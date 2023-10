Los 5 pasos que debes seguir para consumir tus comidas y bajar de peso

Primero come nueces. Antes de cualquier comida, es buena idea comer un pequeño puñado de almendras, por ejemplo, que contienen fibra y grasas saludables. Por ejemplo, si vas a tener un desayuno poco saludable, como un muffin o alguna otra pastelería, comer menos de un puñado de almendras puede evitar que el azúcar en tu cuerpo suba drásticamente.

Come tus porciones de verduras y proteínas. Un pequeño estudio arrojó que las personas que comían pollo, verduras y arroz blanco (en ese orden) producían altos niveles de hormonas de saciedad y tenían elevaciones más pequeñas y graduales de glucosa en la sangre, en comparación a quienes comían los alimentos mezclados o en orden diferente.

Limita el consumo de alimentos muy azucarados. No significa que nunca debas comer papas fritas, pan blanco o puré de papas, por ejemplo. Sin embargo, es ideal que no formen parte de tus comidas diarias, pues no son alimentos valiosos desde el punto de vista nutricional.