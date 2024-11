En pleno día laboral, los ciudadanos estadounidenses están celebrando sus elecciones presidenciales para determinar quién, entre Kamala Harris y Donald Trump, liderará el país por los próximos cuatros años.

Pero se trata de una fecha peculiar para quienes viven en América Latina, y es que usualmente los comicios se realizan los fines de semana, días donde una buena parte de la población no trabaja y tiene mayores facilidades para acudir a sus centros de votaciones.

Entonces, ¿por qué las elecciones en Estados Unidos son los martes?

Por qué las elecciones en Estados Unidos las celebran los martes y no los domingos. Foto: REUTERS.

Por qué las elecciones de Estados Unidos son los martes

Según recopiló BBC Mundo, la razón de por qué EE.UU. decide llevar a cabo todas sus elecciones presidenciales un martes —en lugar de un sábado o domingo— viene desde una costumbre instaurada en el siglo XIX.

Era 1845 cuando el Congreso estableció la norma que dicta que la fecha de elecciones sería los martes.

Pero, ¿por qué no otro día?

Antes de fijar un día de la semana definitivo para los comicios, los parlamentarios tuvieron que tener en cuenta varios elementos de la cultura estadounidense.

Primero, descartaron por completo los domingos, porque este era el día que gran parte de los ciudadanos utilizaban para ir a la iglesia.

Los lunes tampoco fueron buenos candidatos, pues cuando los viajes se hacían a caballo, dentro de un carruaje, el tiempo de llegada a los centros de votación hacía que muchos tuviesen que partir los domingos.

Pero era poco probable que los estadounidenses sacrificaran su “día del Señor” para viajar.

Otra alternativa estudiada fueron los miércoles. Sin embargo, también fue descartado porque este era el día de los mercados agrícolas. Es decir, cuando se vendían las cosechas a los ciudadanos, entonces tampoco podían prescindir de esa jornada.

Entonces decidieron que las elecciones fueran los martes.

Por qué las elecciones de EE.UU. los martes desincentivan el voto

Esta alternativa funcionó bien por varias décadas, tomando en cuenta que el contexto se situaba en una “sociedad estadounidense rural. En el siglo XIX, la mayor parte de los votantes vivía en las granjas”, comenzó a explicar Steve Israel, exmiembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., a la BBC.

Sin embargo, como pasó con todo el mundo, Estados Unidos se fue transformando hacia la vida moderna y los martes de elecciones comenzaron a ser más un problema que una solución.

Ahora, “tristemente, Estados Unidos se ubica por detrás de otros países democráticos en participación”, mencionó el experto.

“La razón de eso es que muchos electores dicen que el martes es un día muy inconveniente para ir a votar porque tienen trabajo”.

En el Congreso, se intentó ingresar varias propuestas de ley para cambiar el día de elecciones a un fin de semana, para favorecer la asistencia a las urnas. Y es que el voto no es obligatorio en el país, por lo que un día laboral es un desincentivo más para cumplir el deber cívico.

Sin embargo, “(...) la ley no llegó a ninguna parte”, dijo Israel.

Las razones por las que los estadounidenses casi no van a votar

La principal razón de los estadounidenses de abstenerse a votar en las elecciones es la “inconveniencia de acudir a votar por cuenta de los horarios de trabajo”, según un estudio del Centro de Investigaciones Pew publicado en 2017.

“No quieren que votes. Si quisieran, no haríamos las elecciones un martes. En noviembre. ¿Alguna vez has hecho una fiesta un martes? No. Porque nadie vendría”, mencionó el humorista Chris Rock, en una de sus presentaciones de comedia.

Y aunque Rock estaba bromeando, no estaba del todo equivocado: según la BBC, la tendencia de que no todos los trabajadores pudieran votar favorecía al partido Republicano hasta antes del 2020.

Esto, porque las personas “con más tiempo y recursos” tenían mayor facilidad de asistir los martes a votar.

En cambio, el 25% del electorado aseguró que no podía tomarse un tiempo libre de su trabajo para acudir a las urnas.

“La mayor desigualdad a la hora de votar no se da entre los partidos políticos sino entre la población interesada en la política”, le dijo a BBC Mundo Daniel R. Birdsong, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Dayton.

Sin embargo, desde 2020, se aprobó un total de 62 leyes en 25 estados para facilitar la participación electoral ciudadana: entre ellos, poder depositar el voto por correo o en centros de votación. También las jornadas de voto anticipado.

El voto por correo en Estados Unidos

En 2020, durante su campaña, Donald Trump —quien no salió electo en esa ocasión— atacó al voto por correo porque era “fraudulento”. Además, después de haber perdido, culpó a este método de su derrota.

Sin embargo, en estas elecciones del 2024, los republicanos cambiaron su mirada y ahora sí alentaron esta alternativa de votación.

“En este ciclo electoral, los republicanos vencerán a los demócratas en su propio juego, aprovechando todas las tácticas legales a nuestra disposición con base en las reglas de cada estado”, dijo Lara Trump, jefa del Partido Republicano y nuera del candidato.

El temor por las restricciones al voto en Estados Unidos

Actualmente, hay 19 estados en EE.UU. que han aprobado leyes que restringen el derecho a votar o limitan su acceso, según el Centro Brennan para la Justicia.

La BBC ejemplificó con Texas, donde ahora están exigiendo entregar el número de seguridad social o licencia de conducir a la hora de votar por correo.

Esto dejaría fuera a los jóvenes que no poseen estos documentos.

“Creo que no se trata del día. Si me preguntas si se debe cambiar el martes para un día del fin de semana, mi respuesta es no. Porque importa poco el día si igualmente existen decenas de restricciones que limitan el acceso a votar”, manifestó Birdsong.

“Lo que hay que ampliar es este sistema de voto anticipado y el voto por correo que de verdad facilita el acceso de los ciudadanos y de esa manera se pueda hablar de una democracia participativa”.