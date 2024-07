La climatología y meteorología no dejan de hablar de La Niña. Y es que este fenómeno está ad portas de instalarse en el mundo. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), es posible que se sitúe en la primavera y que ya en este próximo verano sintamos sus efectos.

Pero, ¿qué es exactamente el fenómeno La Niña?

Para entenderlo mejor, hay que conocer qué es el ENOS. Esta sigla corresponde al concepto El Niño-Oscilación del Sur, que es uno de los fenómenos climáticos más importantes del mundo, pues tiene la capacidad de cambiar la circulación atmosférica global, provocando así variaciones importantes en la temperatura y las lluvias de distintos países.

Esto es todo lo que debes saber para comprender todo sobre La Niña, El Niño y su etapa Neutral.

Qué es El Niño-Oscilación del Sur y cómo afecta al clima en Chile

Qué es El Niño-Oscilación del Sur según la NOAA

El ENOS, entonces, es un fenómeno climático que puede cambiar el clima y que se compone de tres estados o fases: El Niño, La Niña y Neutral.

El primero, el fenómeno El Niño —que estuvo recién establecido el año pasado en el planeta— sucede cuando la temperatura superficial del mar se calienta sobre el promedio en el océano Pacífico ecuatorial. Cuando está presente, las precipitaciones aumentan en el océano Pacífico, mientras que en una parte de Asia, hay sequía.

En esta fase, los vientos que soplan de este a oeste se debilitan y, a veces, cambian de dirección de oeste a este.

Después viene La Niña —fenómeno que llegará pronto— que consiste en que la temperatura superficial del mar se enfría por debajo del promedio. Los efectos son inversos al Niño: las precipitaciones aumentan en algunos países de Asia, como Indonesia, mientras que en el océano Pacífico, países como Chile y Argentina registran sequías largas.

Qué es El Niño-Oscilación del Sur y cómo afecta al clima en Chile

Durante esta etapa, los vientos normales del este se vuelven mucho más fuertes.

Y, finalmente, el estado Neutral significa que no están presentes ni El Niño ni La Niña. Sucede cuando la temperatura del océano está cerca de la media. No obstante, a veces sucede que el océano pareciera indicar que está un estado de El Niño o La Niña, pero la atmósfera no participa.

Usualmente, el fenómeno El Niño tiene una duración de un año, mientras que La Niña puede extenderse hasta tres años.

Cuáles son los efectos de El Niño-Oscilación del Sur

La gran cantidad de lluvia y precipitaciones que tuvo Chile el 2023 y este 2024 son, en gran parte, gracias al fenómeno El Niño. Y es que es un efecto normal y esperable cuando la temperatura del mar se calienta sobre el promedio.

En paralelo, las altas temperaturas registradas en el verano chileno 2023-2024 —y que probablemente fueron impulsadas por el cambio climático y el calentamiento global— también fueron provocadas por El Niño, que rompió récords de calor en todo el mundo.

Es por esto que ahora, con la llegada de La Niña, los científicos esperan que el fenómeno pueda equilibrar las temperaturas y darle “una pausa” al planeta. Según el climatólogo Raúl Cordero, de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), “La Niña debería cortar la infame racha de 13 meses consecutivos con temperaturas récord”.

Sobre el pronóstico de los próximos meses, el experto prevé que La Niña aumente las lluvias y probabilidades de aluviones en el norte, con el llamado ‘invierno altiplánico’ y que en las zonas centro y sur, se instale nuevamente la sequía.

Qué es El Niño-Oscilación del Sur y cómo afecta al clima en Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Aún así, explicó en una columna en La Tercera que “a los habitantes de la zona central y centro sur, La Niña quizás nos dé un respiro. El efecto moderador de La Niña sobre las temperaturas probablemente contribuya a un verano menos abrasador y a incendios menos voraces. Después de dos trágicas temporadas de incendios, la próxima debería ser menos activa”.

Pero la Patagonia chilena podría estar en riesgo con La Niña en el próximo verano. El experto explicó que, como las precipitaciones pueden ser inferiores al promedio, esto puede aumentar el riesgo de sufrir un incendio voraz, como ha pasado en otras ocasiones durante la etapa La Niña del ENOS.

“El incendio en Torres del Paine en 2011-2012, uno de los más extensos registrados en Chile, ocurrió durante un verano marcado por La Niña”, recordó Cordero.

Qué es El Niño-Oscilación del Sur y cómo afecta al clima en Chile

Cuándo llega el fenómeno La Niña a Latinoamérica

Según los últimos informes de la NOAA, La Niña todavía se hará esperar unos meses más. A principio de año, los modelos climáticos habían establecido que el fenómeno nos acompañaría este invierno 2024. No obstante, la temperatura del océano todavía no se ha enfriado lo suficiente para poder declarar la presencia inminente de este fenómeno.

En esta línea, la última actualización que dio la autoridad estadounidense sobre la llegada de La Niña es que existe un 70% de probabilidad de que se establezca en el trimestre de agosto y octubre y que posiblemente persista durante el verano austral de este 2024 y principios de 2025 (con un 79% de probabilidad entre noviembre y enero).

En el informe de la institución, aseguran que el panorama en el océano debiese cambiar pronto, con “temperaturas subsuperficiales del océano por debajo del promedio” y “un resurgimiento de las anomalías de los vientos del este en julio”.

Sin embargo, dadas las condiciones, otros modelos climáticos apuntan a que La Niña llegaría aún más tarde en el año: la Oficina Meteorológica de Australia manejan que la llegada sería durante septiembre y noviembre, mientras que la agencia PAGASA de Filipinas estima que la llegada sea entre octubre y diciembre.