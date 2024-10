Por qué murió el DJ escocés Jackmaster en Ibiza

La música electrónica está de luto. Jack Revill, más conocido como Jackmaster, murió a los 38 años.

La noticia fue anunciada por la familia del DJ y productor escocés en un comunicado que publicaron a través de las redes sociales, donde se indica que su deceso ocurrió el pasado 12 de octubre en Ibiza.

Por qué murió DJ Jackmaster

De acuerdo al comunicado difundido por sus familiares, Jackmaster falleció la mañana del sábado luego de haber sufrido una “lesión accidental en la cabeza”.

“Con profundo dolor confirmamos el fallecimiento prematuro de Jack Revill, conocido por muchos como Jackmaster”, detallaron en el escrito.

“Jack murió trágicamente en Ibiza en la mañana del 12 de octubre, debido a complicaciones derivadas de una lesión accidental en la cabeza”, continuaron.

Desde la familia del músico también aseguraron estar “completamente desconsolados” tras su partida. Si bien agradecieron el apoyo que han recibido por parte de sus amigos, compañeros y fanáticos, solicitaron privacidad “por el inmenso dolor de esta devastadora pérdida”.

“La pasión de Jack por la música y su implacable impulso para empujar límites creativos a través de su trabajo en el sello Numbers y Rubadub Records en Glasgow, incluyendo el descubrimiento de innumerables artistas innovadores, lo convirtieron en una figura querida y pionera en la comunidad de la música electrónica tanto delante como detrás de las escenas”, complementaron en la declaración.

Jackmaster falleció el pasado 12 de octubre en Ibiza, según informó su familia. Foto: Instagram.

Quién era Jackmaster

Nacido en Glasgow en 1986, Revill inició su camino en la música cuando entró a trabajar en la tienda de discos Rubadub a los 14 años.

“Me encantaba la música y era lo único que hacía, quiero decir que la gente se burlaba de mí en la escuela porque eso era lo único que me interesaba. Así que para mí fue una elección lógica intentar conseguir un trabajo en una tienda de discos”, contaría en una entrevista con Resident Advisor en 2012.

“Nunca trabajé por dinero. Siempre era algo así como: comprabas un disco por hora, así que un disco importado de Detroit, Chicago o Nueva York costaba 7,50 libras, lo que supongo que podría decirse que era un buen salario”, complementó.

Mientras trabajaba en Rubadub y comenzó a ser aspirante de DJ, Revill recibió el apodo de Jackmaster, como referencia a un término usado en la escena de música house en la década de los ‘80.

Su vínculo con la tienda de discos no solo fue clave para tener conexiones con otras figuras de la industria, sino que también fue clave para su propio sonido y tener un amplio conocimiento musical.

Durante una entrevista que dio a Billboard en 2017, aseguró que la mezcla su álbum FabricLive.57, que contenía discos de Underground Resistance, Inner City, Sia y Radiohead, fue lo que le permitió adquirir credibilidad en la música y consolidarse en la escena local.

“Eso me catapultó a ser un DJ que tiene conciertos todos los viernes y todos los sábados. Ha sido así desde entonces”, explicó.

Revill destacó por su habilidad de mezclar diversos géneros en sus sets, incluyendo el techno, house y hasta el pop, lo que le permitió consolidarse como un referente en la música electrónica y cautivar a cada público donde actuaba.

Tocó en algunos de los festivales más importantes del mundo, como Coachella y Glastonbury, además de pasar por clubes famosos como Fabric de Londres.

El músico escocés destacó por su talento en la mezcla de diversos géneros en sus sets. Foto: Instagram.

En 2010 cofundó el sello discográfico Numbers para promover a artistas emergentes. Ese mismo año recibió el reconocimiento de DJ Revelación en los Best of British Awards de la revista DJ Magazine, y luego, en 2014, consiguió una residencia en BBC Radio, con lo que siguió posicionándose como uno de los DJ más importantes de su generación.

Revill, eso sí, no estuvo de tener controversias a lo largo de su vida. En agosto de 2018 fue acusado de comportamiento inapropiado durante el festival Love Saves The Day en Bristol, ya que intentó besar a personas en contra de su voluntad.

El DJ de Glasgow reconoció inmediatamente que su conducta había sido inadecuada y confesó que en ese momento había tenido una sobredosis de GHB. Se trata de una sustancia que se usa con fines recreativos y que puede causar estado de euforia y aumento del deseo sexual.

“Durante el desmayo que siguió, mis acciones incluyeron intentar besar y agarrar a personas contra su voluntad. Estoy verdaderamente asqueado y avergonzado de mí mismo, y no deseo usar mi abuso de sustancias como excusa para mis acciones”, señaló en esa declaración.

Después de pasar casi un año retirado de la vida pública por ese episodio, Revill compartió una nueva declaración para contar que se había tomado ese tiempo para reflexionar sobre la gravedad de sus acciones y pedir ayuda a profesionales para recuperar su salud mental y física.

Uno de sus últimos lanzamientos fue el sencillo Nitro, que contó con la participación de Kid Enigma. “Se trataba de sentirse animado e inspirado en el club. Lamentablemente, esos momentos ahora son raros. Creo que la culpa es de los teléfonos y de la gente que no baila. Estoy muy agradecido a mis fans, pero me metí en la música porque me encanta bailar. Creo que es una forma de arte perdida en este momento”, detalló a la revista Electronic Groove sobre la inspiración de la canción.

Las reacciones tras la muerte de Jackmaster

Luego que se dio a conocer el repentino fallecimiento del artista, varias figuras de la industria musical compartieron sus reflexiones para homenajearlo.

Uno de ellos fue el dúo electrónico Disclosure, que a través de Instagram comentaron: “No puedo creerlo. Estamos con el corazón roto. Gracias por todos los recuerdos increíbles y la inspiración, Jack. Esto es simplemente horrible, horrible, horrible”.

Desde CamelPhat, otro dúo famoso en la música electrónica, indicaron que también estaban incrédulos ante la muerte de Revill. “En una industria llena de egos, tú eras sin duda una de las personas más agradables que conocimos. Nuestras condolencias para familiares y amigos. Descansa en paz, amigo”, escribieron en un post.