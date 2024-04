Qué es el “método 8-11″ y cómo puede ayudarte a potenciar tu bienestar y a obtener el éxito que deseas en tu vida

Fueron 20 años de investigación los que invirtió Andrea Villegas para llegar al llamado “método 8-11″. Pero finalmente, el trabajo dio frutos y derivó en un libro que promete potenciar tu bienestar y el éxito que buscas.

La periodista y escritora argentina, quien es conocida por acuñar el término “mequesón” (que sintetiza la frase “mente que sonríe”), estrenó una guía para activar los 8 poderes que tiene cada persona, según su propuesta.

Esto, a través de 11 simples pasos que componen a cada uno de ellos.

Bajo el título Método 8-11 (Planeta, 2024), plantea que todas las personas tienen y pueden desarrollar estos poderes para llevar una vida equilibrada, que permita crecer en simultáneo desde distintas áreas.

Se trata de los siguientes: el racional, el interior, el emocional, el de las relaciones, el de materializar, el de la abundancia, el creativo y el energético.

De esta manera, manifiesta que están conectados entre sí y que aunque se tenga más desarrollados unos que otros, se puede trabajar para lograr un equilibrio.

En otras palabras, si tomamos dos de ellos a modo de ejemplo, tener la capacidad para materializar proyectos no significa que debas dejar de lado aspectos como el emocional.

Más bien, asegura que los 8 poderes pueden y deben convivir. No solo para concretar los objetivos que se tienen en mente, sino que también para sentirse bien durante los procesos que requieran.

Así, se aplica de distintas maneras, ajustándose a lo que requiera y desee fortalecer cada persona dependiendo de su caso y sus propósitos.

“Te enseña todo lo contrario a ese cuento que nos dijeron de que si eres bueno en una cosa, entonces no puedes ser bueno en otra. El método te dice: ‘Cómo eres bueno en esto, entonces también puedes ser bueno en lo otro”, sintetiza Villegas en conversación con este medio.

Junto con ello, la autora descifró algunos de los puntos que se consideran en su libro más reciente.

Qué es el “método 8-11″ y cómo puede ayudarte a potenciar tu bienestar y a obtener el éxito que deseas en tu vida. Foto: Andrea Villegas.

¿Qué puntos llevaron a que desarrollaras el Método 8-11?

Bueno, fueron dos décadas de investigación. Desde muy pequeña siempre tuve la curiosidad y me encantó indagar en las personas que tenían éxito, en diferentes rubros. Soy una persona que consume todos los medios posibles: libros, televisión, cine, todas las biografías que se te ocurran.

Siempre me pregunté, primero, cómo era que ciertas personas alcanzaban el éxito en un área. Después, indagando y viendo cómo eran, me daba cuenta de que ellos alcanzaban el éxito, pero no eran felices. Faltaba el bienestar.

Generalmente estaban muy frustrados, porque claro, desarrollaban el éxito en un área, pero descuidaban muchas otras.

Te pongo de ejemplo de Jennifer López. Le va súper bien en el poder de la abundancia, pero en el amor y en el poder de las relaciones, como le llamo yo, ella se siente realmente devastada, como se muestra en el último documental.

Otro caso es el de Nikola Tesla. En su libro Mis inventos él relata que era muy creativo, súper capaz de materializar los sueños, pero fíjate en el poder de la abundancia. A diferencia de JLo, él estaba totalmente descuidado en ese ámbito. Finalmente murió pobre y tampoco logró desarrollarse bien en el poder de las relaciones.

Un tercer ejemplo es el de Elon Musk. En la biografía que escribió Walter Isaacson, él comenta de su propia voz y de la voz de la gente que lo rodea que si bien es muy materializador de sueños y de la abundancia, en las relaciones tanto él cómo sus parejas no se han podido desarrollar bien.

Lo mismo fue el caso de Steve Jobs y así te podría nombrar miles.

Cuando me puse a investigar en el trayecto de estas dos décadas me pregunté: “¿Por qué estas personas tan exitosas y tan aplaudidas tenían que, quizás, desarrollarse en la vida y sentirse tan mal y tan tristes, o en una etapa en donde el aplauso viene de afuera pero no se pueden aplaudir ellos mismos?”.

Y pensé: “¿Por qué hay que resignarse?”

Imagínate. Si a esa gente le pasa eso, ¿qué hacemos el resto?

Frente a tales dudas empecé a indagar y a descubrir que el principal problema era la falta de enfoque, ya que cuando uno se enfocaba en una área, no se preocupaba de otras.

Ahí dije: “¿Por qué no desarrollar un método para que empecemos a estar bien en las distintas áreas?”. No tenemos por qué resignarnos.

