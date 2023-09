Un equipo de doctores del Centro Médico de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, confirmó que se logró trasplantar un corazón de cerdo a un receptor humano vivo.

El procedimiento se efectuó el pasado 20 de septiembre y los especialistas de la salud a cargo fueron los mismos que en 2022 concretaron la primera operación experimental de este tipo.

Médicos trasplantan un corazón de cerdo a un hombre vivo por segunda vez en la historia. Foto: Lawrence Faucette junto a su esposa, Ann / Centro Médico de la Universidad de Maryland.

Qué se sabe sobre el trasplante de un corazón de cerdo a un humano

Según informaron desde el hospital en un comunicado, el receptor fue Lawrence Faucette (58), quien “actualmente respira por sí mismo y su corazón funciona bien sin asistencia de dispositivos de apoyo”.

Dicho paciente enfrentaba una cardiopatía terminal, mientras que además tenía una enfermedad vascular periférica preexistente y tenía complicaciones con hemorragias internas, las cuales dificultaban que se le pudiese hacer un trasplante tradicional.

Aquello llevó a que el 14 de septiembre ingresara al mencionado hospital, después de presentar síntomas de insuficiencia cardiaca.

En declaraciones rescatadas por CNN en Español, Faucette manifestó los días previos que “la única esperanza” que le quedaba era “el corazón de cerdo, el xenotrasplante”.

La operación pudo realizarse en el marco del programa de “uso compasivo” de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Según describe la institución en su página web, consiste en “una vía potencial para que un paciente con una enfermedad o afección grave o que ponga en peligro su vida de forma inmediata, acceda a un producto médico en investigación —fármaco, producto biológico o dispositivo médico— para su tratamiento fuera de los ensayos clínicos cuando no se disponga de opciones terapéuticas alternativas comparables o satisfactorias”.

Fue así cómo obtuvieron el permiso para trasplantarle el corazón de cerdo, el cual procedía de un porcino modificado genéticamente por una empresa llamada Revivcor, que es filial de United Therapeutics Corporation.

Ahora, los médicos están trabajando con Faucette en un tratamiento experimental de anticuerpos que busca evitar el rechazo en su organismo.

El doctor a cargo de la operación, Bartley Griffith, enfatizó que “una vez más estamos ofreciendo a un paciente moribundo la oportunidad de una vida más larga, y estamos increíblemente agradecidos al señor Faucette por su valentía y voluntad de ayudar a avanzar en nuestro conocimiento de este campo”.

Previo al procedimiento, el hombre de 58 años había confirmado su consentimiento luego de que se le advirtiera sobre los posibles riesgos. Asimismo, fue sometido a una evaluación psiquiátrica y analizó su situación con una especialista en ética médica.

Anteriormente, en enero de 2022, la Universidad de Maryland ya había realizado la primera operación experimental de este tipo a David Bennett (57).

Si bien, inicialmente no mostró signos de rechazo durante las primeras semanas, falleció dos meses después de la operación a causa de una insuficiencia cardiaca, desatada por “una compleja serie de factores”.

Entre ellos, según los especialistas, estaban las problemáticas derivadas desde los momentos previos a la operación.

No obstante, una investigación publicada en The Lancet y revisada por el citado medio concluyó que también había pruebas de la presencia de un virus porcino, que anteriormente no se había identificado.

A raíz de aquello, en esta oportunidad se realizó un análisis aún más exhaustivo de las condiciones del cerdo, para así evitar la presencia de patógenos riesgosos.