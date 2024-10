Quién es Kate Cassidy, la novia de Liam Payne que lo acompañó en Argentina antes de su muerte

La muerte de Liam Payne ha generado gran pesar en la industria del entretenimiento. El exintegrante de One Direction fue encontrado fallecido el miércoles de esta semana en un hotel de Buenos Aires, Argentina. Tenía 31 años.

De acuerdo a los reportes, Payne murió después de haber caído desde el tercer piso hacia el patio interno del Hotel CasaSur Palermo, que está ubicado en el barrio de Palermo Hollywood.

En medio de la conmoción que ha generado la repentina muerte del artista, han surgido detalles sobre los últimos y caóticos momentos que él vivió al interior del hotel.

A eso de las 17:00 horas, el encargado del recinto hizo una llamada al 911 para advertir que un huésped, presuntamente drogado, había destruido la habitación donde se estaba quedando. Ese huésped era Lyam Payne.

El funcionario dijo que también temía que la vida del huésped estuviera en riesgo porque la suite tenía balcón y el personal no podía entrar, y por esa misma razón, solicitó asistencia policial.

Payne se precipitó desde el balcón de su habitación y perdió la vida solo minutos después de esa llamada a emergencias. Al llegar el equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), se constató su fallecimiento.

Semanas antes de esa fatal escena, el músico había llegado a Buenos Aires acompañado de su novia Kate Cassidy. Aunque estuvieron juntos por varios días, la influencer optó por abandonar Argentina el pasado 13 de octubre, tres días antes de que Payne muriera en circunstancias que están siendo investigadas.

Quién es Kate Cassidy, la novia de Liam Payne

Cassidy, de 25 años, es una influencer estadounidense con más de 300 mil seguidores en Instagram.

La joven es oriunda de Harrington Park, Nueva Jersey, al noroeste de Nueva York. En mayo de 2021 se graduó de la Coastal Carolina University con una licenciatura en Bellas Artes, según muestra una publicación en Instagram.

Cassidy subió en ese entonces una imagen de ella con una toga y birrete, con el fin de mostrar a sus seguidores su logro académico. “Gracias por cuatro años increíbles”, escribió en el pie de foto.

En las redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, Cassidy acostumbraba a compartir contenido sobre su vida, moda y los viajes que realizaba por destinos como Dubái, Milán y París. También era frecuente que compartiera videos bailando o cantando junto a Payne.

Payne y Cassidy iniciaron su relación en 2022. Foto: Instagram.

Cómo era la relación de Liam Payne y Kate Cassidy

Cassidy y Payne se encontraron por primera vez cuando ella trabajaba como camarera en un bar de Charleston, Carolina del Sur, según reveló la influencer en un video de TikTok.

“Mi manager me envió un mensaje de texto que decía: ‘Liam Payne de One Direction está aquí, te ocuparás de él esta noche’”, contó.

Una vez que se encontraron en el bar, Payne le habría pedido a la influencer que se sentara junto a él y le pidió su número. Al día siguiente, la invitó a salir en una cita.

En octubre de 2022 surgieron los primeros rumores de una relación, cuando fueron vistos yendo a una fiesta de Halloween vestidos como Tommy Lee y Pamela Anderson, de acuerdo a la revista People.

Payne, en ese entonces, venía saliendo de su ruptura con la modelo Maya Henry, que estuvo marcada por acusaciones de abuso e infidelidad.

Al mes siguiente de ser vistos, Cassidy subió a sus redes sociales una imagen donde se le ve abrazándose con Payne.

La relación fue confirmada cuando aparecieron juntos en la alfombra roja de los British Fashion Awards de Londres en diciembre de 2022, luego de meses de rumores. Él vestía un traje negro, y ella, un largo vestido negro.

Desde ese momento se volvieron inseparables. Era usual que Cassidy acompañara a Payne en eventos públicos, hicieran viajes con los amigos del cantante y publicaran fotos en las plataformas.

Sin embargo, en mayo de 2023 surgieron rumores de que la relación había llegado a su fin. Esto, luego de que no se les viera juntos durante varios meses. “No hubo una gran pelea ni nada, simplemente siguió su curso y ambos decidieron mutuamente seguir caminos separados”, dijeron fuentes cercanas al Daily Mail.

Foto: Instagram.

Solo un mes después de que aparecieran esas especulaciones, se dejaron ver tomados de la mano en Londres.

La relación, eso sí, no estuvo exenta cuestionamientos por parte de las fanáticas del cantante, que aseguraban que la influencer estaba con él por interés. Payne no dudó en defenderla de esas críticas.

“Nunca he sentido tanto amor por Katelyn. Nos hacemos mejores personas. Si fuera solo por dinero, se lo daría todo. Pero no es así”, escribió el cantante por sus redes. “Por primera vez en mi vida estoy feliz de ser yo y eso no tiene precio”.

Por qué Liam Payne y su novia viajaron a Argentina

El pasado 30 de septiembre, Payne y Cassidy aterrizaron en Buenos Aires, Argentina. ¿La razón? Reencontrarse con Niall Horan, exintegrante de One Direction, que tenía programado un concierto el 2 de octubre en el Movistar Arena de la ciudad.

Payne finalmente asistió al concierto, donde se le vio aplaudiendo emocionado y cantando las canciones de su antiguo compañero. Pero, más que hacer una aparición en el concierto, el artista deseaba conversar con Horan.

“Ha pasado un tiempo desde que Niall y yo hablamos. Tenemos mucho de qué hablar y me gustaría aclarar un par de cosas con el chico. No hay malas vibras ni nada de eso, pero simplemente necesitamos hablar”, contó Payne a través de Snapchat.

Liam Payne compartió una selfie junto a su novia poco antes de us muerte. Foto: Instagram.

Las disputas entre los exintegrantes de One Direction se originaron hace varios años, incluso desde antes de que decidieran tomar caminos separados en 2016.

A eso se suma que el último tiempo tampoco había sido fácil para Payne. Sufría de adicción al alcohol, tuvo una infección renal y, de manera más reciente, tenía problemas legales con su expareja Maya Henry. Lo anterior, según contaron fuentes cercanas al músico a la revista People, hizo que se sintiera “extremadamente abrumado” en los días previos a su muerte.

Aunque Payne y Cassidy estuvieron juntos por varias semanas en la capital argentina, ella se fue del país el 13 de octubre para dirigirse a Miami, Estados Unidos. Desde ese momento, el guitarrista comenzó a hospedarse en el Hotel CasaSur Palermo.

Unos minutos antes de que ocurriera la fatal caída desde el tercer piso del hotel, Payne subió una serie de fotografías a su cuenta de Snapchat. Una de ellas era una selfie donde escribió “lindo día en Argentina”, y en otra -que fue tomada hace más de un año- se le ve posando con Cassidy frente al espejo.