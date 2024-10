Ola de cancelación de suscripciones en The Washington Post tras su idea de poner fin a los respaldos presidenciales.

El emblemático periódico The Washington Post está lidiando con las primeras consecuencias de que su propietario, Jeff Bezos, decidiera bloquear el apoyo a un candidato en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Se trata de la cancelación masiva de suscripciones y renuncias de algunos trabajadores.

Desde el mediodía del lunes, más de 200.000 personas han cancelado sus suscripciones digitales, según indicaron fuentes internas a NPR. La cifra, que aumentó en la tarde del lunes y podría seguir creciendo, representa un 8% de los 2,5 millones de sus suscriptores, que también incluye la versión impresa del periódico.

La pérdida de lectores representa un duro golpe para la compañía que ya está pasando por algunos problemas económicos. Su decisión de no tomar una postura ad portas de las elecciones, eso sí, no es la primera que ha ocurrido en las últimas semanas: Los Angeles Times hizo lo mismo, provocando la fuga de miles de suscriptores.

Por qué The Washington Post decidió poner fin a apoyo en elecciones

La sección de opinión del Post ya tenía redactado un texto de apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris, quien competirá junto al candidato republicano Donald Trump el próximo 5 de noviembre.

Según NPR, el editor de Opinión David Shipley aseguró a otros trabajadores que el documento había sido aprobado por él pero que aún tenía que ser revisado por Bezos, quien es propietario del Post desde 2013.

En el pasado, el Post tenía la tradición de no respaldar a ningún candidato. La primera excepción fue en 1952, cuando solicitaron a sus lectores que votaran por Dwift Eisenhower. Después, en 1976, mostraron su postura a favor de Jimmy Carter.

Desde entonces habían respetado su nueva costumbre. En las elecciones más recientes se habían ido por las opciones demócratas, Hillary Clinton y Joe Biden, frente a Trump.

Esa práctica, que alcanzó a durar cuatro décadas, terminó el viernes de la semana pasada, cuando el director ejecutivo y editor del Post, William Lewis, dijo en un artículo que no mostrar respaldos en la carrera presidencial de este año y en las futuras representaba un regreso a las raíces del medio que se describe como “independiente”.

Donald Trump y Kamala Harris.

“Reconocemos que esto se interpretará de diversas maneras, como un respaldo tácito a un candidato, una condena a otro o una abdicación de responsabilidad. Eso es inevitable. Nosotros no lo vemos así”, describieron.

De acuerdo a The New York Times, la decisión de Bezos venía gestándose desde hace varias semanas, aunque aún no está del todo claro qué influyó en eso.

Las reacciones

El argumento de que el Post quiere volver a sus raíces no ha logrado convencer a miembros de la redacción, lectores y otras figuras estrechamente ligadas al Post, que mayoritariamente reaccionaron de forma negativa.

Uno de ellos es el exdirector ejecutivo del periódico, Marty Baron, quien señaló que la decisión era una “cobardía”.

“Donald Trump verá esto como una invitación a intimidar al propietario del Post, Jeff Bezos (y a otros dueños de medios). Es preocupante la falta de carácter de una institución famosa por su valentía”, sentenció Baron.

Mientras tanto, el Sindicato del Post detalló a través de X (antes Twitter) que estaban preocupados por la intervención de la gerencia en el trabajo del consejo editorial. “Esta decisión socava el trabajo de nuestros miembros en un momento en el que deberíamos estar construyendo la confianza de nuestros lectores, no perdiéndola”, agregaron.

También ha habido varias renuncias en el consejo editorial del diario, compuesto por 10 miembros y que es parte de la sección de Opinión. Se trata de David E. Hoffman, Molly Roberts y Mili Mitra, quienes indicaron que aunque dejarían el consejo, tienen la intención de seguir en el periódico.

“Es extremadamente difícil para nosotros porque construimos esta institución”, señaló Hoffman en una entrevista con el mismo medio. “Pero no podemos renunciar a nuestra democracia estadounidense ni a The Post”, agregó el periodista que ha ganado dos premios Pulitzer.

Jeff Bezos, propietario de The Washington Post. Foto: Reuters/Clodagh Kilcoyne.

Mientras tanto, Robert Kagan, exeditor general, renunció al diario tras el anuncio de Lewis. “Nos estamos arrodillando ante Donald Trump porque tenemos miedo de lo que hará”, dijo a CNN.

La columnista Michelle Morris también aseguró que abandonaría el medio, describiendo que el cambio había sido “un insulto a los estándares del periódico”.

Qué respondió Jeff Bezos

Bezos, que también es dueño de Amazon, decidió romper el silencio el lunes, cuando en un artículo de opinión expuso los argumentos de su decisión.

“La mayoría de la gente cree que los medios son tendenciosos. Quien no lo vea está prestando poca atención a la realidad, y quienes luchan contra la realidad pierden. La realidad es una campeona invicta”, escribió.

Desde la visión del empresario, mostrar apoyo a una candidatura no influye “para inclinar la balanza de una elección” y que los votantes indecisos no basan su decisión final por un medio.

“También me gustaría dejar claro que no hay ningún tipo de contrapartida en este caso. Ni la campaña ni el candidato fueron consultados ni informados en ningún nivel ni de ninguna manera sobre esta decisión. Se tomó completamente internamente”, subrayó.