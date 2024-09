Si leer leyes, contratos o documentos legales te resulta difícil, ¡no estás solo! Las personas comunes, en realidad, están muy poco familiarizadas con esa especie de dialecto que utilizan los abogados y quienes están encargados de escribir las leyes, porque aparentemente están hechas con ese objetivo: que no todos las entendamos.

Y es que sí, para muchos, leer este tipo de formato puede parecer que está en otro idioma. Es por esto que el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts quiso entender si es que detrás de las oraciones y párrafos enredados hay una razón implícita.

A través de un estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, los investigadores encontraron que incluso las personas que no son abogados utilizan este tipo de “lenguaje complejo” cuando se les pide escribir leyes.

Pero, ¿por qué las leyes, que por su espíritu debiesen ser amigables y entendidas por todos, se escriben de esta manera?

Esto es lo que descubrió la investigación del MIT.

No eres tú: el MIT investigó por qué las leyes se redactan de una manera que no entendemos

Por qué las leyes tienen una redacción compleja

Según explicaron en el estudio del MIT, se ha vuelto común que quienes escriban las leyes, presenten este comportamiento de escribir de forma compleja “para señalar su poder”.

El autor principal del estudio, el académico de Ciencias cognitivas y del cerebro del MIT, Edward Gibson, explicó que “la gente parece entender que existe una regla implícita de que así es como deben sonar las leyes, y las escriben de esa manera”.

En esta línea, después de analizar varios documentos de leyes, los investigadores encontraron que un elemento que hace que la redacción legal sea difícil de leer y procesar es la inserción de definiciones largas en medio de las oraciones —conocida como incrustación central—, que es muy poco común en el lenguaje cotidiano.

Es por esto que el nivel de comprensión es difícil para una persona común.

En un estudio previo, Gibson ya había analizado contratos legales que juntaban un total de 3,5 millones de palabras y, después de compararlos con otros escritos, como guiones de películas, artículos en los medios de comunicación y trabajos académicos, encontró que el lenguaje que se utilizaba en ellos era definitivamente más difícil de comprender.

“De alguna manera, el lenguaje legal ha desarrollado esta tendencia a poner estructuras dentro de otras estructuras, de una forma que no es típica de los lenguajes humanos”, aseguró el autor.

Para comprobar nuevamente su hipótesis sobre las dificultades de comprensión que tiene el lenguaje legal, Gibson y sus compañeros del MIT le pidieron a 200 “no abogados” y les pidieron que escribieran leyes que prohibieran delitos y que elaboraran historias sobre estos crímenes.

Grande fue la sorpresa cuando los participantes entregaron sus documentos escritos y los investigadores vieron que utilizaron en reiteradas ocasiones las incrustaciones centrales, independiente de si escribieron la ley de una sola corrida o en varias etapas.

No obstante, cuando escribieron las historias sobre los delitos, las personas utilizaron un lenguaje más simple y amigable.

En un segundo ejercicio, los investigadores le pidieron a las personas que escribieran nuevamente unas leyes, pero que después las expliquen a supuestos visitantes extranjeros.

¿El resultado? Nuevamente, los “no abogados” escribieron leyes muy complejas de entender, pero en sus explicaciones, el lenguaje era mucho más sencillo y fácil de entender.

Además, en otro estudio previo de 2023, los científicos encontraron que este lenguaje legal incluso puede llegar a incomodar y ser difícil de comprender para los mismos abogados: según explicaron los autores, estos profesionales preferían tener versiones de las leyes en documentos de “lenguaje sencillo” y aseguraban que estas alternativas eran tan “ejecutables” como los documentos tradicionales.

“Los abogados también consideran que el lenguaje legal es difícil de manejar y complicado”, dijo Gibson. “A los abogados no les gusta, a los profanos no les gusta, así que el objetivo de este trabajo era tratar de averiguar por qué escriben documentos de esta manera”.

Para entender mejor este fenómeno, el laboratorio de Gibson está investigando los orígenes de esta “incrustación central” que se utiliza en la actualidad en las leyes y que hace difícil su comprensión para el resto de las personas: incluso, están retrocediendo al conjunto de leyes más antiguo conocido en la historia, que fue alrededor de 1750 a. C.

“Quizás existió una forma estilística de escribir de la época y, si se consideraba que tenía éxito, la gente utilizaría ese estilo en otros idiomas. Supongo que es una propiedad accidental de cómo se escribieron las leyes la primera vez, pero eso aún no lo sabemos”, adelantó el investigador.

Al menos en la historia de Estados Unidos, en la década de 1970, el expresidente Richard Nixon declaró que las normas federales debían redactarse con “términos más sencillos” para que pudieran ser más fácilmente entendidas, no obstante, Gibson insistió en que el lenguaje jurídico ha cambiado muy poco.

“Recientemente hemos aprendido qué es lo que hace que el lenguaje jurídico sea tan complicado, y por eso soy optimista respecto de poder cambiarlo”.

Por qué es importante que las leyes sean entendidas por todos

Las leyes son importantes: ya sean las de una comunidad en un condominio, en el trabajo, la universidad y, a mayor escala, del país, es imprescindible que todas las personas puedan acceder a ellas y también entenderlas.

El estudio cobra relevancia al haber detectado el elemento que podría estar complejizando su escritura y entendimiento, pues podría sugerir a los encargados y autoridades que existen alternativas para escribir estos textos, sin sacrificar el poder que se quiere transmitir con aquello.