efecto - cable- segundo efecto - cable - tercer efecto - cable - amplificador.

Pedalboard referencial. Foto: Shutterstock.

Si tienes todo eso conectado y los pedales están siendo alimentados por una fuente de energía, ya estás listo para tocar tus canciones favoritas con un tono inspirado en tus ídolos de la música.

Aun así, para optimizar el funcionamiento y conseguir un mejor audio, es recomendable que los cables que utilizas entre los efectos sean más cortos que los que van hacia la guitarra o hacia el amplificador. Asimismo, puedes tomar tu pedalera e instalarla dentro de una plataforma tipo Pedaltrain, Gator o Warwick Rockboard, para que no tengas que conectar todo nuevamente cada vez que quieras tocar.

Pedalboard referencial. Foto: Future.

Algunos fabricantes como Joyo y Behringer se especializan en hacer productos sencillos y funcionales a menores precios que los de la competencia, mientras que la gran mayoría de las marcas mencionadas en este artículo pueden ser encontradas en tiendas especializadas como Tarará, Overdrive y Pedaldealer, además de otras de retail más generales como Audiomusica y Casa Amarilla.

Si quieres conocer más en detalle qué elementos específicos usan tus artistas favoritos, puedes revisar los videos Rig Rundown de Premier Guitar en Youtube o investigar por tu propia cuenta en la base de datos de Equipboard, en donde abunda la información sobre este ámbito.