Además de hacer bromas con un auto Twingo y responder con un par de ironías, Gerard Piqué se había mantenido al margen en la guerra que le declaró Shakira cuando estrenó Te felicito, Monotonía y, en especial, con la BZRP Music Sessions #53, donde expone la infidelidad y todo lo “malo” de su relación.

Pero por primera vez, el futbolista ha expresado claramente cómo se siente, después de todos estos meses donde su nombre y el de su ex pareja han aparecido en miles de titulares, tras una mediática ruptura.

Piqué revela por primera vez cómo le afectó su mediática separación con Shakira. Foto: Getty Images.

¿Cómo le ha afectado su separación mediática de Shakira?

Esta fue la pregunta que el entrevistador del diario El País le hizo a Piqué, después de romper un poco el hielo hablando de sus negocios y su paso como jugador por Barcelona.

“No voy a opinar. No me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, respondió Piqué, de forma breve, una respuesta que ya había dado en otras entrevistas al ser consultado.

Pero el periodista insistió, haciéndole notar que sus hijos, de 8 y 10 años, “no son sordos”. Ante ello, el ex jugador reconoció que “se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”.

Entonces, desde El País le preguntaron cómo está él como persona. “Parecía que siempre le habían salido todas las cosas bien…”, le recalcó el periodista.

Fue en ese momento que Piqué se sinceró y dio una respuesta más larga: “No es así. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende, Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido”.

“Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, confesó el ex jugador.

Piqué ahora es el presidente de Kosmos, una empresa de gestión deportiva que se dedica a organizar distintos eventos deportivos, después de haber dejado el fútbol en noviembre del año pasado, pues su motivación ya no era la misma y “no la estaba pasando bien”.

Consultado sobre qué veía detrás de la persona que es ahora, dice que ve “la carrera con la que soñé. Fui el jugador que quise ser. Me fui pensando que lo había hecho y ganado todo. Fue muy bonito”, respondió con optimismo.