“Me imagino esto con el pan de pascua”: las impresiones de una mexicana tras probar cola de mono

Hoy, son cada vez más las personas que se animan a contar por redes sociales las experiencias que tienen al vivir en un nuevo país, que usualmente consisten en probar platos típicos, conocer otras costumbres y ciudades.

Es el caso de Fernanda Van der Eslt, una influencer mexicana que a través de plataformas como YouTube conversa de sus impresiones sobre Chile. Esto, ya que desde hace unos meses que está residiendo en Temuco, región de la Araucanía.

Los registros de la creadora de contenido, famosa por su canal Una mexicana en Chile, suelen acumular miles de visitas y comentarios de sus seguidores.

“Podrás ver desde mis primeros días en Chile hasta las aventuras más emocionantes que he tenido en este hermoso país. Además, compartiré mis recomendaciones sobre los mejores lugares para visitar, la comida más deliciosa que he probado y las tradiciones culturales más fascinantes que he descubierto”, dice la descripción de su perfil en la plataforma de videos.

Y ahora, Van der Elst volvió a acaparar la atención en redes sociales al atreverse a probar una de las bebidas más típicas de nuestro país: el cola de mono, que suele tomarse con frecuencia cuando se aproxima la época de Navidad y que se elabora con ingredientes como aguardiente, leche, azúcar, café y especias.

La impresión de una mexicana al probar el cola de mono

En un video que compartió a través de TikTok, la influencer mexicana detalló que pretendía “probar una bebida clásica chilena que tiene un nombre medio curioso y se da en estas épocas”.

Luego aclaró que era la primera vez que se atrevía a beber el cóctel y que, aunque lo venden en supermercados, en su caso se la compró a una vecina.

“Es artesanal, nunca la he probado así que acompáñenme a ver qué tal. La he visto en los supermercados pero siento que las cosas artesanales saben muchísimo mejor”, explicaba frente a la cámara.

El cola de mono es un cóctel chileno que se consume con más frecuencia en la época de Navidad. Foto referencial.

La tiktoker también aseguró que el cola de mono se asimilaba a “un cafecito con leche”. Después de destapar la botella y poner la preparación en un vaso, mencionó que “huele muy rico, como a canela con leche y un toque de anís”.

Una vez que logró probar el bebestible, Van der Elst tuvo claro su veredicto. “Qué rico. Es que yo me podría acabar esta botella en un día, la voy a esconder. Me encantó, me imagino esto con el pan de pascua”, sentenció emocionada.

“Hace poco yo tenía pan de pascua y me lo comí todo, no me esperé a la cola de mono”, agregó poco después.

Las reacciones

El registro de la creadora de contenido mexicana dejó múltiples comentarios en la plataforma TikTok, principalmente relacionados al origen de este bebestible chileno.

Varios usuarios le dijeron a Van der Elst que existen varias versiones que intentan explicar de dónde surgió el nombre del cola de mono, también conocido como colemono, y una de las que más ha prevalecido es la que tiene que ver con el expresidente chileno Pedro Montt.

Otros, en tanto, resaltaron el sabor único de la bebida. “El Baileys no es nada al lado de ese elixir” y “el cola de mono y el pan de pascua son una mezcla maravillosa”, se lee en los comentarios.

Para ver el video, haz clic aquí.