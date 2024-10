Las nuevas pruebas por las que se revisará la condena de los hermanos Menéndez.

La fiscalía de Los Ángeles decidió revisar nuevas pruebas que podrían modificar el destino de uno de los casos que estremecieron a Estados Unidos en la década de los ‘90. Se trata de Erik y Lyle Menéndez, quienes llevan más de tres décadas tras las rejas por el asesinato de sus padres.

La medida fue anunciada durante una conferencia de prensa del fiscal de distrito George Gascón, quien detalló que los abogados de los hermanos solicitaron que se anule la condena y que la fiscalía tiene “la obligación moral y ética de revisar” las pruebas que se presentaron recientemente.

Gascón aclaró que no existen dudas de que los Menéndez cometieron los asesinatos. Sin embargo, la oficina se encargará de revisar los antecedentes y tomar una decisión sobre la sentencia, por ejemplo, “si merecen una nueva sentencia”.

El caso de los hermanos ha vuelto a estar en el foco mediático desde fines de septiembre, luego de que Netflix estrenara una serie dramática basada en su historia.

Quiénes son los hermanos Menéndez

Erik y Lyle Menéndez son dos hermanos que asesinaron a tiros a sus padres, José y Kitty Menéndez, el 20 de agosto de 1989. Los hechos ocurrieron en la mansión familiar, situada en Beverly Hills, California.

Cuando cometieron los crímenes, Erik tenía 18 años, y Lyle, 21.

El caso causó gran conmoción en Estados Unidos en ese entonces. José Menéndez era un exitoso ejecutivo de la industria del entretenimiento, por lo que Erik y Lyle habían crecido rodeados de privilegios.

En un principio, la policía que investigaba las muertes de José y Kitty no sospecharon de sus hijos. Las primeras indagatorias estuvieron enfocadas en grupos de mafiosos o conocidos de la pareja. Sin embargo, luego descubrieron que en los primeros meses después de los crímenes, los hermanos comenzaron a realizar millonarios gastos.

Lyle Menéndez y Erik Menéndez.

Después surgió una pista clave para los investigadores. Y es que Erik había hablado de los homicidios con su terapeuta, y al mismo tiempo, lo amenazó para evitar que eso se supiera. Judalon Smyth, la novia del terapeuta, alertó a la policía de que la conversación en que Erik admitía los hechos estaba grabada.

Los hermanos fueron arrestados en 1990, tras ser acusados de asesinato.

Cómo fueron los juicios de los hermanos Menéndez

En el primer juicio del caso, que partió en 1993, Erik y Lyle confesaron que mataron a sus padres y que lo hicieron en defensa propia, tras ser víctimas de abuso sexual por parte de José. Algunos familiares testificaron que sabían de esos hechos.

Pero, según los fiscales, no había evidencia de que los hermanos fueran abusados y que actuaron por un motivo económico, específicamente, para quedarse con la fortuna familiar. En este primer juicio el jurado no logró acordar un veredicto.

Durante el segundo juicio, el juez del caso impidió que los abogados de los Menéndez presentaran pruebas en torno a los abusos. Finalmente los hermanos fueron declarados culpables y se les condenó a cadena perpetua sin libertad condicional.

Cuáles son las nuevas pruebas del caso de los hermanos Menéndez

Una de las pruebas que revisarán los fiscales de Los Ángeles corresponde a una carta que Erik habría enviado a su primo Andy Cano, donde habla abiertamente de los abusos que cometía su padre. Esta fue escrita en diciembre de 1988, ocho meses antes de que ocurrieran los asesinatos, según CBS News.

“He estado tratando de evitar a papá. Todavía me pasa, Andy, pero ahora es peor para mí. Todas las noches me quedo despierto pensando que podría venir. Tengo miedo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo cuente a nadie”, indica la misiva.

Andy Cano, de hecho, fue uno de los familiares que testificó en el primer juicio de los hermanos. En esa instancia, dijo que Erik le había confesado a los 13 años que su padre abusaba de él.

Uno de los abogados de los hermanos Menéndez, Cliff Gardner, dijo al medio estadounidense que la carta no fue presentada en ninguno de los juicios y que la madre de Cano la encontró oculta en un depósito hace un par de años. Cano falleció en 2003.

El doble asesinato de José y Kitty Menéndez ocurrió en agosto de 1989.

La otra prueba que ha surgido está vinculada al grupo puertorriqueño Menudo. Roy Roselló, exintegrante de la banda, ha indicado que José Menéndez también abusó de él en la década de los ‘80, cuando tenía 14 años.

En esa época, José era vicepresidente ejecutivo del famoso sello RCA, que precisamente había firmado un contrato de grabación con Menudo. El testimonio de Roselló apareció en el reciente documental de la plataforma Peacock, Menendez + Menudo: Boys Betrayed.

Según CBS News, en 2023 Roselló presentó una declaración jurada donde describe que fue al hogar de José en algún punto entre 1983 y 1984.

Al llegar a esa casa bebió una copa de vino y, repentinamente, sintió que había perdido el control de su cuerpo. Luego de eso, José lo llevó a una habitación y abusó de él. En la declaración el cantante confiesa que los abusos se prolongaron en otras dos oportunidades.

En mayo de 2023, Gardner presentó una petición de habeas corpus a la fiscalía de Los Ángeles, con el propósito que consideren la carta y la declaración de Roselló como nuevas pruebas de que las condenas deberían ser anuladas.

Qué significa la revisión de pruebas en caso de los hermanos Menéndez

Con respecto a las pruebas que recientemente salieron a la luz, el fiscal de Los Ángeles señaló que de momento la oficina no está preparada “para decir ni que creemos ni que no creemos esa información”.

Pese a eso, Gascón agregó que “tenemos la obligación moral y ética de revisar lo que se nos está presentando”.

Lo anterior no significa que “hubo algo malo en el juicio original”. Más bien, la revisión de las pruebas del caso podría gatillar una nueva sentencia o un nuevo juicio a futuro. Por ello, se programó una audiencia para el próximo 26 de noviembre.

Gardner, el abogado de los hermanos Menéndez, aseguró que ven con buenos ojos la decisión del fiscal. “Dada la muy diferente comprensión actual de cómo el abuso sexual y físico afecta a los niños, tanto niños como niñas, y las nuevas y notables pruebas, creemos que la nueva sentencia es el resultado apropiado”, dijo a Associated Press.