El sábado 27 de julio de 2024 se reportó un ataque con un cohete en Majdal Shams, una de las aldeas de los Altos de Golán, lugar en el que murieron al menos 12 menores.

Dicho territorio es ocupado en la actualidad por Israel.

Desde el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, atribuyeron el episodio al grupo clasificado como terrorista Hezbolá.

No obstante, desde el grupo combatiente libanés niegan ser los responsables de la ofensiva.

Los Altos del Golán son una zona de suma relevancia estratégica para el conflicto en Medio Oriente.

Se trata de una meseta rocosa que está situada en el sudoeste de Siria, la cual ocupa una superficie de unos 1.000 kilómetros y está a unos 60 kilómetros al sudoeste de Damasco, la capital de ese país asiático.

Las fuerzas israelíes se apoderaron del territorio durante la Guerra de los Seis Días de 1967, para luego anexarlo unilateralmente en diciembre de 1981, bajo el mandato del primer ministro Menachem Begin.

Sin embargo, aquello no fue reconocido por la comunidad internacional.

De hecho, la resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU decretó la decisión de Israel como “nula, inválida y sin efecto legal”.

Y aunque Estados Unidos rechazó la ocupación israelí durante décadas, en 2019 el entonces presidente Donald Trump reconoció oficialmente el control israelí sobre los Altos del Golán.

Desde Siria calificaron la medida en ese momento como “un flagrante ataque a la soberanía”.

Según datos rescatados por la BBC, se presume que hay más de 30 asentamientos judíos en los Altos de Golán, en los que viven alrededor de unas 20.000 personas.

Aunque son considerados ilegales por el derecho internacional, las autoridades israelíes lo niegan.

Los habitantes de esos asentamientos conviven con otros 20 mil sirios. La mayoría de ellos son árabes drusos, los cuales no huyeron cuando Israel se apoderó de la zona.

Por qué es estratégica la ubicación de los Altos del Golán para el conflicto en Medio Oriente. Foto: soldados israelíes en un puesto de observación en los Altos del Golán, el 10 de mayo de 2018.

Cuál es la relevancia estratégica de los Altos del Golán

Uno de los puntos más destacados de los Altos del Golán es que su altura máxima es de 2.800 metros, lo que facilita la visibilidad y vigilancia del sur de Siria y de Damasco.

Israel sostiene que es un punto clave para defender su seguridad nacional, ya que el control de la zona facilita que puedan detectar ataques de Siria y de los grupos iraníes que operan allí, según declaracion recogidas por CNN.

No obstante, las autoridades sirias han recalcado que no aceptarán un acuerdo de paz si no se retiran del territorio ocupado.

Pero más allá de la visibilidad y las labores de defensa de las facciones involucradas, los Altos del Golán también tienen otras características que los convierten en un área de interés.

Es una fuente de agua importante en una región que destaca por ser árida. De hecho, el agua de la lluvia que cae en la cuenca llega hacia el río Jordán.

La zona facilita alrededor de la tercera parte del suministro de agua de Israel, según datos reunidos por la BBC.

A esto se le suma que su tierra es fértil y apta para cultivos, además de para la crianza de ganado.

En 2023, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertó que los drusos sirios en el Golán han sufrido políticas discriminatorias.

Especialmente, en ámbitos relacionados a la asignación de tierras y agua, precisó el Comité para Eliminación de la Discriminiación Racial.

“A lo largo de los años, la expansión de los asentamientos israelíes y sus actividades redujeron el acceso de los agricultores sirios al agua, debido a políticas discriminatorias relacionadas con los precios y las tarifas”, detalló el organismo de Naciones Unidas.

Además de con Israel y Siria, los Altos del Golán también comparten frontera con el Líbano y Jordania, lo que lo convierte en una posición crucial desde el punto de vista estratégico.

En 2003, el mandatario sirio Bashar al-Assad manifestó su disposición a lograr un acuerdo de paz con Israel.

Previamente, entre 1999 y el 2000, las facciones involucradas tuvieron conversaciones con Estados Unidos, instancias en las que el entonces primer ministro israelí Ehud Barak había ofrecido devolver la mayor parte del territorio.

Sin embargo, las interacciones no llevaron a un acuerdo.

Años más tarde, en 2008, tuvieron nuevos diálogos a través del gobierno de Turquía, pero estos quedaron detenidos tras el escándalo protagonizado por el primer ministro israelí Ehud Olmert, quien se vio involucrado en casos de corrupción.

Su sucesor fue Benjamín Netanyahu, quien actualmente está en el cargo y a pocos meses de asumir el puesto declaró que no tenían socios para participar en conversaciones.

Y aunque desde el gobierno del entonces mandatario de Estados Unidos, Barack Obama (2009-2017), habían considerado este diálogo como un objetivo fundamental en cuanto a política exterior, la guerra civil de Siria iniciada en 2011 complejizó el escenario.

Un día después de que se reportara el ataque del sábado 27 de julio de 2024 en Majdal Shams, en los Altos del Golán, la administración del presidente Joe Biden compartió un comunicado.

En este, se informó que el gobierno estadounidense ha “mantenido continuas conversaciones con nuestros homólogos israelíes y libaneses desde el terrible atentado perpetrado ayer en el norte de Israel, en el que murieron varios niños que jugaban al fútbol”.

Al igual que las autoridades israelíes, atribuyeron la ofensiva al grupo terrorista Hezbolá.

“Fue su cohete, y lanzado desde una zona que controlan. Debería ser condenado universalmente. Hezbolá empezó a disparar contra Israel el 8 de octubre, alegando solidaridad con Hamás, otro grupo terrorista respaldado por Irán”, dijeron en declaraciones rescatadas por el diario español El País.

Bajo esta línea, recalcaron su apoyo “férreo e inquebrantable” a “la seguridad de Israel contra todas las amenazas respaldadas por Irán, incluido Hezbolá”.

“Estados Unidos también está trabajando en una solución diplomática a lo largo de la Línea Azul (vigilada por cascos azules de la ONU) que ponga fin a los ataques de una vez por todas y permita a los ciudadanos de ambos lados de la frontera regresar con seguridad a sus hogares”, sentenciaron desde la Casa Blanca.