Entre lágrimas y abrazos entre ellos, los amigos y familiares le dieron el último adiós a Liam Payne, en un emotivo funeral que se realizó en Amersham, al noroeste de Londres. Esto, a un mes del fallecimiento del cantante, quien cayó de un balcón en un hotel de Argentina.

El ataúd de color azul oscuro, hecho de piedra de sílex, del compositor llegó al servicio en un carruaje blanco que era tirado por dos caballos del mismo color. En el lugar, a Payne lo esperaban su familia y sus excompañeros de One Direction, la banda con la que saltó a la fama cuando era adolescente.

Los asistentes, vestidos de negro y con lentes oscuros, se prepararon para despedir a Payne, quien pudo retornar a casa después de una muerte que continúa siendo investigada.

Los detalles del emotivo funeral de Liam Payne donde asistieron sus compañeros de One Direction. Foto: REUTERS.

Cómo fue el funeral de Liam Payne en Inglaterra

La parte superior del carruaje que transportaba el cuerpo de Liam Payne hacia la iglesia tenía dos visibles arreglos florales: uno decía “hijo” y el otro “papá”.

Era una mañana fría, pero iluminada por el sol.

En las fotografías que compartió la prensa que asistió al acto, se pudo constatar que los cuatro compañeros de banda de Liam Payne, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson, acudieron al funeral.

También estaban Karen y Geoff Payne, los padres del cantante fallecido, quienes se emocionaron con la ceremonia y la asistencia de los cercanos de su hijo. Los acompañaban las hermanas de Liam, Nicola y Ruth.

De hecho, en un momento, Simon Cowell, el magnate de la música que, en The X Factor de 2010, tuvo la idea de agrupar a los cinco jóvenes para crear One Direction, rompió en llanto y fue consolado por los padres de Liam.

Kate Cassidy, la pareja de Liam Payne, también estuvo en el servicio. La influencer estadounidense estuvo con el cantante durante sus dos últimos años de vida y, tras su muerte, reveló que estaban comprometidos y preparando su boda en secreto.

A la iglesia también asistieron algunos grupos de fanáticos que ansiaban un reencuentro de los integrantes de One Direction pero, sin duda, no de esta manera: CNN conversó con una de ellas, Caroline Jordan, quien expresó su pena ante la muerte de Liam Payne.

“Me quedé atónita. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo he visto desde el momento en que tocaron como banda. (Liam) tenía mucho más para dar”.

Cómo fue la llegada de One Direction al funeral de Liam Payne

Según describieron desde el mismo medio, el primer miembro de One Direction en llegar a la iglesia fue Harry Styles, quien pegó un vistazo a la prensa que se encontraba alrededor del recinto antes de entrar a la iglesia.

Acto seguido, Louis Tomlinson y Zayn Malik llegaron al mismo tiempo, aunque en vehículos separados. Un poco después, hizo arribo Niall Horan.

Los detalles del emotivo funeral de Liam Payne donde asistieron sus compañeros de One Direction. Foto: AFP.

Junto a Liam Payne, fueron en su momento los cinco jóvenes más escuchados en varios países: después de unirse en The X Factor, se lanzaron al estrellato con What Makes You Beautiful, y su carrera como grupo duró seis años completos.

Tanto así, que incluso rompieron récords en listas musicales que no se superaban desde la carrera de los Beatles, en 1960.

Sin embargo, en 2015, Zayn Malik decidió irse de la boyband y los cuatro integrantes restantes continuaron haciendo música juntos por un año más.

Pero terminaron por separarse de forma indefinida en 2016. Y aunque parecía que el quiebre había sido en términos positivos, algunos de ellos relataron lo difícil que fue llevarse bien durante sus carreras y superar las tensiones que se generaban, a raíz de algunas diferencias.

Todo aquello quedó de lado cuando se enteraron que Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre. Según ellos, él fue la carta fuerte dentro de la banda, pues tenía un gran talento para componer y cantar.

Tras unos días de silencio, decidieron publicar un comunicado desde su cuenta en conjunto (One Direction) y después, en sus redes sociales personales, donde aseguraron estar “completamente devastados” por la muerte de su excompañero.

“Nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre”.

Victoria Horwood, una vecina de Liam Payne, le dijo a CNN que la música del cantante la “ayudó a superar muchos momentos difíciles” y que, pese a las circunstancias, estaba contenta de ver a los integrantes juntos de nuevo.

“Es bueno que todos se hayan unido por él y que lo pongan en primer lugar”.