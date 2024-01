En directo desde el Barker Hangar de Santa Mónica, en California, los Critics Choice Awards premiaron anoche a lo mejor del 2023 en los apartados de cine y televisión.

Con la presencia de nombres como Awkwafina, Bella Ramsey y Oprah Winfrey, se vivió una agitada ceremonia donde compitieron codo a codo cintas como Barbie, Oppenheimer, Poor Things y The Holdovers, y programas como The Morning Show, Beef y las aclamadas series The Bear y Succession.

Acá, la lista completa de ganadores de los Critics Choice Awards.

Los ganadores de los Crisics Choice Awards

Mejor película

Oppenheimer

Mejor director

Christopher Nolan, Oppenheimer

Mejor Actor

Paul Giamatti, The Holdovers

Mejor actriz

Emma Stone, Poor Things

Los ganadores de los Critics Choice Awards: la lista completa

Mejor serie limitada

Beef (Netflix)

Mejor serie dramática

Succession (HBO Max)

Mejor diseño de vestuario

Jacqueline Durran, Barbie

Mejor peluquería y maquillaje

Barbie

Mejores efectos visuales

Oppenheimer

Mejor montaje

Jennifer Lame, Oppenheimer

Mejor serie de comedia

The Bear (FX)

Mejor actor de serie dramática

Kieran Culkin, Succession (HBO Max)

Mejor actriz de serie dramática

Sarah Snook, Succession (HBO Max)

Mejor programa de entrevistas

Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)

Mejor especial de comedia

John Mulaney: Baby J (Netflix)

Mejor serie en lengua extranjera

Lupin (Netflix)

Mejor serie de animación

Scott Pilgrim despega (Netflix)

Mejor conjunto actoral

Oppenheimer

Mejor guión adaptado

Cord Jefferson, American Fiction

Mejor guión original

Greta Gerwig y Noah Baumbach, Barbie

Mejor actor de serie de comedia

Jeremy Allen White, The Bear (FX)

Mejor actriz de serie de comedia

Ayo Edebiri, The Bear (FX)

Mejor diseño de producción

Sarah Greenwood y Katie Spencer, Barbie

Mejor película de habla no inglesa

Anatomy of a Fall

Mejor fotografía

Hoyte van Hoytema, Oppenheimer

Mejor canción

I’m just Ken, Barbie

Mejor actor de serie limitada o película para televisión

Steven Yeun, Beef (Netflix)

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión

Ali Wong, Beef (Netflix)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Ebon Moss-Bachrach, The Bear (FX)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Meryl Streep, Only Murder in the Building (Hulu)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Elizabeth Debicki, The Crown (Netflix)

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Billy Crudup, The Morning Show (Apple TV+)

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión

Maria Bello, Beef (Netflix)

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión

Jonathan Bailey, Fellow Travelers (Showtime)

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Mejor actriz de reparto

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Mejor actor/actriz joven

Dominic Sessa The Holdovers

Mejor película de animación

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor banda sonora