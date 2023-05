Si haces el ejercicio de pensar en las tareas que hiciste antes de abrir esta nota, es probable que te demores en recordarlas o que ni siquiera puedas mencionarlas todas.

Aquello es común, después de todo, los avances de la tecnología han incidido en que hoy el sistema funcione más rápido. Con una simple notificación en tu celular o tu computador, sabes que tienes que responder, ya sea a tus compañeros de trabajo o a los mensajes de tus familiares y amigos.

Las múltiples responsabilidades en torno al empleo y la vida personal pueden ser agobiantes y generar estrés —sobre todo cuando se juntan todas en un momento determinado— , por lo que tendencias como el niksen se han presentado bajo la promesa de ayudarte a mejorar tu salud mental y aumentar tu bienestar.

Niksen: así es el método que promete disminuir el estrés y aumentar tu bienestar. Foto: referencial.

En qué consiste el niksen

Según un artículo que la lingüista y autora del libro Niksen: Embracing the Dutch Art of Doing Nothing (Piatkus, 2020), Olga Meckin, escribió para la BBC, se trata de una tendencia neerlandesa que se traduce en “no hacer nada”.

“Mientras que la atención plena consiste en estar presente en el momento, niksen está más relacionado con crear tiempo para simplemente estar, dejando que tu mente divague a donde quiera ir”, explicó.

Asimismo, la psicolingüista de la Universidad de Ámsterdam, Monique Flecken, precisó al citado medio que esta palabra puede ser utilizada en distintos contextos en Países Bajos.

Un papá podría regañar a su hijo diciéndole “Zit je weer te niksen?” (“¿estás haciendo nada otra vez?”) y otra persona podría decir “lekker niksen”, (“deliciosamente sin hacer nada”), celebrando que no tiene tareas pendientes.

En cuanto al concepto en sí, el psicólogo y autor del libro Crazy Busy: Staying Sane in a Stressful World (Clapstone, 2022), Thijs Launspach, explicó a la BBC que significa “no hacer nada u ocuparse de algo trivial como una forma de disfrutar de tu propio tiempo”.

Es por esto que niksen no se entiende exactamente como no realizar ninguna actividad, sino que más bien como “hacer lo menos posible”, añadió.

Cómo puede ayudarte a disminuir el estrés

Launspach, quien también se desempeña como orador de charlas TEDx, manifestó que métodos como este responden a que “nuestras vidas y empleos se han vuelto cada vez más complejos”.

“Tendemos a pasar mucho tiempo con la computadora. Hay mucha presión por ser la mejor versión de uno mismo, ya sea en nuestro trabajo o en las expectativas de los padres o en las redes sociales. Hay mucha presión para actuar”.

Frente a esta situación, el académico de psicología de la Universidad de Leiden, Bernet Elzinga, expresó que “no es necesariamente malo estar por un momento en un estado de estrés, en el que realmente estás concentrado”.

“El problema es cuando esto se te va de las manos”, agregó.

Aquí es cuando el niksen se presenta como una de las alternativas para enfrentar esta situación, ya que según Elzinga, “cuando no haces nada, te conectas a tu modo predeterminado, el cual es responsable de la divagación mental y la reflexión”.

Aquello también puede ayudar a la productividad, debido a que “las pausas permiten que nuestro cerebro descanse y regrese con un mejor enfoque de atención sostenida”, enfatizó Meckin en el artículo que escribió para la BBC.

Sugerencias para ponerlo en práctica

Entonces, ahora que ya sabes qué significa el concepto niksen, ¿qué acciones se pueden hacer para practicarlo?

Para responder a esta pregunta, la mencionada autora sugirió: “A los lugareños les gusta pasar su tiempo de manera activa, como andar en bicicleta o caminar, lo que les da tiempo para despejar la mente. Y cada vez que sale el sol, los neerlandeses acuden en masa a cafés y terrazas”.

“Para mí, estos son lugares perfectos para no hacer nada”, destacó.

Cabe recalcar que siempre es recomendable acudir a un especialista en salud mental para evaluar tu caso particular y las mejores formas de tratarlo.