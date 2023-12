Pese a que la primera película de la franquicia fue estrenada hace casi 50 años, el personaje de Sylvester Stallone en Rocky (1976) sigue marcando a las nuevas generaciones.

Esta semana en Filadelfia, Pensilvania, se celebró el primer “Día de Rocky” para conmemorar el icónico filme en el que el protagonista se enfrenta a peleas de boxeo y otras adversidades para conseguir sus objetivos.

Como es de esperar, el actor de 77 años estuvo presente en la instancia que reunió a cientos de fanáticos.

Sin embargo, su presencia no fue lo que más llamó la atención.

Después del evento, se viralizó un video en el que se ve cómo un niño se acerca a Stallone para replicar uno de los monólogos más recordados de Rocky Balboa.

“Nadie va a golpear tan fuerte como la vida”: Sylvester Stallone y el emotivo viral que protagonizó con un niño. Foto: Sylvester Stallone.

El emotivo viral que un niño protagonizó con Sylvester Stallone

En medio de un paisaje nublado y con chubascos, el pequeño empezó a vociferar frente a él: “Déjame decirte algo que ya sabes”.

“El mundo no es ‘sol brillante y arcoiris’, es un lugar malvado y asqueroso. No importa que tan duro seas, ¡te golpeará y te dejará de rodillas! Ahí te dejará por siempre si se lo permites”.

De esta manera, continuó con el apoyo de Stallone, quien replicaba algunas de las frases:

“Ni tú, ni yo, ni nadie va a golpear tan fuerte como la vida. Pero no es acerca de qué tan fuerte golpees, ¡es acerca de qué tan fuerte puedes ser golpeado y seguir adelante! ¡Lo mucho que puedes recibir y seguir! De eso se trata la vida. Ahora, si sabes lo que vales, ¡ve y gana lo que mereces! Pero tienes que estar dispuesto a aguantar los golpes y no apuntar con el dedo y decir que no eres quien quieres ser por él, ella o por nadie. Eso es de cobardes, ¡y tú no lo eres! ¡Tú eres mejor que eso!”.

Tras recitar ese pasaje ante los aplausos y gritos de apoyo de los asistentes, el niño le dio la mano al actor, para luego abrazarlo con una sonrisa en su rostro.

Revisa el viral haciendo click en este enlace y la escena original de Rocky en el video que encontrarás a continuación.