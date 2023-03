“Debemos intentar proteger a nuestros hijos”: Gerard Piqué habla por primera vez de la canción de Shakira y Bizarrap

Sucedió hace varios meses atrás, pero la mediática separación entre Shakira y Gerard Piqué ha dejado estragos que siguen apareciendo hasta la actualidad.

Uno de esos efectos fue la exitosa “Music Session 53″ de la artista colombiana junto al productor Bizarrap, a la cual el ex futbolista del Barcelona no se había querido referir —al menos con palabras— ni en lo más mínimo.

Hasta ahora.

Piqué arremete contra la sesión de Shakira y Bizarrap

Desde que se estrenó el hit Piqué ha evitado hablar explícitamente sobre su contenido, que en su momento entregó detalles inéditos de la ruptura de la pareja.

De aquel estreno mundial ya se cumplieron dos meses, pero recientemente se sumó la también controversial “TQG” (”Te quedó grande”) de Karol G y Shakira.

En entrevista con el programa radial El món a RAC1 con Jordi Basté, se le preguntó al ex defensa si es que había escuchado la canción de la intérprete de Barranquilla. Al principio, trató de escaparse de responder: “Sí, sí, obviamente (la escuché). No quiero hablar del tema porque no toca”.

Un incómodo Piqué respondió la pregunta de Jordi Basté. Foto: Youtube.

Poco después lanzó una embestida contra el single, refiriéndose a la forma en que esto podría afectar a sus hijos con Shakira, Sasha y Milán, que tuvieron en los 12 años de relación.

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien”, manifestó un incómodo Piqué.

El empresario español también fue consultado por la polémica aparición de su hijo Milán durante una transmisión de la Kings League, que no había contado con el consentimiento de Shakira.

Piqué y Shakira cuando eran pareja.

“Siempre he tenido una relación cercana y me gusta que participen en cosas que los hagan felices”, dijo Piqué al respecto.

Y luego, el exfutbolista agregó: “No estaba previsto que apareciera, pero me pidió salir y yo encantado. Me siento orgulloso de cómo lo hizo. Pero ya está, cada uno toma las decisiones que le parecen mejores”.

“Cuando nos hacemos mayores, no hay una lección en clase de cómo tienes que ser padre”, cerró.