A mí también me ha servido en una esfera personal. Mi toma de decisiones se volvió más consciente y todo terminó alineándose para que hoy no solo sienta éxito, sino que también bienestar en mi vida. Eso le deseo a cada persona. Mi motor inspirador es que quiero que todo el mundo sea poderoso.

Dentro del libro sugieres que cada uno de estos poderes es fundamental y que una clave para tener bienestar y el éxito que se desea es mantener cierto equilibrio…

Exacto, porque lo interesante es que en el proceso descubrí que existen hilos invisibles de conexión entre los poderes.

Por eso no es tan complejo despertar el poder que tenemos dormido o que tenemos débil, porque nosotros, todas las personas, tenemos algún poder desarrollado. Puede ser más de uno. Quizás dos, cinco o seis. Depende de cada caso.

El tema es que están conectados entre sí. Un ejemplo que sale en el libro: en la parte del poder de la abundancia, uno de los pasos te envía directamente a desarrollar tu poder emocional, que tiene que ver con el mequesón.

¿Por qué? Porque cuando desarrollas buenos hábitos, también tienes que hacer florecer un buen diálogo interno y un buen diálogo externo, de acción.

Entonces, cuando tú estás activando el poder que te interesa, que en este caso es la abundancia, también hay un punto que te dice que pares y vayas al poder emocional, porque también lo tienes que trabajar para que se active todo.

Y si ya tienes el lado emocional bien desarrollado o más o menos, lo potencias. Todo se relaciona y se vincula entre sí.

No se trata de que “esto es para ti y esto no”, sino que es “esto es para ti y cómo ya tienes desarrollado esto, puedes potenciar esto otro”.

Esa es la propuesta del método. Es una herramienta tremendamente útil y personal, porque cada quien lo va a recorrer como quiera.

¿Qué tan importante es tener una actitud pausada y reflexiva ante la toma de decisiones? ¿Podríamos decir que es como los juegos en donde se arman torres con palos de madera, para luego decidir qué piezas sacar y evitar que se derrumbe lo construido?

Qué lindo ejemplo ese. Es una analogía perfecta de la importancia de la toma de decisiones, porque tú no puedes sacar cualquier ladrillo al azar.

El paso que vas a dar tiene que ser consciente, ya que si sacas el ladrillo incorrecto, la torre se cae, por muy bonita que sea. En la vida pasa lo mismo.

Tenemos que tener la vida que deseamos con cada uno de estos poderes, pero hay que hacerlo paso a paso, trabando todas las áreas en conjunto mediante estos hilos.

Aquello nos ayuda a tener éxito desde el bienestar, no solo éxito. Hay que estar bien con uno, elegir a conciencia cada paso y entender la toma de decisiones.

Si elegimos un poder, por ejemplo, el creativo, en el libro llega un momento en que te va a decir que vayamos a crear, a subir a un unicornio, a cabalgar juntos por nubes y arcoiris. Vamos a ir al patio de juegos y vamos a interactuar. Por un ratito jugar a volver a ser niño, no juzgarte, no tener límites, animarte a ser creador, como cuando eras pequeño.

Ahora, eso tiene que ver con una decisión, porque puedes estar toda tu vida diciendo “no soy lo suficientemente creativo” o “todos crean cosas geniales y yo no”.

De hecho, mucha gente que el poder creativo es solo para los artistas, pero no, es para todos y todas.

Lo importante es decir “hoy arranco a trabajarlo”, ver cómo despierto a ese niño que está durmiendo. También hay otras personas que lo tienen caótico y con insomnio, porque nunca lo dejan tranquilo. Hay que encontrar un equilibrio, pensar en cómo hago para arroparlo, para reírme con él y que sea hermoso.

Cada uno de estos poderes están dentro nuestro, lo que pasa es que no los tenemos todos desarrollados. Cuando activas, te predispones y te enfocas en trabajar cualquiera de ellos, de repente eres muy poderoso. Y si tienes los 8, ni hablar, eres súper poderoso.

Es el entusiasmarte y apasionarte con tu propia existencia. Esa es la invitación pura y llena del libro. Y si alguna vez te dijeron que no, tú ahora vas a decir que sí.

¿Qué deberían considerar quiénes quieran explorar el método?

Tienen que entender que esto es 100% suyo. El método lo cuento yo, pero este te pertenece. Lo principal es hacerlo a mucha conciencia e invertir el tiempo y la energía que se necesita para incorporarlo. Adoptar cada paso como un plan de acción.

Otro punto relevante, que en la parte del poder de materializar está bien desarrollado, es que se pongan plazos, que definan fechas para arrancarlo y ver qué sucede en, por ejemplo, tres meses.

Hay que irse midiendo. Recordemos que se trata de algo a lo que anteriormente no le prestaste atención y que por eso lo tienes débil. Esto es como todo. Al principio cuesta, pero después es muy fácil y simple de manejar.