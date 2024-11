Por qué Elon Musk estaría dispuesto a comprar un medio opositor.

Elon Musk, el magnate que dirige X, Tesla y SpaceX, ha sugerido que está interesado en sumar una nueva empresa a su lista: MSNBC.

Durante el fin de semana, el multimillonario compartió en redes sociales varios mensajes donde se refería a adquirir el canal de noticias estadounidense, conocido por ser opositor al expresidente Donald Trump.

La idea de Musk partió con una interacción con Donald Trump Jr., hijo del exmandatario, quien lo etiquetó en un post donde se indicaba falsamente que MSNBC estaba a la venta. “Hola @elonmusk, ¡tengo la idea más divertida de la historia”, indicaba el mensaje. Luego, el magnate le respondió con ironía: “¿Cuánto cuesta?”.

“El resultado más entretenido, especialmente si es irónico, es el más probable”, escribió minutos después en su perfil de X.

Trump Jr. no fue el único que incitó a Musk a una posible compra de ese medio. “Quiero al cien por cien que esto suceda”, dijo el exrepresentante de Florida, Matt Gaetz. Mientras que el podcaster Joe Rogan escribió: “Si compras MSNBC, me gustaría el trabajo de Rachael Maddow. Llevaría la misma ropa y las mismas gafas, y diría las mismas mentiras”.

Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y X. Foto: REUTERS/David Swanson.

El futuro de MSNBC

Las publicaciones de Musk, el hombre más rico del mundo y que fue elegido por Trump para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, llegan solo días después de que el conglomerado Comcast anunciara en un comunicado que escindiría de algunos de sus medios más famosos, MSNBC, CNBC y E!, con el fin de crear una nueva empresa separada de la cadena NBC.

La compañía, que de momento ha sido llamada SpinCo, contará con la misma estructura de propiedad que Comcast y tendrá su propio equipo directivo dirigido por el actual presidente de NBCUniversal, Mark Lazarus, quien será el director ejecutivo.

El gigante de telecomunicaciones ha argumentado que no está interesado en poner en venta esos activos individuales. Sin embargo, el hecho de que decidiera separarse de algunos de sus medios ha alimentado los rumores sobre lo que les podría pasar a futuro.

Según CNN, tras la creación de SpinCo y su separación del flujo de ingresos de Comcast, sus canales de cable -entre ellos MSNBC- podrían tener menos protección financiera en medio de una industria televisiva que con el tiempo se ha vuelto cada vez más volátil.

A eso se suman las tensiones que enfrentará MSNBC cuando Trump asuma la presidencia de EE.UU. El canal ha estado bajo el ojo del huracán desde que el empresario de 78 años celebró su triunfo electoral a inicios de noviembre, lo que se ha reflejado en que sus índices de audiencia han caído casi en un 40%, según cifras de Nielsen Media Research.

Por qué Elon Musk estaría dispuesto a comprar MSNBC

De momento, no está del todo claro si Musk habla en serio sobre adquirir MSNBC y algunos podrían interpretarlo como una simple broma.

Sin embargo, no es la primera ocasión en que el magnate muestra interés en comprar una compañía para sus intereses personales.

Donald Trump incitó a Elon Musk a comprar el canal televisivo MSNBC, que fue opositor al exmandatario estadounidense.

Desde que llegó al mando de X -entonces llamada Twitter- en octubre de 2022, se ha visto cómo la plataforma ha cambiado para amplificar los contenidos con afirmaciones falsas, engañosas o teorías conspirativas, incluyendo las publicadas por el mismo Musk.

El propietario de Tesla también es conocido por ser crítico con los medios tradicionales, llegando a calificarlos como “una cloaca de mentiras” o “propaganda”.

Sus declaraciones sobre MSNBC también llegan en un momento crítico para X. Desde las elecciones presidenciales en EE.UU., miles usuarios de la plataforma se han quejado del contenido que muestra el algoritmo y han optado por irse en masa a Bluesky, la red social fundada por el creador de Twitter, Jack Dorsey.

Cuán probable es que Elon Musk compre MSNBC

Según The Wall Street Journal, si Musk tomara en serio la decisión de comprar la cadena, no sería algo sencillo de concretar. Esto, considerando que por ahora Comcast no busca vender los activos individuales.

“Nunca tuvieron intención de vender las cosas por partes”, señaló al citado medio Joseph Bonner, analista de tecnología, medios y telecomunicaciones de Argus Research.

Otro punto a considerar es que es probable que el precio no sería similar al de Twitter cuando Musk lo compró. Los ingresos anuales de la nueva empresa de cable son de 7 mil millones de dólares, y sus activos, están a la baja en un mercado donde el streaming tiene mayor protagonismo.

Algunas fuentes consultadas por CNN han asegurado también que Musk no sería el único pretendiente en comprar MSNBC. Otros multimillonarios se habrían contactado con el medio para conversar sobre una posible venta.